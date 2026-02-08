Carlos Álvarez y su primera elección: ¿Quiénes forman su círculo de confianza en País para Todos?

Álvarez-tras sumarse al partido que preside Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz- ha logrado formar un círculo de confianza que tiene dos niveles [ver infografía].

En primero, se encuentran, además de Meza, Delsy Romero Álvarez, secretaria general de País para Todos; Juan Sheput, exministro de Trabajo; y Julia Príncipe, exprocuradora en contra del lavado de activos. También está Raúl Dávila, productor y mánager del actor cómico desde hace casi 30 años.

Fuentes cercanas a la cúpula de la agrupación detallaron a El Comercio que Dávila “es de la absoluta confianza” del hoy candidato presidencial y que no solo maneja su agenda, sino también es “un filtro” para llegar a él. Es decir, cualquier reunión o entrevista con Álvarez antes debe ser aprobada por su representante.

Las mismas fuentes refirieron que Dávila no tiene experiencia política, pero su rol es la de un consejero.

También contaron que Meza y Romero, además de dirigir el partido, tienen como función la organización del despliegue de la campaña. El primero es candidato a senador y la otra a diputada en Lima.

Príncipe, expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, fue un cuadro que Álvarez llevó a País para Todos. Ella se dedicó, por especial encargo del candidato presidencial, a filtrar las listas de postulantes al Senado, cámara de diputados y Parlamento Andino. Esto, como contó Fernando Vivas (“Carlos Álvarez, todo menos eso”, del 18/01/26), dejó fuera de contienda a algunas sugerencias del partido, pero no generó una crisis, como sucedió en Perú Moderno.

La exprocuradora fue el cuadro principal de Carlos Añaños en ese partido y su veto provocó una ruptura, que acabó con el empresario dando un paso al costado y renunciando a sus aspiraciones presidenciales.

Sheput, de acuerdo con diferentes fuentes de este Diario, es el estratega político de la campaña. El exministro de Trabajo fue convocado por País para Todos para ese rol. Meza fue secretario de juventudes de Perú Posible ante de ser alcalde de Huaraz (2011-2014) cuando conoció al también excongresista, que fue asesor de Alejandro Toledo cuando este era presidente.

Un segundo nivel técnico

El círculo de confianza de Álvarez es complementado, en un segundo nivel con características técnicas, por Martín Soto Florián, ex asesor de la PCM y máster en políticas sociales de la London School of Economics, que no solo es candidato a diputado por Lima, sino también el coordinador del plan de gobierno del partido.

“[Álvarez] tiene capacidad de absorber los temas que tratamos y te los devuelve rápido y creativamente”, refirió hace unas semanas Soto Florián a El Comercio.

También están Luis Yataco y Carlos Tuse Lloclla, coronel y general de la Policía Nacional en retiro, respectivamente, que han aportado al plan en seguridad ciudadana.

La exjueza suprema Susana Castañeda, que postula al Senado, también se incorporó y, junto con Príncipe, es consejera en temas jurídicos.

Y en el plano económico quien se ha constituido como una de las voces a las que escucha el candidato presidencial es Patricia Lengua Lafosse, exfuncionaria en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ella también es candidata a diputada por la capital.

El “humor” como estrategia

Aunque inicialmente, Álvarez se mostró serio en sus redes sociales, intentando dar la imagen de un político con “mano dura”, en las últimas semanas ha optado por apelar al humor, que domina, y ha parodiado al presidente José Jerí, al cuestionar sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

Fuentes cercanas a la cúpula de País para Todos señalaron que, en su último viaje a Lambayeque, tras realizar una serie de recorridos por Chiclayo y otras provincias, el actor cómico ofreció un show a los militantes y seguidores de la agrupación. El personaje elegido fue el Papa León XIV.

(Foto: Difusión)

“A diferencia de otros candidatos, esta campaña no es de despilfarro. Cuando Carlos Álvarez va a una región va a la iglesia, a los parques y realiza reuniones partidarias y no deja de hacer sus shows, es parte de su tónica. Aparte de hablar de su preocupación por el país y sus propuestas, no pierde la oportunidad para hacer reír a la gente con su arte”, manifestaron.

Las mismas fuentes señalaron que la presentación de Álvarez fue ante 500 personas invitadas por el partido.

“Ha hecho una excelente imitación, se está identificando con las personas. Por ahí estamos avanzando y lo más importante es que la gente está volteando a mirarnos. Eso nos hace sentirnos optimistas”, expresaron.

