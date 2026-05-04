Resumen
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El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, afirmó que en las elecciones generales del domingo 12 de abril hubo “irregularidades” durante el proceso, sin embargo, no lo califica como “fraude”.
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