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Resumen

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A solo 15 días para la realización de las elecciones generales- donde se elegirá al presidente de la República (o a los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta), senadores, diputados y parlamentarios andinos- los 37 partidos (dos solo participan con listas congresales) no han acreditado a los personeros que los representarán en los más de 10 mil centros de votación que se abrirán el domingo 12 de abril, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a El Comercio.

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