Elecciones 2026: ¿qué partidos ya superaron el período de tachas y cuántos recursos se van presentando?

Hasta este lunes 29 de enero, siete fórmulas presidenciales presentadas para las elecciones generales del 2026 superaron el periodo de tres días luego de sus admisiones a trámite sin que se presenten ninguna tacha ciudadana en su contra.

Así constan en documentos emitidos desde el último fin de semana por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, tribunal encargado de evaluar las 36 planchas inscritas para los comicios generales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#LOÚLTIMO El JEE también declara inscritas candidaturas presidenciales de:

-APP (César Acuña)

-Buen Gobierno (Jorge Nieto)

-Un Camino Diferente (Rosario Fernández)

-PPP (Herbert Caller)

-Ahora Nación (López Chau)

-Podemos (José Luna)

Ya son 7 planchas inscritas@Politica_ECpe https://t.co/ygwaeTY7fo pic.twitter.com/04xYOHM0Dt — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) December 30, 2025

En tanto, otras dos fórmulas enfrentan tachas que buscan sacarlos de la carrera electoral: la de Perú Primero, que lidera Mario Vizcarra; y la de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga.

La tacha contra Perú Primero fue presentada este lunes y se basa en la condena por peculado que declaró su candidato presidencial, Mario Vizcarra, en su hoja de vida. La sentencia es firme y fue dictada en octubre del 2005 por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.

Tal como informó El Comercio el último fin de semana, la Ley 30717, promulgada en el 2018, establece que los condenados por ese delito no pueden ser candidatos, incluso si ya cumplieron su pena y están rehabilitados. Es el caso de Mario Vizcarra.

Tacha presentada contra Mario Vizcarra.

La tacha es firmada por Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua y actual candidato a diputado por el Partido Aprista.

Según su escrito, Mario Vizcarra está “incurso en impedimento legal expreso” para postular, de acuerdo con lo establecido por Ley 30717, “al haber sido condenado mediante sentencia firme, en su condición de funcionario público y en calidad de autor, por el delito de peculado, delito de corrupción de funcionarios, impedimento que subsiste aun cuando el candidato alegue rehabilitación penal”.

Horas después, el JEE Lima Centro 1 declaró inadmisible la solicitud de tacha por no haberse adjuntado el comprobante de pago de la tasa electoral correspondiente. Además, otorgó el plazo máximo de 1 día hábil, contado desde el día siguiente de la notificación, para que se subsane la omisión.

Si la omisión es subsanada, la notificará al partido Perú Primero para que este responda y luego la resolverá en primera instancia.

Es previsible que, sea cual sea su decisión, una de las partes apele, por lo que todo apunta a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendrá la última palabra como instancia definitiva.

José Tello, experto en derecho electoral, consideró que la Ley 30717 debería haberse declarado inconstitucional por ir contra el principio de resocialización.

No obstante, opinó que en un caso como el de Mario Vizcarra estamos ante una “tacha fija”, ya que esta ley hace que el impedimento por una condena por peculado sea permanente. “No importa que haya sido hace 20 años, igual se le aplica”.

La tacha contra Mario Vizcarra es por su sentencia por peculado. Foto: GEC

“ El tiene (una condena por) peculado y el peculado lo saca de carrera. A mí me llamó mucho la atención que eso (la admisión a trámite de su candidatura) haya pasado, porque es lo primero que tienen que revisar y, en ese punto, el jurado ha sido bien riguroso en los años anteriores ”, opinó.

En tanto, José Naupari estimó que “por coherencia”, lo más probable es que el JEE Lima Centro 1 rechace esta tacha, ya que ellos mismos admitieron a trámite la fórmula liderada por Martín Vizcarra pese a su sentencia por peculado, la cual no consideraron un impedimento.

Luego, la apelación llegará al JNE, que deberá decidir entre aplicar la ley o tomar en cuenta los procesos de amparo en los que el TC resolvió que esa prohibición no debió aplicarse.

“El JNE ha perdido tantos casos (en el TC) por el término de impedimento permanente. Es claro que si lo aplica, luego va a perder ante el TC (…) Ahí este jurado, que es nuevo, va a tener que plantar postura sobre eso”, opinó.

En esa línea, Naupari recordó que el JNE sí aplicó un criterio establecido por el TC para revocar la militancia política de Martín Vizcarra y otras personas inhabilitadas de la función pública por el Congreso.

La tacha contra Rafael López Aliaga es por supuesta incoherencias en la modalidad en que se hicieron las internas de su partido (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

En tanto, contra la candidatura de Rafael López Aliaga se han presentado dos tachas. La primera se interpuso el último fin de semana y lleva la firma del ciudadano Estevens Sanchez Puertas, alegando una supuesta irregularidad en las elecciones internas de Renovación Popular, bajo el supuesto de que debieron ser abiertas a toda la ciudadanía y no solo para militantes de su partido.

El último sábado, JEE Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha por no haber consignado el comprobante de la tasa que se debe pagar para presentar una tacha y dio un día para subsanar. Hasta el cierre de esta nota, en el expediente digital del JNE no figuraba la subsanación del tachante.

Una segunda tacha fue presentada este lunes contra la candidatura presidencial del exalcalde de Lima. Lleva la firma del abogado Víctor Gutarra García, quien presenta un argumento similar: que el estatuto de Renovación Popular establecía que sus internas iban a ser con voto universal (afiliados y no afiliados) y que ello no se cumplió.

