A solo 15 días para la realización de las elecciones generales- donde se elegirá al presidente de la República (o a los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta), senadores, diputados y parlamentarios andinos- los 37 partidos (dos solo participan con listas congresales) no han acreditado a los personeros que los representarán en los más de 10 mil centros de votación que se abrirán el domingo 12 de abril, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a El Comercio.

Fuentes del JNE indicaron a este Diario que les preocupa que las agrupaciones políticas, a tan poco, de los comicios generales no hayan iniciado este trámite.

En la resolución 0243-2020-JNE, que reglamenta la participación de los personeros en los procesos electorales, la entidad electoral estableció que la solicitud de reconocimiento de personeros de los centros de votación se presenta ante los jurados electorales especiales (JEE) “hasta siete días calendario antes de la elección”.

No obstante, la misma norma deja abierta una ventana para que esta inscripción se pueda realizar hasta el mismo día de las elecciones.

“Una vez vencido dicho plazo, los personeros legales pueden acreditar a los personeros de los centros de votación directamente ante los coordinadores que la ODPE haya asignado a tales centros. Asimismo, pueden acreditar a los personeros ante las mesas de sufragio, directamente ante el presidente de la mesa durante el día de la elección correspondiente”, se lee en el referido reglamento.

Tal y como informó El Comercio, a inicios de marzo, el sistema electoral tiene prevista la instalación de 10.617 centros de votación (10.401 a nivel nacional y 216 en el extranjero) y 92.731 mesas de sufragio (90.223 a nivel nacional y 2.508 en el extranjero) este 12 de abril.

Al respecto, Amelia Hernández Donaire, vocera del JNE, exhortó a los partidos políticos a no esperar el último momento para acreditar a sus personeros de locales de votación, así como de mesas.

“Creemos que existe una corresponsabilidad entre las organizaciones políticas y los organismos del sistema electoral, en este caso del JNE. Es muy importante que los partidos puedan reconocer, hasta siete días antes, a sus personeros. Estos pueden presentar pedido de nulidad [de un acta] o una impugnación por la identidad de un elector”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, Hernández refirió que la labor de los personeros es cautelar los votos de los ciudadanos.

“Ellos participan durante todas las etapas del proceso electoral, de la instalación de la mesa, del sufragio y del escrutinio. Pueden suscribir las cédulas de votación, pueden estar presentes en la lectura de los votos y examinar el contenido de las cédulas, entre otros”, acotó.

Personeros de Mesa – Elecciones 2026 Personeros de Mesa – Elecciones Generales 2026 LO QUE SÍ PUEDEN HACER ✓ Estar presentes durante toda la jornada electoral Estar presentes durante toda la jornada electoral ✓ Suscribir actas de instalación, sufragio y escrutinio Suscribir actas de instalación, sufragio y escrutinio ✓ Concurrir al acondicionamiento de la cámara secreta Concurrir al acondicionamiento de la cámara secreta ✓ Verificar que los electores ingresen solos a votar Verificar que los electores ingresen solos a votar ✓ Presenciar la lectura de votos y examinar cédulas Presenciar la lectura de votos y examinar cédulas ✓ Formular observaciones o reclamos durante la jornada electoral Formular observaciones o reclamos durante la jornada electoral ✓ Impugnar la identidad del elector o cédulas según la ley Impugnar la identidad del elector o cédulas según la ley ✓ Obtener copia del acta electoral firmada Obtener copia del acta electoral firmada LO QUE NO PUEDEN HACER ✗ Interrogar a electores sobre su voto Interrogar a electores sobre su voto ✗ Conversar o discutir con electores, miembros de mesa u otros personeros Conversar o discutir con electores, miembros de mesa u otros personeros ✗ Interrumpir el escrutinio Interrumpir el escrutinio ✗ Solicitar revisión de decisiones si no estuvieron presentes Solicitar revisión de decisiones si no estuvieron presentes ✗ Realizar propaganda o proselitismo político dentro del local Realizar propaganda o proselitismo político dentro del local TENGA EN CUENTA i La mesa puede disponer el retiro de un personero que incumpla normas La mesa puede disponer el retiro de un personero que incumpla normas i Un personero retirado puede ser reemplazado por otro de la misma organización con credencial Un personero retirado puede ser reemplazado por otro de la misma organización con credencial ! Sólo un personero por organización política por mesa Sólo un personero por organización política por mesa ! Un mismo personero puede acreditarse para más de una mesa Un mismo personero puede acreditarse para más de una mesa

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA SER PERSONERO:

Tener expedito el derecho de sufragio.

Contar con DNI vigente y credencial oficial.

Ser acreditado por una organización política.

No ser candidato en el proceso electoral en curso.

No haber sido designado miembro de mesa (titular o suplente).

No pertenecer a las FF.AA. ni a la PNP en actividad.

No representar a más de una organización política en la misma jornada electoral.

No es requisito estar afiliado a la organización política que lo designa.

La garantía de las agrupaciones

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral, consideró que, tras el escenario de la segunda vuelta de las elecciones de 2021, “cuando de manera ligera se habló de un fraude, que los observadores internacionales descartaron”, se deben tomar precauciones para “desterrar esos malos pensamientos”.

