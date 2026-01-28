Más de 1,2 millón de peruanos podrán votar desde 121 ciudades del extranjero: las claves del proceso para los electores que viven fuera del país

Más de 1 millón 200 mil peruanos residentes en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones generales por un candidato presidencial y por senadores y diputados para el próximo Congreso bicameral. Los compatriotas podrán sufragar desde 218 locales de votación que se instalarán en 121 ciudades alrededor del mundo que albergan consulados peruanos, según informó la Cancillería.

“1,210,813 peruanos. Esos son los electores hábiles que hay en todo el exterior, en todos los continentes, en todos los países”, dijo a El Comercio el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Los consulados que van a estar organizando las elecciones en el exterior son 121 oficinas consulares. Son los consulados generales en algunas ciudades, como Buenos Aires, Santiago de Chile, Miami, Patterson, Nueva York, Los Ángeles, etc; pero también hay algunos consulados honorarios que van a hacer elecciones. Todos ellos suman 121. Eso hay que diferenciarlo de los locales de votación, porque un consulado puede tener varios locales. En ese caso, el número de locales de votación es 218”, informó.

Hay países que tiene más de una oficina consular a través de la cual los peruanos podrán votar, como Estados Unidos con 17; España, Ecuador y Brasil con cinco o Argentina con cuatro. En total, el embajador estimó que las 121 oficinas consulares están distribuidas en alrededor de 80 países.

Así se distribuyen los peruanos residentes en el extranjero habilitados para votar por continente

“Hay dos casos especiales: no sabemos la situación en Caracas, en Venezuela, cómo va a seguir. En Irán hay una ley marcial y no podemos realizar elecciones. En el caso de Ucrania, lo que se ha decidido es poner la mesa de votación en Varsovia, Polonia. En ese caso, los nacionales que deseen votar tendrían que desplazarse hasta Varsovia”, agregó.

Los 1,2 millones de peruanos residentes en el extranjero habilitados para votar son aquellos mayores de 18 años que tengan su DNI con dirección en el exterior registrada antes del cierre del padrón electoral, que fue el 14 de octubre de 2025. La cifra representa un aumento de más de 200 mil en relación con los comicios del 2021, que estuvieron marcados por un ausentismo del 77% en este distrito electoral.

Aun así, no corresponde al total de peruanos que actualmente residen fuera de las fronteras peruanas. “Calculamos que hay más o menos 3 millones y medio de peruanos en el exterior. Los hábiles para votar son más o menos alrededor de un 40% de esos 3 millones y medio. La diferencia se debe principalmente a que no han actualizado su DNI con una dirección en el exterior, o puede ser que simplemente estén en algún proceso de nacionalización o de residencia y ya no hayan tenido activos sus DNI”, dijo el embajador.

Quienes no cambiaron su dirección antes de esa fecha, tendrán su mesa de votación asignada en el distrito que figura en su DNI y no podrán votar en el exterior. Los peruanos habilitados para votar en el extranjero no recibirán una multa en caso no vayan a votar; pero un peruano que vive afuera pero aún aparece en el padrón como residente en el país, sí es pasible de recibir una multa si no sufraga.

Representatividad

Como en las elecciones generales previas, los peruanos residentes en el extranjero podrán votar para elegir una fórmula presidencial y para representantes del Perú ante el Parlamento Andino.

Estos son los consulados con más peruanos asignados para votar

La novedad está en su nueva representación congresal. En el 2021, solo podían votar por dos representantes de peruanos en el extranjero para el Parlamento unicameral. Esta vez, por el retorno de la bicameralidad, podrán votar por dos senadores para el Distrito Electoral Único, un senador para residentes en el extranjero y dos diputados para residentes en el extranjero.

Con el objetivo de dar más información a los peruanos residentes en el extranjero sobre cómo y dónde votar, la Cancillería informó este martes sobre el lanzamiento del portal ‘Tu Voto Cruza Fronteras’, en el cual se busca agrupar toda la información requerida para el proceso.

Allí se pueden encontrar la lista y el detalle de las oficinas consulares a cargo de los 218 locales de votación habilitados para las próximas elecciones, así como la ubicación de estos. Cada una corresponde a una ciudad extranjera a la que se le asignan peruanos residentes que forman parte del padrón electoral. Según la ONPE, se prevé que se instalen en total más de 2,500 mesas de sufragio.

El portal también especifica la distribución de peruanos residentes en el extranjero que podrán votar de la siguiente manera: 757.697 en América, 403.388 en Europa, 41.413 en Asia, 7.918 en Oceanía y 397 en África.

También se detalla que las ciudades extranjeras con más peruanos residentes habilitados para votar son Buenos Aires (Argentina) con 115.097, Santiago (Chile) con 113.887, Madrid (España) con 105.493, Barcelona (España) con 79.606, Milán (Italia) con 64.623, Paterson (Nueva Jersey, Estados Unidos) con 63.799, Miami (Estados Unidos) con 55.530, Nueva York (Estados Unidos) con 47.896, Los Ángeles (Estados Unidos) con 40.180 y Washington DC (Estados Unidos) con 37.267.

Lucha contra el ausentismo

En los últimos procesos electorales, el número de peruanos residentes en el extranjero y habilitados para votar desde fuera del país ha tenido un crecimiento sostenido: de 754 mil en el 2011 se pasó a 884 mil en el 2016, 974 mil en las elecciones parlamentarias del 2020 y 997 mil en el 2021.

Sin embargo, ese crecimiento ha ido de la mano, en las últimas dos elecciones, con un fuerte aumento del ausentismo. En el 2011 y el 2016, ese porcentaje se mantuvo en 46%, pero en el 2020 y 2021 creció al 75% (737 mil electores) y 77% (769 mil electores), respectivamente.

