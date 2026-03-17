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Resumen

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Si las elecciones generales dependieran exclusivamente de los jóvenes, la disputa por el pase a la segunda vuelta estaría entre los candidatos presidenciales Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Ellos lideran la intención de voto en los ciudadanos entre 18 y 24 años, mientras el exalcalde de Lima en el grupo de 25 a 34 años, según la última encuesta de Datum para América TV.

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