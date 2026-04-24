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Resumen

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Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y distintas zonas del país han recibido, hasta el momento, un total de 51 pedidos de nulidad de diversos ciudadanos y partidos políticos contra las elecciones a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino, realizadas el domingo 12 de abril.

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