El embajador Pedro Bravo dijo que están “haciendo lo posible” para reducir esas cifras. “Hemos empezado en enero a difundir información, a incentivar a que nuestros connacionales se acerquen a los locales de votación y hagan uso de su derecho al sufragio. Vamos a recurrir a todos los mecanismos que podamos -redes sociales, listas de WhatsApp, etc.- para sensibilizar a los peruanos de que ellos también tienen voz y derecho a decidir sobre qué camino va a tomar el Perú en los próximos cinco años”.

Respecto a los motivos del aumento del ausentismo, recordó que en las últimas elecciones “estábamos en pandemia”. “Después, el tema son las distancias. El peruano migrante se inserta rápidamente en la sociedad en la que está. Eso hace que generaciones de peruanos, segunda o tercera generación, ya incluso ni siquiera hablen bien castellano. Entonces, la vinculación es menos intensa y cuando les dices que tienen que ir en dos o tres horas en el auto para llegar a la votación, ellos dicen que no”.

“Sin embargo, en comparación con otros países tampoco estamos mal; estamos mejor que México, Ecuador, Bolivia e incluso veremos cómo le va a Colombia. Sus porcentajes de participación son incluso más bajos que los nuestros”, agregó. El embajador añadió que, a futuro, un factor que ayudaría a reducir este ausentismo sería “incentivar o poner en práctica el voto postal o el voto por correo, sobre todo en países como Estados Unidos, Japón, Australia o en Europa, donde el correo verdaderamente funciona”.

Especialistas consultados por este Diario dieron un análisis similar. Silvia Guevara, especialista en temas electorales, coincidió en que el alto nivel de ausentismo en los últimos dos comicios puede ser atribuido principalmente a la pandemia y al costo que significa para los peruanos en el extranjero desplazarse hasta el consulado más cercano para votar.

“Hay factores adicionales a la pandemia, como que no existen suficientes consulados a nivel de todos los estados. Además, la data que se tiene de los peruanos en el exterior es en base a aquellos que hayan actualizado su información de residencia o el cruce de información que haya hecho la Reniec; pero puede darse el caso que los mismos peruanos en el exterior se muden dentro del país donde residen y eso lleva lleva a que las distancias sean mucho mayores”, dijo.

También atribuyó el fenómeno a otros factores, como un insuficiente número de mesas y a la no renovación del DNI en el caso de peruanos que llevan varios años sin actualizar el documento. En esa línea, consideró que “el voto digital hubiera sido la oportunidad para ellos si, por ejemplo, se hubiese hablado de una gratuidad, si se hubiese hablado con más tiempo y motivado para que su DNI clásico por el DNI electrónico”.

José Manuel Villalobos, abogado especialista en legislación electoral, también consideró que el aumento del ausentismo en las últimas dos elecciones se debió principalmente al contexto de la pandemia del COVID-19 y estimó que el porcentaje en las próximas elecciones podría volver a niveles como los del 2011 y 2016.

Junto con ello, anticipó que el tener representantes en el futuro Senado y la Cámara de Diputados para residentes en el extranjero podría ser un factor que también disminuya el ausentismo, ya que sus agendas y propuestas legislativas apuntarán directamente a sus necesidades.

“Ya no habrá el impedimento del COVID y los consulados no tendrían restricciones para instalar los locales de votación. También hay que tener en cuenta que ya tenemos representantes para los peruanos en el exterior, cosa que hasta el 2016 no había. En el 2021 sí hubo, pero allí no cuenta por el Covid”, dijo. “Ahora van a tener sus representantes: dos a diputados, un senador directo. La campaña que ellos también hagan va a movilizar electores”, estimó.

Modelos de las cédulas de sufragio para las elecciones generales del 2026.

Respecto a las acciones desde el Estado para reducir estas cifras de ausentismo, Villalobos consideró que “a través de los consulados, se debería hacer encuestas a los compatriotas que están allá sobre por qué no van a votar”. “Yo intuyo que es por la distancia que hay respecto a los locales de votación. También es el desapego, la desafección. Alguien que está en el extranjero ya como que se va desvinculando [de la política peruana]”, opinó.

En esa línea, el especialista remarcó que el padrón actual de peruanos residentes en el extranjero “no refleja la cantidad de la diáspora peruana, que debe superar los 3 millones”. Así, los peruanos que viven el extranjero pero aún aparecen en sus DNI como residentes en el Perú y no vienen a votar, finalmente aparecen como parte de la cifra de ausentismo a nivel local.

”Entonces, solo el 30% [de los peruanos que viven afuera] está registrado para votar en el extranjero, porque el resto no actualizó su DNI. Eso hace que se distorsione el padrón local, porque aparecen 2 millones de personas que no van a estar. Por eso también hay un nivel de ausentismo y nos preguntamos ‘¿por qué la gente no va a votar acá en el Perú?’ Es porque hay dos millones que en realidad están afuera”; comentó.

Por estos factores, Silvia Guevara consideró que desde las autoridades peruanas aún “falta fortalecer e implementar medidas para garantizar la participación de los peruanos en el exterior”. “El tema es tener el presupuesto con el suficiente tiempo como para ver la organización logística y medidas previas incluso a la convocatoria a las elecciones. No es fácil. Si bien el voto digital tenía la intención de priorizar, principalmente, facilidades para el voto de los peruanos en el exterior, su implementación fue a destiempo”, apuntó.

Villalobos añadió que hace falta un trabajo desde el Reniec, en conjunto con la Cancillería, “para que a través de los consulados se haga campañas de información para que el peruano residente en el extranjero actualice su lugar de residencia y que no le cobren”. “Una cosa es lo que te cobran acá en Lima y otra cosa es lo que te cobran con el sol consular”, señaló.