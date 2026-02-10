Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Elecciones 2026: mañana vence plazo para que candidatos a la Presidencia y al Congreso renuncien a su postulación. Foto: GEC.
Elecciones 2026: mañana vence plazo para que candidatos a la Presidencia y al Congreso renuncien a su postulación. Foto: GEC.
/ SYSTEM
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que este miércoles 11 de febrero vence el plazo para que los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso puedan renunciar a su postulación en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Elecciones 2026: mañana vence plazo para que candidatos a la Presidencia y al Congreso renuncien a su postulación
Política

Elecciones 2026: mañana vence plazo para que candidatos a la Presidencia y al Congreso renuncien a su postulación

José Jerí: Empresarios chinos citados por el Congreso para este miércoles: ¿qué deben aclarar ante Fiscalización?
Congreso

José Jerí: Empresarios chinos citados por el Congreso para este miércoles: ¿qué deben aclarar ante Fiscalización?

Los visitantes de Pedro Castillo: Congresistas y candidatos asisten al penal de Barbadillo como “fiscalizadores” o “abogados”
Justicia

Los visitantes de Pedro Castillo: Congresistas y candidatos asisten al penal de Barbadillo como “fiscalizadores” o “abogados”

Elecciones 2026: Cuatro expertos en marketing y comunicación analizan la campaña electoral y por qué no conecta con los votantes
Elecciones

Elecciones 2026: Cuatro expertos en marketing y comunicación analizan la campaña electoral y por qué no conecta con los votantes