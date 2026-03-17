Incluso, Grozo, general de la FAP en retiro, registra su mejor respaldo entre aquellos que votarían por primera vez, 12,4%. En los demás grupos etarios su intención de voto disminuye considerablemente [ver recuadro]. Por ejemplo, en los mayores de 35 años no pasa el 2,5%.

El 2 de marzo, en el programa “Tenemos que Hablar”, de El Comercio, el militar en retiro explicó que su crecimiento en las encuestas-pasó de otros a 1,4% y luego a 5,1%- se debe a una campaña “orgánica” en redes sociales. “No estamos hipotecados con nadie, no tenemos patrocinadores ocultos ni plata como cancha”, manifestó en clara referencia a Acuña Peralta.

Grozo, además, remarcó que no ha invertido en pauta (al menos no en Meta, que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, según pudo comprobar este Diario). “Hubo dos hitos [en mi campaña digital]: primero, el vidente Hayimi vaticinó que yo sería presidente, eso nos dio visibilidad. Y lo otro, mis alumnos universitarios comenzaron a difundir mi contenido [en redes, como TikTok] y crearon el Código Wolfy”, manifestó entonces.

En TikTok, la cuenta del Código Wolfy tiene 3,828 seguidores, pero tiene videos, donde realzan la candidatura de Grozo. Uno de ellos, donde el candidato señala que “no somos de derecha ni de izquierda” tiene más de 1 millón de reproducciones, y otro donde se refiere a la llamada “ideología de género” tiene casi medio millón de reproducciones.

Los influencers de APP (y la pauta millonaria)

En el caso de César Acuña Peralta, que tiene un 5,7% de intención de voto en los ciudadanos entre los 18 y 24 años (tenía 10,8% hace una semana), ha orientado gran parte de su campaña a plataformas como TikTok y Kick (utilizada por gamers), donde aparece con influencers. Y en el caso de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) ha desembolsado, entre el 9 de diciembre y 8 de marzo último, S/1’079,607 en publicidad.

Por ejemplo, por dos anuncios a inicios de febrero en Instagram, donde cuenta parte de su historia de vida en Tacabamba (Cajamarca), Acuña desembolsó S/10 mil. Este post tuvo 1 millón de impresiones. Para resaltar su gestión en seguridad en La Libertad, una de las regiones más azotadas por el crimen organizado, gastó S/40 mil.

El exalcalde de Trujillo tuvo una de sus primeras apariciones en Kick junto a Cristorata, quien ya había entrevistado a otros políticos, como el hoy encarcelado expresidente Martín Vizcarra. Fue en julio del año pasado. El entonces gobernador regional de La Libertad le mostró al influencer su casa, cocinaron y comieron cebiche juntos y le contó su historia, que nació en una humilde vivienda, cuya réplica en maqueta tiene en su sala.

Uno de los momentos que se convirtió en viral de esta conversación fue cuando el joven le pregunta al fundador de APP si era estudioso o “chacotero” en el colegio. La respuesta de Acuña fue que recibió un “premio excelencia” y que le gustaba las matemáticas. No obstante, cuando le pidieron que diga el resultado de 7x8, no lo pudo hacer.

Cristorata, que tiene más de 680 mil seguidores en Kick, ha tenido otras dos transmisiones, donde el protagonista es Acuña. Estas fueron en enero y febrero, cuando ya era candidato presidencial. En la inicial, el exgobernador regional volvió a recalcar su historia y contó cómo forjó sus empresas. Y en la última, jugaron padel. Consultado sobre qué libro estaba leyendo, el postulante dijo “ahora estoy en campaña”.

(Foto: Captura de YouTube)

Otros influencers que han aparecido con el exalcalde de Trujillo en transmisiones son Sachauzumaki, Manolito y Neutro. Este último organizó un partido de fulbito entre sus allegados y los amigos de Acuña. En esta pichanga se hizo propaganda llamando a votar por APP y participó Humberto Acuña, exgobernador regional de Lambayeque y excongresista.

Las transmisiones en Kick suelen ser extensas, entonces, el candidato presidencial recurre a un equipo de editores, que cortan y difunden clips de un minuto o dos minutos en TikTok y shorts en YouTube. De esta manera, se vuelven virales.

Al cierre de esta nota, Acuña solo ha dado una entrevista extensa a un medio de comunicación nacional: TV Perú Noticias.

Y los otros postulantes

López Aliaga, que lidera con 13% la intención de voto en los ciudadanos de entre 25 y 34 años, apostó, inicialmente, por colaboraciones estratégicas. En enero de 2025, cuando aún era alcalde de Lima, paseó por el Palacio Municipal y nombró embajador de la capital al youtuber estadounidense Darren Jason Watkins. La transmisión tiene, al momento, 9.5 millones de reproducciones. Y uno de los momentos más vistos es cuando participa el candidato presidencial de Renovación Popular.

(Foto: EFE)

Un mes después, el empresario concedió una entrevista al youtuber peruano Zein, transmitida en vivo en la plataforma Kick.

