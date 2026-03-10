La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza este martes la prueba de color de las cédulas de sufragio que se usarán en los comicios generales del próximo 12 de abril.

Luego, el miércoles 11, se dará inicio a la impresión de las cédulas de votación, labor que se prolongará hasta el 3 de abril, según informó el organismo electoral.

La cita para las pruebas de color es a las 10:30 am en Pacífico Editores, en Ate. El evento será dirigido por un representante de la ONPE.

Se trata de una etapa importante del calendario electoral, pues durante esta actividad los partidos políticos tendrán la oportunidad de verificar si los símbolos incluidos en las cédulas se ciñen al diseño y a las características que corresponden a su agrupación o sus alianzas electores.

Los ciudadanos votarán por una fórmula presidencial (1 presidente y 2 vicepresidentes); 30 senadores elegidos a nivel nacional; 30 senadores elegidos a nivel regional; 130 diputados y 5 representantes al Parlamento Andino.

En declaraciones a la prensa, el último fin de semana, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, señaló que las 37 agrupaciones que participan de la contienda han sido invitadas a presenciar este acto público.

“Esperamos que envíen a sus personeros técnicos y así ellos puedan constatar que el color que se imprima sea el de su agrupación”, señaló.

Cuando ya esté impreso todo el material electoral, empezará a ser desplegado con el fin de que llegue a tiempo a cada uno de los 10,570 locales de votación donde funcionarán 92,766 mesas de sufragio.

De acuerdo con información de la ONPE, el despliegue del material empezará el 22 de marzo, con el envío al Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de distribuir el material a las 208 ciudades donde votarán los peruanos que viven en el extranjero.

En tanto, el reparto para el interior del país será a partir del 28 de marzo. En Lima Metropolitana y el Callao, se realizará el 10 y 11 de abril.

El miércoles pasado, en su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, Corvetto dijo que el desplazamiento del material se realizará “siempre con presencia de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, detalló.

Ese día, el jefe de la ONPE destacó que por primera vez el material electoral contará con trazabilidad mediante códigos QR, radiofrecuencia y GPS en los camiones, a fin de reforzar la seguridad y transparencia del proceso.

Un reciente informe de El Comercio reveló que esta cédula electoral es la más costosa y grande de la historia del Perú. Ello debido al inédito número de candidatos que postulan a la presidencia de la república (36) y que se elegirá a un Congreso bicameral.

En respuesta a un pedido efectuado a través de la ley de transparencia, la ONPE informó a este Diario que el diseño e impresión de las cartillas de votación costará S/12’241.354,60, más del triple que el dinero desembolsado en las tres últimas elecciones generales.

La ONPE precisó que los montos corresponden al material que se utiliza para la primera y segunda vuelta.

La actual cédula –de 44 cm de largo por 42 cm de alto– supera en tamaño a una laptop gamer e incluso a un ‘coffee table book’ (libro de gran formato).

Cabe señalar que, para los comicios generales del 12 de abril, se presentaron 1.900 listas y fórmulas de candidatos. 36 de ellas corresponden a fórmulas presidenciales y 1.864 a listas de postulantes a senadores, diputados y Parlamento Andino.

¿Las organizaciones políticas están obligadas a asistir?

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas electorales Enzo Elguera y José Naupari señalaron que, pese a no ser obligatorio, es “importante” que los personeros técnicos asistan a la prueba de color.

“Es importante porque la prueba de color permite a los partidos verificar que su símbolo, colores, nombre y ubicación en la cédula de sufragio coincidan exactamente con lo registrado ante el sistema electoral. Es un mecanismo de transparencia y control previo antes de iniciar la impresión masiva de las cédula”, expresó Elguera.

El también CEO de Imasolu explicó que, si un personero no asiste, el proceso continúa igualmente y el partido pierde la oportunidad de formular observaciones o correcciones sobre su símbolo o diseño en la cédula.

Añadió que, una vez firmada el acta por los asistentes y el notario, la ONPE procederá con la impresión definitiva, por lo que el partido deberá aceptar el resultado final.

En tanto, José Naupari recordó que, en las elecciones regionales y municipales del 2022, hubo un inconveniente de Renovación Popular, precisamente porque ningún representante de la agrupación estuvo presente en la prueba de color.

“Entonces, en ese contexto, es importante. Obligación no hay”, puntualizó.