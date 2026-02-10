Elecciones 2026: mañana vence plazo para que candidatos a la Presidencia y al Congreso renuncien a su postulación

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que este miércoles 11 de febrero vence el plazo para que los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso puedan renunciar a su postulación en el marco de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el cronograma electoral, las renuncias deben ser presentadas de manera personal y por escrito ante el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente, a fin de que se certifique la firma del postulante. En caso de contar con firma digital, el trámite también puede realizarse de forma virtual.

En tanto, el retiro de candidatos o listas completas debe ser solicitado por los partidos políticos a través de su personero legal, quien deberá sustentar la decisión conforme a su estatuto y respetando el debido proceso interno. Estas solicitudes también se presentan ante los JEE.

El JNE precisó que las resoluciones emitidas por los jurados electorales especiales pueden ser apeladas y serán revisadas, en última y definitiva instancia, por el Pleno del organismo electoral.

Cabe recordar que las Elecciones Generales se llevarán a cabo el domingo 12 de abril de 2026, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En esa jornada, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los senadores, diputados y representantes titulares del Parlamento Andino.