López Aliaga solo ha invertido S/1,464 en publicidad en Meta y una característica de su estrategia digital es la transmisión de todas sus actividades en vivo por Facebook, Youtube y otras redes.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular a la Presidencia, tiene respaldo en los mayores a los 35 años. Su intención de voto entre los jóvenes es de 8,3%. La excongresista lanzó un podcast y también tiene presencia activa en TikTok, donde ha intentado comunicar con un estilo lúdico. Por ejemplo, su video con más reproducciones (2 millones) es cuando se disfrazó de bruja y parodió las críticas en su contra, en octubre último.

(Foto: Captura de TikTok)

Por su parte, Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, ha utilizado sus redes sociales para cuestionar a los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. A los dos primeros los caracterizó. Y Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, ha lanzado recientemente su podcast.

Otro candidato que ha surgido en el sector de los jóvenes, entre 18 y 24 años, es el exministro de Defensa Jorge Nieto, quien tiene 5,9% en este grupo. Y 2,5% de intención de voto en general.

“El voto joven es volátil”

La CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, consideró que el voto de los jóvenes, “es volátil” y “todavía está en proceso de decisión”. Agregó que, a cuatro semanas de las elecciones generales, no es que este sector de la ciudadanía ya tenga definido su votación al 100% y que no vaya a cambiar de opción.

“Aunque un grupo se ha inclinado hacia ciertos candidatos, no vemos que sea masivo y que sea un voto duro”, manifestó a El Comercio.

Según informó Reniec, son 6.7 millones de jóvenes entre los 18 y 29 años habilitados para votar dentro del Perú. Es decir, representan al 25,67% del electorado.

(Foto: Reniec)

Torrado explicó que Acuña creció, inicialmente, en el sector juvenil, porque ha apostado por utilizar los códigos de esta generación.

Añadió que ahora viene el paso difícil no solo para el exgobernador regional, sino para Grozo también, que es mantener y hacer crecer esa intención de voto, porque los jóvenes van a empezar a informarse y a conocer sus cuestionamientos.

“No solo se trata de hablar con los jóvenes, para conectar con ellos hay que usar sus códigos, sus mensajes, a sus referentes. Eso no lo ha sabido manejar [Keiko Fujimori]. Su fuerza está en las personas mayores de 45 años, que tienen algún recuerdo del fujimorismo, del gobierno de su padre”, acotó.

Daniela Ibáñez, politóloga del Centro Wiñaq, sostuvo que Acuña Peralta, a diferencia de Grozo, no es un outsider y que ha preferido refugiarse en las redes sociales y no en los medios de comunicación, donde anteriormente no ha tenido un buen desempeño. “Ha apelado al humor, a hacer reír, quien no está informado sobre política puede empatizar con él. Además, tiene universidades con gran cantidad de alumnado, parte de su voto puede venir de ahí”, remarcó.

En diálogo con este Diario, Ibáñez advirtió que es “peligroso” que los jóvenes solo basen su voto por lo que miran o escuchan en las redes sociales.

“Pueden simpatizar con un candidato en redes, pero si se detienen a ver sus propuestas, puede generar lo opuesto”, expresó.

Ibáñez dijo que “hay una gran posibilidad” que la subida de Grozo sea producto de un trabajo “orgánico” en redes sociales. Pero ahora se verá cómo usa esta plataforma para responder a su aparente cercanía con Zamir Villaverde, empresario cercano al gobierno de Pedro Castillo e investigado por las presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata.

Un bolsón fundamental

La politóloga Gabriela Vega, directora de Recambio, afirmó que los jóvenes no solo son esenciales para el presente y el futuro del Perú, sino que “son un bolsón de votos fundamentales para ganar las elecciones” (6.7 millones de 26.1 millones de electores habilitados en el país).

Agregó que sus principales preocupaciones han sido recogidas en la Secretaria Nacional de la Juventud (Senaju) y otras instancias, como los festivales Ya Toca. Estas son la inseguridad, la lucha contra la corrupción, la educación, el empleo, la equidad, el transporte y el uso de los espacios públicos.

En comunicación con El Comercio, Vega sostuvo que quien quiera “enganchar con el voto joven” debe entender primero “que hay tanta diversidad y pluralidad como en cualquier grupo etario”.

“Los jóvenes son más que un cliché y están sumamente cansados y preocupados con problemas como la inseguridad, educación, empleo y la vida en el espacio público”, subrayó.

Vega indicó que, si bien el consumo de redes sociales en los jóvenes es alto, esto no implica confianza en su contenido.

“Un 70% señala que las conversaciones con sus familiares y amigos influencian su modo de ver la política. Ya tuvimos épocas en que creíamos que un like era un voto, y ya aprendimos que no era así. Lo mismo sucede ahora [...] Son un público tan difícil de convencer como cualquiera, es un error tremendo subestimarlos”, finalizó.

DATO

Un grupo de partidos que participa en las elecciones suscribirá compromisos con la agenda joven 2027 - 2031 este jueves 19 de marzo, por iniciativa de organizaciones juveniles.