Otras fuentes de País para Todos refirieron que han optado por “la no confrontación” con otros candidatos, “salvo que sea estrictamente necesario” y adelantaron que en las próximas semanas Álvarez iría al sur del Perú. Aunque reconocieron que ven a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, como uno de sus principales adversarios en la primera vuelta.

Las mismas fuentes revelaron que en las últimas semanas se dieron los primeros roces al interior del partido que postula a Álvarez. El actor cómico habría expresado su molestia, porque no todos “sus invitados” lo salieron a defender cuando el programa “Beto a Saber” recordó que fue procesado por presuntamente recibir pagos a fines de la década de 1990 por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Esta crítica no estuvo dirigida ni a Meza ni a Sheput, quienes asumieron el rol de “bomberos” y se presentaron en los medios de comunicación para señalar que, en segunda instancia, el juicio a su candidato presidencial fue archivado.

En breve comunicación con El Comercio, Álvarez dijo que es “una persona muy desconfiada, más aún en política, donde hay muchos intereses que están en juego”. Por ello, agregó que sus personas de mayor confianza son pocas y mencionó a Príncipe, Sheput, Yataco, entre otros.

También indicó que no tiene asesores políticos extranjeros ni nacionales, porque “todos vienen con la misma receta, nada nuevo y todo repetido”. “Quieren cobrar miles de dólares, pero nada nuevo. Mis asesores son los que integran mi pequeño equipo […] La mejor manera de comprender el Perú es conociendo el país”, complementó.

El presidente de País para Todos afirmó que el eje principal de la campaña de Álvarez es la lucha en contra de la criminalidad organizada y de la inseguridad.

“Este es el punto medular del discurso de Carlos Álvarez, y no solo como candidato, desde hace tres o cuatro años, él advirtió las consecuencias que tendría en el país la inmigración ilegal masiva que se ha dado. PPK y Martín Vizcarra abrieron las fronteras de par en par y ahora vivimos las consecuencias”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Meza también dijo que su agrupación no está apostando por mítines masivos, sino “por una campaña de perfil bajo”. “Vamos al encuentro directo con el ciudadano”, complementó.

Opinó que, en marzo, la candidatura de Álvarez pasará a ubicarse en el segundo lugar de las preferencias.

“En febrero, la campaña va a agarrar músculo, por la estructura que tiene País para Todos y también por la capacidad de Carlos Álvarez de conectar con la gente, estamos seguros que en marzo estaremos en el segundo lugar. En las próximas semanas, se van a empezar a mover las ubicaciones”, acotó.

¿Un paso al costado?

Por medio de un pronunciamiento, el candidato presidencial criticó que su partido haya destinado S/642 mil de la franja electoral, que se paga con dinero público, a Nativa TV, vinculada a Miguel del Castillo, dirigente de Primero la Gente. Rechazó que los dirigentes de su agrupación le hayan consultado sobre esta medida.

(Foto: País para Todos)

“Primero, quiero aclarar que no es el partido de Carlos Álvarez, Carlos Álvarez es afiliado al partido País para Todos, del señor Vladimir Meza. En ningún momento, he sido notificado, comunicado ni consultado por los medios de comunicación donde el partido puso avisos de la franja electoral”, manifestó.

El actor cómico emplazó a la dirigencia del partido en el que postula a expulsar a los responsables de esta decisión. “No voy a ir en contra de lo que predico, no a la impunidad, si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado soy yo”, subrayó.

Fuentes cercanas a la cúpula de País para Todos indicaron que, a su agrupación, la ONPE le dio S/1,6 millones para su propaganda en medios de comunicación y redes sociales. De este monto, S/642 mil fueron destinado a Nativa TV.

Las mismas fuentes señalaron que tres jóvenes del equipo de redes sociales del partido, que ya están identificados, fueron los responsables de la elección de Nativa TV.

“Ellos estaban en contra del tiempo, y eligieron a ese canal por el fútbol. No han cometido un crimen. Las respuestas a Álvarez se darán de manera presencial. En ese diálogo se verá si vale o no la pena expulsar a estas personas, ellos no han cometido un delito. Si no elegían un medio, ese dinero se iba a devolver a la ONPE”, expresaron.

También refirieron que al interior de la agrupación creen que el acto cómico está sobre actuando y sobre reaccionando ante los hechos descritos líneas arriba.

Más información

En la última etapa del decenio de Alberto Fujimori, Álvarez tuvo un contrato con TV Perú (Canal 7) que se juzgó ventajoso de acuerdo a los estándares de la TV pública. Hizo remedos muy duros de opositores y muy blandos de Fujimori. Su manager, Raúl Dávila, fue enrolado como gerente de producción del canal.