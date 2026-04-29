El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución que establece la fecha límite, 7 de mayo, para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las Elecciones Generales 2026.

Se tomó en cuenta que “de la información preliminar se espera un aproximado de más de 65.977 actas observadas a escala nacional , de las cuales, conforme al estimado que se tiene a la fecha, alrededor de un 20% de casos pasaría al recuento de votos; siendo en este momento pertinente que se determine si esto pondría en riesgo los hitos electorales y el cumplimiento de actividades orientadas a dar cumplimiento a la normativa electoral“.

El documento difundido en las Normas Legales de El Peruano señala que las actas observadas por votos preferenciales, detectadas en los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, no serán objeto de recuento de votos.

“Estas observaciones son resueltas por los Jurados Electorales Especiales aplicando la Resolución N.° 0180-2025- JNE, mediante la cual se aprobó el Reglamento del procedimiento aplicable a las actas observadas, actas con votos impugnados y actas con solicitud de nulidad en Elecciones Generales y de representantes peruanos ante el Parlamento Andino, mediante el cotejo de los ejemplares del acta electoral”, puntualizan.

Con esta disposición, se busca evitar que se vean perjudicados los actos preparatorios relacionados con una eventual segunda elección presidencial y con el proceso de acreditación e instalación de las cámaras legislativas.

Finalmente, la norma dispone a poner en conocimiento el presente acuerdo a los Jurados Electorales Especiales de la ONPE, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del Ministerio Público.