Horás después, el JEE declaró inadmisible la solicitud de Gutarra por no haber adjuntado el comprobante de pago de la tasa electoral y le otorgó el plazo máximo de un día hábil contado desde el día siguiente de su notificación para que subsane.

Finalmente, este lunes por la tarde, el ciudadano Duilio Gonzalo Geldres presentó una tacha contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, dos día después del plazo de tachas y horas después de que el JEE declaró inscrita su fórmula. Los especialistas indicaron que el recurso será rechazado por presentarse fuera del plazo. El reclamo cita como argumento la ascendencia japonesa de la candidata como un impedimento para su postulación.

Ante las previsibles apelaciones tras su resolución en primera instancia, las tachas serán resueltas en instancia definitiva por el pleno del JNE. Foto: GEC

Inscripción asegurada

Mediante documentos conocidos como “razones de secretaria” emitidas desde el último fin de semana y a las que accedió El Comercio, se informó al presidente del JEE Lima Centro 1 que no se presentaron tachas contra las fórmulas presidenciales de Fuerza Popular, APP, Partido del Buen Gobierno, Un Camino Diferente, Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación y Podemos Perú dentro del periodo de tres días luego de la publicación de sus admisiones.

En el caso de Fuerza Popular, ese plazo fue entre el 24 y el 26 de diciembre; y en el caso de los otros siete partidos, fue entre el 25 y 27 de diciembre. Superadas esas fechas y con la constancia de que no registró ninguna tacha, explicaron especialistas electorales, al JEE Lima Centro 1 solo le resta formalizar la inscripción de las listas.

Justamente la noche del lunes se conoció que las fórmulas de APP, Buen Gobierno, Un Camino Diferente, Partido Patriótico, Podemos y Ahora Nación también quedaron inscritas.

“El periodo de tacha se abre tras admitir (a trámite) la fórmula, al superar la calificación del jurado. La tacha tiene un propósito: corregir un mal trabajo JEE. Una verdadera tacha es una corrección a una mala calificación. En este caso, el jurado da cuenta de que su trabajo no ha ameritado tacha alguna. Como el periodo fue 25, 26 y 27, al día siguiente, el 28, sacan esta resolución corroborando que no hay nada”, explicó José Tello, exministro y abogado especialista en Derecho Electoral.

“Son tres días calendario contados a partir del día siguiente que se publica la resolución que emite a trámite la lista fórmula del candidato. Por tanto, si venció el plazo y no se presentó ninguna tacha, ya la fórmula que corresponda queda”, indicó el abogado especialista en temas electorales José Naupari. “El jurado luego suele emitir la resolución que formaliza la inscripción”, añadió.

Este lunes por la mañana, en efecto, el JEE Lima Centro publicó una breve resolución donde resuelven inscribir la fórmula presidencial de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori.

Constancia de que no se presentaron tachas contra la fórmula presidencial de Podemos Perú. La secretaría del JEE Lima Centro 1 emitió documentos fimilares, hasta este lunes, respecto a otras ocho fórmulas.

En el documento, se remarca la “razón de secretaría” que informa que “al término del plazo para la interposición de tachas, esto es, del 24 al 26 de diciembre del año en curso, no se presentó ninguna tacha contra la fórmula de candidatos en mención”.

Se espera que, en los próximos días, el JEE Lima Centro 1 haga los mismo con el resto de planchas contra las que no se presentaron tachas. A estas podrían sumarse otras ocho fórmulas presidenciales que fueron admitidas a trámite y cuyo periodo de tachas termina este lunes 29 de diciembre: Juntos por el Perú, Perú Moderno, Frente de la Esperanza, Partido Demócrata Unidos, Somos Perú, Progresemos, Partido Morado y Fe en el Perú. Hasta el cierre de esta nota, la plataforma del JNE no registraba ninguna tacha contra dichas candidaturas.

Resolución del JEE Lima Centro 1 que inscribe la fórmula de Fuerza Popúlar luego de que no se presentó ninguna tacha.

Entre tachas

Por otro lado, 18 de las 36 fórmulas presidenciales actualmente en carrera que fueron declaradas inadmisibles por el JEE Lima Centro 1 cumplieron con presentar sus subsanaciones. Tenían un plazo de dos días. Ahora, el JEE Lima Centro deberá volver a evaluar si las admite.

En el caso de Avanza País y Libertad Popular, ya las admitió tras revisar sus subsanaciones, por lo que entrarán desde este martes en la etapa de tachas.

El Comercio verificó que, según los expedientes digitales del JNE, 17 de esos partidos cumplieron con presentar sus subsanaciones. Al cierre de esta nota, solo la agrupación Cooperación Popular aún no lo hacía. El plazo era hasta este lunes tras ser notificadas el último sábado.

La única fórmula de la que no se tiene información oficial por parte de la plataforma del JNE es la de Primero la Gente, que fue la última en solicutar su inscripción. Sin embargo, Marco Zevallos, personero del partido, indicó a El Comercio que siguen a la espera ser notificados sobre la admisión a trámite su plancha.

Los especialistas consultados indicaron que las subsanaciones no son presentadas en el plazo otorgado por el JEE Lima Centro 1, los partidos quedarán fuera de carrera.