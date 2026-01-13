PerúCheck, el medio de comunicación de verificación electoral del Consejo de la Prensa Peruana, será relanzado este lunes 19 de enero para fiscalizar el discurso político de los candidatos presidenciales y determinar su veracidad.

El objetivo de PerúCheck es que la ciudadanía reciba información verificada y sepa qué candidatos faltan a la verdad en sus declaraciones y planes de gobierno, en un entorno en el cual la desinformación y el uso de la inteligencia artificial dificulta el discernimiento entre lo real y lo inventado.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Rodrigo Salazar Zimmermann, director del medio, señaló: “Este tercer relanzamiento de PerúCheck viene en un momento en el cual la desinformación puede definitivamente alterar los resultados de una elección”.

“Nuestro compromiso es que el ciudadano pueda emitir un voto limpio, desprovisto de medias verdades, falsedades y manipulaciones de la inteligencia artificial, siempre bajo estrictos criterios periodísticos y éticos”, enfatizó.

PerúCheck cubrió las elecciones presidenciales de 2021 y las regionales de 2022, y tuvo un alcance aproximado de 1 millón de peruanos.

El medio de verificación, un formato periodístico también conocido como fact-checking, está conformado por los asociados del Consejo de la Prensa Peruana y por medios aliados de diversas regiones del país.

PerúCheck producirá contenido de alta calidad y rigurosidad –entre notas escritas y videos periodísticos– para más de 15 medios de comunicación televisivos, radiales, impresos y digitales, abarcando así todo el espectro informativo.

En febrero se emitirá un programa semanal de streaming con verificaciones destacadas a través de los medios aliados.

Equipo y financiamiento

PerúCheck está conformado por un equipo de ocho profesionales. Su director es el periodista Rodrigo Salazar Zimmermann, también director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. La editora es Stefanie Medina Reyes, especializada en televisión. Cinco verificadores de Cajamarca, Cusco y Lima y un community manager componen el corazón de la redacción.

Todo el equipo tiene experiencia previa en periodismo de verificación en general y en PerúCheck, en particular, y ha recibido capacitaciones adicionales los últimos dos meses.

Los fondos que harán realidad PerúCheck –que operará entre este lunes 19 de enero y el 29 de julio de 2026– provienen de las organizaciones IDEA Internacional e Instituto Bicentenario.

Metodología y ética

La metodología de PerúCheck se basa en estándares internacionales. El medio selecciona afirmaciones de candidatos o contenido de sus planes de gobierno factibles de ser comprobados sobre la base de los siguientes criterios: contexto electoral, viralidad, peligrosidad y relevancia.

No verifica opiniones ni predicciones, solo hechos. Las calificaciones de este medio son “cierto”, “falso” o “impreciso”. No tiene línea editorial.

PerúCheck está bajo la competencia del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Cualquier reclamo se deberá presentar de manera digital y gratuita aquí: Tribunal de Ética- Presente su caso.

El medio se rige bajo un estricto código de ética basado en los diez principios periodísticos del Consejo de la Prensa Peruana. La vulneración de alguno de estos puede ser presentada por la ciudadanía a su director periodístico o al Tribunal de Ética.

La redacción de PerúCheck es independiente del directorio del Consejo de la Prensa Peruana.