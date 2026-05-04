El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, afirmó que en las elecciones generales del domingo 12 de abril hubo “irregularidades” durante el proceso, sin embargo, no lo califica como “fraude”.

“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Ha habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, sostuvo en el programa Punto Final.

Ante la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de realizar una auditoría internacional, dijo que es “lo que corresponde”, ya que el proceso tiene un “manto de duda” y es necesario restablecer la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta.

“Lo único que le falta es que le ponga fecha, porque esto tiene que ser inmediatamente. Esto es una auditoria, no es un diseño, no es una implementación, o la elaboración de un software”, resaltó.