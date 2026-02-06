Elecciones 2026: Partido de Carlos Álvarez asegura que desistirá del uso de la franja electoral

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Partido de Carlos Álvarez asegura que desistirá del uso de la franja electoral. (Foto: Jesús Saucedo)
Por Redacción EC

Luego de la denuncia que involucró al partido País para Todos por el presunto direccionamiento de 642 mil soles de los fondos de la franja electoral al canal Nativa (Abra Producciones S.A.C.), la agrupación política señaló que desistirá de este financiamiento público.

