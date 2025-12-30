La candidatura presidencial de Mario Vizcarra, por el partido Perú Primero, de su hermano, el condenado expresidente Martín Vizcarra, sumó este martes la tercera tacha en su contra.

Los tres recursos piden que sea excluido de la contienda electoral por haber sido condenado por peculado, en el 2005. Esto al amparo de la Ley 30717, que establece que los sentenciados por corrupción -como es el caso de Mario Vizcarra- no pueden ser candidatos, incluso si ya están rehabilitados.

Los pedidos deben ser evaluados, en primera instancia, por el Jurado Electoral Lima Centro 1 y de proceder, podrían llegar hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vía apelación.

El lunes, Luis Miguel Caya Salazar, candidato a diputado por el Apra y exconsejero regional de Moquegua presentó el primer pedido.

Sin embargo, el mismo día el recurso fue declarado inadmisible por no haber adjuntado el comprobante de pago de la tasa electoral correspondiente. Y se le otorgó un 1 día hábil para subsanar la omisión.

Por la mañana, en el video podcast “Siempre a las 8″, con Milagros Leiva, Caya aseguró que en las próximas horas cumpliría con ese trámite. “Son cuestiones de forma, vayamos a ver el tema de fondo. El día de hoy estoy procediendo a hacer el pago”.

Este martes, se conoció que los ciudadanos Jeanpier Valverde Ortega y Edwin Huamaní Pérez presentaron sendas tachas, argumentando el impedimento legal que tendría Vizcarra para postular por haber registrado una condena.

A la planteada por Luis Caya Salazar, se suman las tachas interpuestas por Jeanpier Valverde Ortega y Edwin Huamani Pérez. Todas ellas, tramitadas ante el JEE de Lima Centro 1. @Politica_ECpe pic.twitter.com/F65kK64fnY — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) December 30, 2025

“Solicito que se declare fundada la presente tacha y, en consecuencia, se disponga la exclusión definitiva de Mario Vizcarra Cornejo de la fórmula presidencial de la organización política Perú Primero, por encontrarse legalmente impedido de postular a la Presidencia de la República, conforme al artículo 107, literal j), de la Ley 2 Orgánica de Elecciones, incorporado por la Ley N.° 30717, norma plenamente vigente y de aplicación obligatoria", consigna la tacha de Valverde Ortega.