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Con esta disposición, indicó el máximo organismo electoral, se pretende evitar afectaciones a los actos preparatorios relacionados con una posible segunda vuelta y con el proceso de acreditación e instalación de las cámaras legislativas. Foto: Andina
Con esta disposición, indicó el máximo organismo electoral, se pretende evitar afectaciones a los actos preparatorios relacionados con una posible segunda vuelta y con el proceso de acreditación e instalación de las cámaras legislativas. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución que establece la fecha límite, 7 de mayo, para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las Elecciones Generales 2026.

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