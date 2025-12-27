Acción Popular: Presidente del partido, Julio Chávez, habría gestionado puestos en el Congreso

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, habría coordinado directamente el ingreso de afiliados de su partido para trabajar en el Congreso de la República, según revelan unas conversaciones de WhatsApp a las que El Comercio tuvo acceso.

Los mensajes contradicen la versión que el propio Chávez brindó meses atrás a este Diario, cuando negó haber tenido algún tipo de injerencia en la contratación de acciopopulistas en una de las nuevas áreas de la biblioteca del Parlamento.

El diálogo corresponde a fines de setiembre del 2024 y se habría producido entre Chávez y Luis Paz Montes, quien figura entre los siete afiliados que ingresaron, en bloque, a laborar al Área de Procesos Técnicos Bibliotecarios entre octubre y noviembre de ese año, según reveló la Unidad de Investigación de El Comercio.

Cabe resaltar que uno de los contratados fue Fernando Ángeles Heredia, quien ingresó como auxiliar. Luego, en mayo de este año, fue designado presidente del Comité Electoral de Lima Metropolitana del partido. Fuentes de este Diario conocieron que el ofrecimiento de puestos se habría dado a fin de, posteriormente, obtener algún respaldo para las elecciones del 2026.

Precisamente, Acción Popular atraviesa una crisis interna que los dejó sin la posibilidad de participar en las próximas elecciones generales 2026, según decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Esto se dio tras cuestionamientos a su dirigencia nacional y denuncias sobre ofrecimientos de puestos de trabajo y otras prebendas a cambio de renuncias o alineamientos en el proceso electoral interno.

"Vas al Congreso"

La primera conversación data del 28 de setiembre del 2024. Ahí Chávez habría solicitado al militante que le envíe su currículo. Dos días después, el 30 de setiembre, el diálogo es más explícito.

“Hno [sic] vas al Congreso”, es el mensaje que recibe el afiliado. Luego añade que Jorge Segura Ttito, secretario nacional de Relaciones Internacionales de Acción Popular, sería el jefe del área y que debía coordinar directamente con él. Segura, como informó este Diario, fue designado jefe del Área de Procesos Técnicos Bibliotecarios pese a no contar con formación en la materia.

El dirigente acciopopulista ingresó con una remuneración superior a los S/15.000 y, para su contratación, se desplazó del cargo a una funcionaria de carrera con formación especializada y con más de una década de experiencia en la Biblioteca del Congreso.

Conversación del 28 de setiembre de 2024.

Los mensajes continúan en el chat con una frase clave: “Todo el equipo es gente del partido”. No obstante, se pide “total discreción”. “No me mencionen a mí para nada”, se lee. Incluso añade que lo ocurrido “no tiene nada que ver con los congresistas” y que los ingresos iban a concretarse de inmediato.

Conversación del 30 de setiembre de 2024.

La investigación publicada por este Diario reveló que los siete militantes ingresaron a distintos cargos pese a la falta de formación especializada en bibliotecología, archivística o ciencias de la información.

Lo que Chávez negó

Aquella vez, Chávez rechazó a este Diario cualquier tipo de coordinación o influencia. Aseguró que no existió ninguna conversación ni con la Mesa Directiva del Congreso ni con Fuerza Popular, que tenía la jefatura del Departamento de Biblioteca.

Si bien confirmó que conocía a varias de las personas incorporadas y que algunas habían trabajado durante su gestión como alcalde de San Martín de Porres, rechazó haber intervenido. Los chats mostrarían, sin embargo, que gestionó directamente al menos uno de ellos.

Tras conocer el contenido de los mensajes, El Comercio volvió a contactar con el presidente de Acción Popular, quien insistió en su versión y señaló que, actualmente, cualquier chat puede ser “manipulado”. “No pueden ser tomados como ciertos sin previa verificación pericial”, aseveró.

“Mi posición es la misma. No tengo nada que ver con contrataciones en el Congreso. No tengo nada más que agregar de lo que ya expresé [con anterioridad]”, aseguró.

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, existen “connotaciones en materia de responsabilidad penal”. En esa línea, resaltó que una investigación es necesaria para determinar las circunstancias de la presunta negociación de puestos.

“En principio, podría tratarse de un tráfico de influencias respecto a la gestión que se materializó para poder contratar a las personas. En segundo lugar, habría que verificar qué es lo que se negoció. Si ha habido algún favorecimiento, entonces se trataría de la obtención de un beneficio y eso ya es un tema más circunscrito al cohecho”, expresó.

En otras denuncias Ilich López también fue implicado En los últimos días, se difundió un audio en el que se escucha presuntamente a la presidenta del Comité Nacional Electoral, Cinthia Pajuelo, en negociaciones para puestos en el Congreso.​

En el diálogo, la voz femenina menciona la posibilidad de “hablar con Ilich [López]” para que el otro interlocutor ingrese a trabajar al Congreso. Precisamente, Pajuelo trabaja en la Oficina de Calidad Legislativa, que depende de la Tercera Vicepresidencia del Congreso, a cargo del congresista Ilich López, desde setiembre de este año. Antes trabajó con un sueldo menor en la bancada Acción Popular.

“Los liderazgos en el partido no se basan en ideologías, sino en prebendas y a lealtades a través de puestos de trabajo”, afirmó el excongresista de Acción Popular Víctor García Belaunde sobre la situación del partido.

INVESTIGACIÓN El Ministerio Público investiga a Cinthia Pajuelo por presunta falsificación de documentos y falsedad ideológica, tras las denuncias sobre irregularidades en las elecciones internas del partido.