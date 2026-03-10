Escuchar
Elecciones 2026. Cédula electoral
Por Thalía Cadenas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza este martes la prueba de color de las cédulas de sufragio que se usarán en los comicios generales del próximo 12 de abril.

