El Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 resolvió aceptar la renuncia de Miguel Ángel del Castillo Reyes a su candidatura a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 00256-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida este 3 de febrero.

Según el documento, el propio candidato presentó ante el JEE una solicitud escrita en la que expresó: ”(…) comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar a mi candidatura al número 1 de Diputados por Lima Metropolitana por el partido “Primero la Gente Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso., renuncia que responde a motivos estrictamente personales.”

El pedido fue formulado dentro del plazo establecido por el reglamento electoral.

El colegiado precisó que Del Castillo certificó su firma ante la Secretaría del JEE y cumplió con adjuntar la tasa electoral correspondiente, requisitos exigidos por el artículo 42 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026. Por ello, se determinó que la renuncia cumplía con las formalidades legales.

En consecuencia, el JEE dispuso aceptar la renuncia del candidato, quien ocupaba la posición N.° 01 de la lista de diputados por Lima Metropolitana de la organización política Primero La Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, además de notificar la decisión a la personera legal del partido y publicar la resolución en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.