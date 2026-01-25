Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Mario Vizcarra: los argumentos del fallo del JNE a su favor y su impacto en las futuras candidaturas de personas con antecedentes
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que rechazó las tachas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra abre la puerta a que personas con antecedentes por delitos como narcotráfico, violación sexual y corrupción de funcionarios postulen a cargos como presidente, congresistas, gobernadores o alcaldes en el actual y en los próximos procesos electorales. Así lo explicaron especialistas en derecho electoral consultados por El Comercio.

