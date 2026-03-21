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Resumen

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A pocas semanas de las elecciones del 12 de abril, menos del 10% de miembros de mesa han realizado sus capacitaciones. Esto en el marco de un proceso electoral que se caracteriza por el enorme tamaño de la cédula, la cifra inédita de candidatos presidenciales y el retorno a un Congreso bicameral.

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