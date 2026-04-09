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Resumen

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Este domingo 12 de abril, los miembros de mesa, personeros, coordinadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) jugarán un rol clave.

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