Elecciones 2026: Partido de Carlos Álvarez asegura que desistirá del uso de la franja electoral

Luego de la denuncia que involucró al partido País para Todos por el presunto direccionamiento de 642 mil soles de los fondos de la franja electoral al canal Nativa (Abra Producciones S.A.C.), la agrupación política señaló que desistirá de este financiamiento público.

El partido de Carlos Álvarez explicó que han procedido a requerir el informe correspondiente a los responsables del proceso: William Amílcar Meza Valencia, personero legal, así como Marco Delgado Azabache, representante ante la ONPE de la presentacion de las grabaciones de la franja electoral; y Juan Vayes Figueroa, miembro del Tribunal Electoral.

“Luego de analizar de manera exhaustiva dicho informe, ha quedado absolutamente claro y de forma categórica que no ha existido -como irresponsablemente se ha insinuado en diversos medios de comunicación- ningún beneficio indebido ni acto de corrupción. Lo ocurrido responde a un escenario de inexperiencia en la distribución estratégica de la franja electoral, propio de un partido nuevo que no cuenta con especialistas ni con agencias de medios, a diferencia de las campañas millonarias de la política tradicional”, manifestó el partido a través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales.

Comunicado del partido de Carlos Álvarez.

Posteriormente, aunque niegan actos ilícitos y acusan de utilizar la situación para “generar especulaciones y suspicacias” que afectan la imagen de País para Todos y de Carlos Álvarez, indicaron que sí existe una responsabilidad política y que, por ello, decidieron separar de sus cargos a los responsables de la distribución de la franja electoral.

El punto más llamativo del comunicado es en el que señalan que desistirán de la franja electoral de forma definitiva.

“Fieles a nuestra convicción de que el dinero de todos los peruanos no debe ser utilizado para financiar a los partidos políticos, y dado que País Para Todos no tiene compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos, comunicamos nuestra decisión de desistir del uso de la franja electoral. Esta posición no es coyuntural: se convertirá en un compromiso parlamentario de País Para Todos”, expresaron.

Anteriormente, Carlos Álvarez había dejado abierta la posibilidad de renunciar a su postulación si no se identificaban y sancionaban a los responsables.