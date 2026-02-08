Carlos Álvarez y su primera elección: ¿Quiénes forman su círculo de confianza en País para Todos?

Escuchar
La campaña de Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, todavía no ha arrancado con la fuerza que quisieran en el interior de su partido por dos motivos: la agenda del actor cómico, que aún tiene que cumplir con shows pactados con anterioridad a la elección general, y la falta de financiamiento. Por ahora, los discursos del postulante en redes sociales (con imitaciones incluidas) superan a los ofrecidos en las plazas.

