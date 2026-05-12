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Resumen

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Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron este lunes 11 de mayo con la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales en sus respectivas jurisdicciones.

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