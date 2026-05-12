Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron este lunes 11 de mayo con la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales en sus respectivas jurisdicciones.

Durante esta primera jornada se realizaron audiencias en Lima Centro 1 (Breña, Jesús María y Cercado de Lima), Lima Centro 2 (que tiene a su cargo los votos de los peruanos en el extranjero) y Trujillo. Las sesiones continuarán en los próximos días en los demás JEE (60 en total).

Se trata de un paso previo para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suscriba el acta general y proclame los resultados de los comicios presidenciales. En dicho acto, se anunciará, además, a los candidatos que pasan a la segunda vuelta del 7 de junio.

Como se sabe, el organismo electoral ha estimado que a mediados de mayo dará a conocer los nombres de los postulantes que van al balotaje.