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Resumen

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La jornada electoral de este domingo 12 de abril quedó marcada por un hecho sin precedentes: 63.300 ciudadanos de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac no pudieron ejercer su derecho al voto porque la ONPE no logró distribuir el material electoral a 15 centros de votación de Lima Sur, lo que impidió la instalación de 211 mesas de sufragio.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.