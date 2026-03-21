A pocas semanas de las elecciones del 12 de abril, menos del 10% de miembros de mesa han realizado sus capacitaciones. Esto en el marco de un proceso electoral que se caracteriza por el enorme tamaño de la cédula, la cifra inédita de candidatos presidenciales y el retorno a un Congreso bicameral.

En declaraciones a El Comercio, Carla Cueva, subgerente de capacitación y formación la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señaló que de los 834.894 ciudadanos sorteados para ser miembros de mesa, solo se habían capacitado- hasta el jueves 19 de marzo- 56.529 miembros de mesa, es decir, el % 6.77.

Además, del total de miembros de mesa, solo 240.232 (29%) han recibido sus credenciales. De esa cifra, 55.963 las descargó por la web y 184.269, las solicitó presencialmente.

Cueva explicó que las credenciales son una notificación al miembro de mesa y cuentan con información clave sobre cuándo son las capacitaciones y las funciones generales del cargo.

“Es un primer contacto con los miembros de mesa, para comentarles cuáles son sus tareas, sus roles específicos, y las actividades que podrían realizar en el marco de una capacitación previa”, respondió a este Diario.

La funcionaria de la ONPE explicó que las credenciales pueden ser descargadas a través de la web, recogidas en las oficinas descentralizadas (ODPE) y, en el último de los casos, entregadas en las direcciones consignadas en los documentos de identidad de los miembros de mesa.

“Entonces, se trata de un primer alcance de la ONPE. Posteriormente, se habilitan los diferentes canales para que los miembros se capaciten”, precisó.

Cueva detalló que, históricamente, el número de miembros de mesa capacitados aumenta en las dos semanas previas al proceso electoral. Anunció también que habrá dos Jornadas Nacionales de Capacitación Presencial los domingos 29 de marzo y 5 de abril.

Para conocer los locales donde se llevarán a cabo las jornadas, se puede ingresar a eg2026.onpe.gob.pe. Dentro de la pestaña capacitación hay una subpestaña en la que figura el listado de locales a los que pueden acudir los miembros de mesa.

Adicionalmente, los ciudadanos que cumplirán esta función el 12 de abril, pueden capacitarse de manera virtual a través de capacitate.onpe.gob.pe (hasta el 11 de abril) o asistir a las capacitaciones presenciales en las oficinas de sus distritos.

“Nosotros tenemos metas establecidas por cada proceso electoral, que usualmente bordea el 50% de miembros de mesa capacitados. Entonces se estima que eso avance esta semana”, acotó la funcionaria.

Cueva señaló, además, que la ONPE despliega, cada cierto tiempo, personal que se encarga de capacitar a los miembros de mesa. Se trata de los coordinadores de mesa, quienes inicialmente se están desplazando por los distritos de Lima Metropolitana y el Callao y, en los próximos días, estarán en todas las regiones.

“Es importante que tanto los miembros de mesa, como los personeros, reciban esta capacitación porque van a poder conocer sus tareas, sus roles y se familiaricen con el material. Así la jornada avanzará de una manera mucho más rápida”, subrayó.

Sin embargo, indicó que, en el caso de que uno o más miembros de una mesa no hayan logrado capacitarse, el día de los comicios habrá personal de la ONPE disponible para orientarlos.

Como se sabe, en estas elecciones se instalarán 92.766 mesas de sufragio, cada una contará con un presidente, secretario y un tercer miembros. Asimismo, como establece la Ley 32231, desde estas elecciones cada mesa tendrá seis suplentes (antes eran 3), con la finalidad de garantizar la instalación de las mesas y no recurrir al apoyo de los electores de la fila.

Las mesas de votación contarán con dos cámaras secretas para agilizar el proceso de sufragio de los electores, considerando la cantidad de partidos que participan y las elecciones simultaneas que se realizan.

El domingo 12 de abril, los miembros de mesa tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio de los votos.

De acuerdo con la norma, todos los miembros de mesa deben estar presentes para la instalación de la mesa de sufragio, previsto para las 6:00 horas. Si se encuentran presentes los titulares de la mesa, los suplentes proceden a emitir su voto y retirarse.

Los ciudadanos que ejerzan esta función recibirán S/165 soles y a los que hayan completado su capacitación se les otorgará un día de descanso remunerado no compensable, tanto para trabajadores del sector público como privado, el cual deberá tomarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de las elecciones.

Los miembros de mesa que no estén presentes en la instalación de la mesa de votación tendrán una multa de S/ 275.

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En otro momento, Cueva indicó que, hasta el momento, solo 497 personeros han sido capacitados. Sin embargo, estimó que la cifra crecerá en las últimas semanas, sobre todos los días previos a las elecciones, como ha sucedido históricamente.

En estas elecciones, 27,325,432 de peruanos votarán por una fórmula presidencial (1 presidente y 2 vicepresidentes); 30 senadores elegidos a nivel nacional; 30 senadores elegidos a nivel regional; 130 diputados y 5 representantes al Parlamento Andino.

De acuerdo con información proporcionada por la ONPE, el material electoral empezará a ser desplegado el 22 de marzo con el fin de que llegue a tiempo a cada uno de los 10,570 locales de votación donde funcionarán 92,766 mesas de sufragio.

El despliegue del material empezará ese día con el envío al Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de distribuir el material a las 208 ciudades donde votarán los peruanos que viven en el extranjero.

En tanto, el reparto para el interior del país será a partir del 28 de marzo. En Lima Metropolitana y el Callao, se realizará el 10 y 11 de abril.

¿Cómo saber si usted fue elegido como miembro de mesa? En este LINK de la ONPE podrá realizar la consulta. Solo debe ingresar su DNI y revisar si fue escogido y otros detalles. Si salió sorteado, le aparecerá la opción de descargar sus credenciales.

Los pasos para la descarga:

Ingresa al portal web de la ONPE. Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente. Haz clic en la opción “Consultar”. Al final de la página, selecciona “Descarga tu credencial de miembro de mesa”. El sistema te pedirá completar la siguiente información:

Número de DNI y dígito de verificación.

Fecha de nacimiento (formato DD/MM/AAAA).