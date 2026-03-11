Según información a la que accedió El Comercio, cerca de 200 locales de votación en todo el país han tenido que ser reasignados, total o parcialmente. La medida ha afectado —al menos— a 33.625 electores que habían seleccionado previamente su centro mediante la plataforma “Elige tu local de votación”, lanzada a fines del año pasado [ver gráfica].

Corvetto se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso, junto a los titulares del JNE y del Reniec. (Foto: ONPE)

La cifra real, sin embargo, es mayor, ya que solo contempla a quienes utilizaron la herramienta y ahora deberán acudir a otro local distinto al elegido. Es decir, representa solo una proporción de los electores que conformaban finalmente esas mesas de sufragio afectadas. Producto de estas reasignaciones, la cantidad de locales de votación para este 12 de abril se redujo de 10.401 a 10.352 en el territorio nacional.

“Nos hemos dado con la sorpresa de que algunos locales, a pesar de que desde el año pasado tenemos firma de los directores autorizándonos a usar esos locales para la elección, han entrado en reconstrucción, algunos pabellones ya no están disponibles o han sido declarados inhabitables, y algunos directores y promotores, a pesar de haber firmado, se niegan ahora a proporcionarnos sus instalaciones para este proceso electoral ”, explicó a este Diario Henry Orna Robladillo, subgerente de Organización y Ejecución Electoral de la ONPE.

199 locales de votación fueron reasignados total o parcialmente

La historia detrás y el factor extorsión

En cada elección, la ONPE está supeditada a los ambientes que les ceden las instituciones públicas y privadas para el día de la contienda. En el primer semestre del año pasado, el organismo electoral realizó una verificación anticipada a nivel nacional para evaluar la disponibilidad de locales. Según Orna, ya en esa etapa surgieron “bastantes dificultades”, pues incluso locales históricos de votación en Lima y Callao de instituciones privadas negaron el uso de sus instalaciones.

Ante esta situación, se insistió con las instituciones públicas. La ONPE elaboró una proyección y, en noviembre, llegó a lanzar la plataforma “Elige tu local de votación”, que permitió a los ciudadanos seleccionar sus centros de votación más cercanos. Conforme marchaba el cronograma electoral, se conformaron las mesas de sufragio y los electores fueron asignados a sus respectivos locales. Según el funcionario, menos de 100 personas no obtuvieron su opción elegida.

Sin embargo, durante una segunda verificación, realizada por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en enero —y cuyo personal supervisa los centros de votación—, se detectaron problemas que complicaron la operación y provocaron el reclamo de Corvetto en el Congreso.

“Vamos a trabajar en el Perú con más de 10.352 [locales de votación]. Acá tenemos un problema muy grave: ONPE sigue teniendo que mendigar locales de votación. Debo decirles que, luego de enero, tenemos el gran tema de que nos siguen diciendo que los locales de votación que nos dieron y que sacamos en "Elige tu local de votación" ya no los tenemos a disposición. Hay temas que tienen que ver con extorsión, hay temas que tienen que ver con que cambió la administración, hay temas que tienen que ver con daños, pero eso obviamente perjudica no a la organización, sino fundamentalmente a la ciudadanía”. Piero Corvetto jefe de la ONPE ante el Congreso.

En suma, el reajuste de locales responde a múltiples factores. Según la ONPE, entre ellos está la falta de infraestructura o de servicios básicos como agua y luz; el inicio de trabajos de mantenimiento o reconstrucción; e incluso, que algunos propietarios simplemente negaron el uso de sus instalaciones.

La ONPE no tiene un registro formal de los casos en donde la negativa se deba a la extorsión; sin embargo, es lo que expresaron los propios propietarios o promotores de los centros educativos. “Hay varios motivos que nos dan para no prestarnos y, dentro de ellos, sobre todo en la zona del Callao, nos han dicho que es por un tema de amenazas de extorsión. Son entredichos que nos dicen los promotores o propietarios”, refirió Orna. Similar situación se registró en el cono norte.

Reasignaciones complejas

Producto de ello es que se han realizado las reasignaciones. Sin embargo, con el esquema ya prácticamente definido y locales con electores completos, la tarea no es tan sencilla como suena. Se parte de la premisa de buscar centros lo más cercanos posible, sin embargo, como reconoce Orna, no siempre se puede cumplir. El proceso puede ser especialmente complejo en distritos donde ya casi no quedan locales alternativos, como San Isidro, Surco, La Molina y Miraflores.

“Hacemos una búsqueda de locales, en algunos distritos tenemos algunas contingencias y buscamos cuáles son los más próximos. Pero hay algunos distritos donde ya es un poco más complicado y de repente el local disponible está al otro extremo del distrito. En algunos casos ocasiona una disconformidad por parte de la población, que a nosotros también nos apena, pero es el único espacio disponible que tenemos en este momento. Esa es la situación actual”, explicó Orna.

No obstante, las modificaciones en la lista de locales de votación podrían continuar en las próximas semanas. La propia legislación electoral establece que estos deben publicarse hasta diez días antes de la jornada electoral, aunque en situaciones excepcionales pueden modificarse incluso hasta un día antes.

“Para nosotros no debería haber ningún cambio, pero como dependemos de infraestructura que es de terceros, podría haber alguna negación en el futuro de alguna institución privada; o una pública que haya visto afectada su infraestructura por lluvias y huaicos”, comentó Orna.

Aun así, la ONPE asegura que todos los ciudadanos tendrán garantizado un espacio para votar. “No son locales propios de ONPE, dependemos de los locales de terceros. Pero igual ONPE tiene que garantizar los espacios para que todos los ciudadanos que estén en el padrón electoral puedan ejercer su derecho al sufragio”, remarcó Orna.

