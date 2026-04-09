Este domingo 12 de abril, los miembros de mesa, personeros, coordinadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) jugarán un rol clave.

Esto en un contexto de elecciones se caracterizan por una inédita cantidad de candidatos, el retorno al Congreso bicameral y el enorme tamaño de la cédula, la más grande de la historia.

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Los miembros de mesa son, por ejemplo, los responsables de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio de los votos.

Hasta el lunes, solo el 52.23% de los 843.894 ciudadanos que fueron elegidos por sorteo para ejercer estos cargos se habían capacitado, según dio a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En total, 435.970 de miembros se prepararon hasta el corte del lunes.

En el caso de los personeros, fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detallaron que los partidos solo han acreditado, hasta el lunes, a 2264. De ese total, 1915 son personeros de centro de votación y 349 de mesa de sufragio. No obstante, estos últimos pueden acreditarse incluso el mismo día de la elecciones, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

De otro lado, el JNE anunció el despliegue de casi 50 mil fiscalizadores en todo el país para el día de la elección.

¿Qué rol desempeñan cada una de estas autoridades?

Miembros de mesa

Los miembros de mesa son responsables de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio de los votos. El presidente asume la representación de la mesa y la conducción de los actos principales. El secretario y el tercer miembro tienen la obligación de permanecer junto al presidente, apoyando las tareas de los tres momentos (instalación, sufragio y escrutinio).

De acuerdo con la norma, todos los miembros de mesa deben estar presentes para la instalación de la mesa de sufragio, previsto para las 6:00 am. Si se encuentran presentes los titulares de la mesa, los suplentes proceden a emitir su voto y retirarse.

Los ciudadanos que ejerzan esta función recibirán S/165 soles y a los que hayan completado su capacitación se les otorgará un día de descanso remunerado no compensable, tanto para trabajadores del sector público como privado, el cual deberá tomarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de las elecciones.

Los miembros de mesa que no estén presentes en la instalación de la mesa de votación tendrán una multa de S/ 275.

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Personeros

Es el ciudadano acreditado por una organización política para cuidar y defender los intereses de esta durante el proceso electoral. Su comportamiento debe guiarse por cuatro principios muy sencillos: legalidad, es decir cumplir las normas; transparencia, informar con claridad y honestidad; imparcialidad, actuar sin afectar la neutralidad del proceso; y respeto, mantener una conducta ordenada y respetuosa con todos.

Existen dos tipos de personeros: los de local de votación y los de mesa de sufragio. Ambos deben llevar su DNI y su credencial el día de las elección. En el caso del primero debe figurar el local donde cumplirá sus funciones y del segundo, el o los números de las mesas que tiene a su cargo.

Cabe señalar que no pueden ser personeros los candidatos, los miembros de mesa, los funcionarios del Sistema Electoral ni los efectivos en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Personero de local de votación

El personero de local debe ser acreditado por el personero legal de la agrupación inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

Su función es representar a una organización política en un centro de votación. Su tarea es observar lo que allí ocurre para asegurar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad. Con este objetivo, coordina con los personeros de mesa de ese local. Su labor se realiza solo el día de las elecciones, desde el inicio de la jornada.

De acuerdo con información proporcionada por el JNE, un ciudadano puede ser personero de local de votación en uno o más centros; sin embargo, no se permite que haya dos personeros de la misma organización política de forma simultánea en el mismo local.

Personeros de mesa

En cambio, los personeros de mesa son ciudadanos acreditados por el personero legal del partido ante el JEE para presenciar cómo se desarrolla el proceso electoral en una mesa de sufragio.

Ellos tienen la atribución de presenciar la instalación, sufragio y escrutinio de votos durante el acto electoral, pero sin interferir en las labores de los miembros de mesa. Asimismo, pueden denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral.

Podría incluso solicitar la nulidad de la mesa de sufragio en casos en los que considere que la mesa se ha instalado en un lugar diferente del señalado, en condiciones diferentes a lo que dice la ley o después del mediodía.

Puede también impugnar la identidad de un elector durante la votación cuando se afirma que este no es quien dice ser. En dicho caso, si los miembros de mesa declaran infundada la impugnación, se permite que el elector vote. Luego, se escribe en el campo de observaciones del acta de sufragio lo que resolvieron. El personero tiene la opción de apelar a esta decisión.

Además, tiene la potestad, si así lo desea, firmar la última página de la lista de electores, el acta de sufragio, formular observaciones y reclamos durante el momento del sufragio.

En el caso de que considere que los miembros de mesa han ejercido intimidación o violencia con los electores, tiene la facultad de solicitar la nulidad de la mesa.

Durante el escrutinio, puede presenciar la lectura de los votos, examinar el contenido de las cédulas de sufragio ya leídas e impugnar el voto. Este derecho le permite al personero reclamar si considera que la decisión de la mesa respecto a si el voto es válido, nulo o en blanco afecta los intereses de la organización política a quien representa.

Cuando se impugna un voto:

Los miembros de mesa resuelven por mayoría.

Si la impugnación se declara infundada, se contabiliza el voto como válido.

En cambio, si se la considera fundada o el personero apela lo resuelto por la mesa, el voto se cuenta como voto impugnado. Se guarda la cédula en el sobre de impugnación, en el cual se completan los datos del presidente de mesa para que lo firme. Asimismo, se solicita la firma del personero que impugnó el voto. El hecho se registra en el campo de Observaciones del Acta de escrutinio de la elección correspondiente.

El personero puede firmar el acta de escrutinio, si lo desea, y formular observaciones o reclamos al escrutinio.

También puede solicitar la nulidad de la mesa de sufragio si es que ha comprobado que se admitieron votos de personas que no figuraban en la “Lista de electores” de esa mesa o los rechazaron en un número suficiente como para alterar el resultado de las elecciones.

También tiene derecho a solicitar un acta completa suscrita por los miembros de mesa (si lo desea) y verificar las cédulas escrutada se guarden en los sobre correspondientes y lo entreguen al personal de la ONPE al finalizar el escrutinio.

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Fiscalizadores del JNE

Se ha previsto que un fiscalizador supervise dos mesas de sufragio a diferencia de anteriores procesos donde un fiscalizador se encargaba de ocho mesas de votación.

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Coordinadores de mesa

En diálogo con El Comercio, el experto en temas electorales José Tello, presidente de Aklla Perú, explicó que los coordinadores de mesa se encargan de todo el tema logístico del desarrollo del proceso electoral, como tener el material, entregarlo, recogerlo, conservarlo (desde estas elecciones). También son responsables del proceso de emisión de actas mesa por mesa, este sistema hay que tener presente que está automatizado.

Otras facultades de los miembros de mesa

El especialista José Tello señaló que los miembros de mesa también pueden pedir el apoyo del personal de coordinación que tiene la ONPE en el local de votación, a los fiscalizadores electoral del JNE, a las FF.AA. o PNP en el caso de que encuentre alguna irregularidad en la fila o alguna actitud extraña en el caso de un electoral.

También pueden pedir el desalojo de personas, es decir, tienen un control pleno.

Su función va desde las 7 am hasta las 5 pm. Es muy probable que se queden hasta las 7 pm para hacer un conteo eficiente de los votos.

¿Quién dirime alguna diferencia o controversia?

Tello indicó que, al ser tres, pueden decidir por mayoría de 2 a 1 cualquier controversia o por unanimidad. No obstante, señaló que no está contemplada en la norma la figura del voto dirimente.

Los miembros de mesa resuelven en un primero momento, pero si esto se apela, se eleva al Jurado Electoral Especial, como segunda instancia.