En ese sentido, dijo que contribuye a una mayor transparencia del proceso que los partidos políticos registren con antelación a sus personeros, respectivos.

“Hay que decirle a la ciudadanía que la democracia se caracteriza por tener elecciones libres, limpias y transparentes. Esto último también pasa por el rol de los personeros, que una vez cerrada la jornada, puedan ver cómo se abre la urna, cómo se retiran las cédulas y se cuenta. Los personeros verifican que exista concordancia entre el voto y el acta”, explicó.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi refirió que los personeros son “la garantía” que tienen los partidos en cada mesa de votación.

“Los personeros pueden tomar fotos, grabar y reunir pruebas, en caso se registren hechos irregulares”, complementó.

El letrado cuestionó que los partidos políticos estén esperando al final, sea por estrategia o porque no reúnen a los personeros suficientes, para hacer la inscripción de estos.

“No quisiera pensar que hay partidos políticos que saben que no están bien posicionados en las encuestas y su única salida sea patear el tablero y decir que hubo fraude, a pesar de no haber tenido personeros”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Partido del Buen Gobierno, pero no respondieron.

Desde Renovación Popular, Maali del Pomar, dirigente y candidata a parlamentaria andina, refirió que la meta de su agrupación es cubrir el 60% de las mesas de votación a nivel nacional.

“Estamos hablando de conseguir unos 65 mil personeros. Las acreditaciones, normalmente, y no solo nuestro partido, se hacen la última semana. Nosotros tenemos un sistema a través del cual estamos captando a los que voluntariamente quieren ser personeros. También estamos haciendo capacitaciones en los locales de Renovación a nivel nacional”, dijo.

En comunicación con El Comercio, Del Pomar indicó que han logrado, a la fecha, tener poco más 30 mil personeros. “Estamos a la mitad de lo que necesitamos. Para nosotros, es básico y vital cubrir las mesas señaladas. Es una de las cosas en que más nos vamos a preocupar”, complementó.

Carlo Magno Salcedo, portavoz y candidato a diputado de Ahora Nación, dijo que la expectativa de su partido es cubrir el mayor número de mesas posible. “El porcentaje de personero con relación a las mesas se sabrá en su momento”, acotó.

La trazabilidad del voto

Un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran el exalcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, el empresario Sebastián Barquet, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, la abogada experta en derecho electoral Silvia Guevara, y el arquitecto Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, entre otros, están impulsado el uso del aplicativo “Voto libre” entre los personeros de todos los partidos y también los observadores de la elección.

Esto con la finalidad de tener registradas el mayor número de actas y realizar una comparación con los resultados que dé la ONPE, post primera vuelta.

“El enfoque de esta app es la vigilancia del voto en mesa. La app se llama Voto Libre. Es una plataforma de trazabilidad del proceso. El aplicativo será descargable días antes de las elecciones para evitar hackeos”, manifestó Berquet en comunicación con este Diario.

(Foto: Archivo personal Sebastian Berquet)

Explicó que los personeros y los observadores electorales podrán tomar una fotografía del acta de su respectiva mesa y subirla a la app. Esta utilizando, la inteligencia artificial procesará y tabulará los resultados. Agregó que toda la información se almacenará en servidores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Una vez que ONPE publiqué sus resultados, vamos a hacer el contraste sobre las mismas mesas”, explicó.

Berquet, de la consultora en finanzas Berquet & Co, contó que ha conversado con partidos políticos de “todos los colores” par que sus personeros puedan usar la aplicación que ha desarrollado.

“Esta es una app que estará abierta, para que se sumen todos los partidos. No vamos a hacer diferencia por el color político. Además, se está haciendo la convocatoria Perú defiende tu voto, a través de la cual le pedimos a los estudiantes, a los ciudadanos, a todos los que les importe el bienestar del país que nos ayuden con la tarea de registrar las actas”, mencionó.

El empresario sostuvo que el enfoque de “Voto libre” es restablecer la confianza en el proceso electoral. “Lo que queremos es evitar que al día siguiente de las elecciones salgan cientos de personas a marchar y a gritar fraude, cuando se pudo hacer un proceso de vigilancia y haciendo observación electoral en mesa”, acotó.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello refirió que la iniciativa “Perú defiende tu voto” busca que los ciudadanos, sin importar su espectro político, se involucren para que el voto se refleje en el resultado final. Agregó que la app “Voto Libre” se utilizó en las últimas elecciones de Honduras.

En diálogo con El Comercio, Tello, experto en derecho electoral, calificó de “grave” que, al momento, los partidos políticos no hayan acreditado a sus personeros.

(Foto: Archivo GEC)

“Son más de 92 mil mesas de sufragio, la personería es un trabajo de campo, a este equipo se le llama el ejército de personeros, es inviable que un partido que no ha completado sus listas al Congreso pueda tener un equipo así. Es poco probable que los partidos lleguen a desplegar a 92 mil personas. Por eso, se necesitan veedores ciudadanos”, manifestó.

Tello remarcó que la aplicación “Voto libre” permitirá cotejar los resultados de la ONPE.