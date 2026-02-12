Mónica Yaya y Milagros Salazar, candidatas al Senado, debaten sus propuestas en “Versus” de El Comercio

Las candidatas al Senado Mónica Yaya (APRA) y Milagros Salazar (Fuerza Popular) participaron en el programa “Versus” de El Comercio, donde abordaron la coyuntura política, la lucha anticorrupción y el debate en torno al puerto de Chancay.

En el primer bloque, ambas se pronunciaron sobre la permanencia de José Jeri. Yaya cuestionó su continuidad.

“Qué estabilidad permanecería el señor José Jeri en la presidencia de la República, porque nuestros compatriotas siguen muriendo en las calles, la pobreza sigue avanzando, la anemia, la tuberculosis y los grandes proveedores del Estado siguen dejando impagos a los subcontratistas peruanos, entonces me pregunto en nombre de qué estabilidad permanecería el señor José Jeri”, sostuvo.

“Yo creo que aquí lo que tenemos que cuidar es la moral, la línea moral, si hay una persona que nos causa desconfianza, yo creo que ninguno de nosotros podría seguir confiándole su negocio, confiándole a su familia, me parece que simplemente el señor José Jeri debería irse, sí debería irse”, añadió.

Por su parte, Salazar defendió la necesidad de estabilidad. “Nosotros nos mantenemos en generar una estabilidad política, una estabilidad social, una estabilidad microeconómica que es difícil”, afirmó.

En esa línea, añadió: “Qué solucionamos. Cuando sale un presidente, para los ciudadanos sale todo, los ministros, tiene que nuevamente designar ministros y se corre el riesgo de que las personas que están preparadas (…) digan que no, entonces vamos a tener un gobierno acéfalo”.

Asimismo, señaló que las investigaciones deben seguir su curso. “Si efectivamente ha tenido una inconducta (…) ya está el Congreso, el tema de la investigación ya está en la fiscalía, la investigación que siga su curso”, indicó.

En materia de corrupción, Salazar cuestionó a los gobiernos posteriores a Alberto Fujimori.

“Desde que salió el presidente Alberto Fujimori han venido cinco gobiernos (…) prometieron disminuir la pobreza, luchar contra la anemia, la corrupción, vemos que es todo lo contrario”, afirmó.

Añadió que “ya no estamos en el tiempo de probar gente nueva”.

“Es momento de elegir a un gobierno que sea responsable, que tenga historia, que tenga preparación y formación (…) mano firme, mano dura y tomar decisiones para solucionar los problemas del país”, agregó.

Yaya, en tanto, defendió su trayectoria. “Mi persona ha venido efectuando las denuncias durante el tiempo en el que no hemos gobernado”, señaló.

“Fui una de las primeras que denunció la corrupción de las empresas chinas en el gobierno del señor Martín Vizcarra, de la señora Dina Boluarte, también del señor José Jeri”, precisó.

Asimismo, indicó que denunció “el dispendio del dinero en el Congreso de la República” y “el contrato del hermano del señor Aníbal Torres (…) por 14 millones de soles”.

Finalmente, el debate se centró en el puerto de Chancay. Yaya cuestionó el rol de Fuerza Popular.

“En el año 2024, el 6 de junio, la bancada de Fuerza Popular aprobó unánimemente la ley que permitió que Costco Shipping brinde servicios de manera monopólica en el puerto de Chancay (…) le han regalado el monopolio”, afirmó.

Salazar rechazó esa versión. “Fuerza Popular le entregó a Costco Shipping, eso es falso (…) son 21 congresistas de 130, así que no puede afirmar”, respondió. Además, sostuvo que existen mecanismos de control: “Las autoridades que nosotros elegimos tienen que activar los candados (…) sí hay mecanismos (…) no hay que ser tan alarmistas”.