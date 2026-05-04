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El presidente de la Confiep saludó el anuncio del JNE al señalar que hará una auditoría. Foto: Andina
El presidente de la Confiep saludó el anuncio del JNE al señalar que hará una auditoría. Foto: Andina
Por Redacción EC

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, afirmó que en las elecciones generales del domingo 12 de abril hubo “irregularidades” durante el proceso, sin embargo, no lo califica como “fraude”.

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