Ya no están el parlamentario Jorge Montoya, quien renunció a la bancada celeste y hoy postula a la reelección con Sí Creo, partido del periodista y abogado Carlos Espá, ni el abogado Yorry Wharton, quien tentará la alcaldía de Lima por el Partido Demócrata Verde, del exburgomaestre de San Juan de Lurigancho Álex González.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, López Aliaga tiene hasta tres círculos de confianza en paralelo. Es decir, que ninguno tiene mayor jerarquía sobre el otro. Por ejemplo, uno compuesto por los postulantes al Congreso bicameral y dirigentes del partido, otro por técnicos y el último por personas a las que él considera “hermanos”.

En el primer grupo se encuentra Yarrow, quien no solo es candidata a la primera vicepresidencia de la República y a la cámara de diputados, sino también secretaria general de Renovación Popular.

Otras fuentes cercanas a la cúpula del partido celeste refirieron que “en teoría” la parlamentaria es la que “dirige la orquesta”. No obstante, a raíz de las pugnas que tuvo con una facción de la agrupación, la de los evangélicos, que este Diario detalló en diciembre último, muchos se la “puentean” y van directamente a hablar con López Aliaga.

Las mismas fuentes señalaron que en el círculo partidario también están Fernando Sandoval Ruiz y Deborah Inga. Junto con Yarrow, los tres integran Renovación Popular desde antes de su cambio de nombre, color e imagen, cuando se llamaba Solidaridad Nacional y era conducido por el fallecido exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

Sandoval es el secretario de Organización y personero legal alterno desde mediados del año pasado.

También fue nombrado, apenas inició la administración de López Aliaga en Lima, como director del Instituto Catastral de Lima y como miembros del directorio de Serpar. En el 2023, el programa “Al estilo Juliana”, de ATV, informó que dos cuñados de Sandoval fueron contratados en la municipalidad capitalina, a pesar de los impedimentos que regían. En ese momento, el letrado rechazó haber influido en que sus familiares políticos obtengan órdenes de servicio.

Inga, por su parte, es candidata a diputada en Lima y es actual regidora metropolitana.

Ella, junto a los otros dos dirigentes mencionados, viajaron y organizaron las elecciones primarias en Renovación Popular. En aquella oportunidad, el partido celeste requería movilizar a poco más de 4 mil militantes y terminaron yendo a votar, 9 mil. Este hito, que les permitió superar la primera valla, fue valorado por “Porky”.

Los “hermanos”

En el círculo a los que el candidato presidencial considera “hermanos” está Jhon Ramos Malpica, postulante a la segunda vicepresidencia de la República.

Ramos Malpica ha contado que conoce a López Aliaga desde hace 25 años y que él ha ingresado a política a pedido de su amigo. Desde diciembre de 2021, es secretario nacional de Política de la agrupación celeste.

“Yo tampoco soy un hombre político, estoy en política por la invitación de Rafael, llevó cerca de 10 años ayudándolo en las provincias, ahora ha sido una necesidad acompañarlo [en la fórmula presidencial]”, dijo en “Sin Rodeos”.

(Foto: Archivo GEC)

En el mismo programa de Panamericana Televisión, el exalcalde de Lima explicó por qué eligió a Ramos Malpica para su plancha y no a otras figuras de su partido, como el congresista José Cueto, quien volvió a las filas celeste.

“En política hay mucha gente que te pide cosas, pero Jhon estaba como número 1 en Ayacucho par diputados, él viene a mi casa y me dice ‘prefiero poner a alguien que tiene más experiencia’, él armó la lista de Ayacucho, yo se lo delego, y renunció al número 1. Eso es bien raro en política. ¿Quién puede hacerlo mejor acá [en la fórmula]? El que se ha desprendido más”, remarcó.

En este grupo también está Sandoval Ruiz y Aldo Bravo Quispe. Este último fue asesor de la Oficina General de la Secretaría del Concejo de la Municipalidad de Lima. También fue miembro del directorio de la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa).

La seguridad y los técnicos

La noche del último jueves, López Aliaga presentó a su equipo de plan de gobierno. Son 23 personas, lideradas por el economista Óscar Lozano Luyo. Él fue gerente general de la Municipalidad de Lima cuando el candidato presidencial dirigía la comuna capitalina.

De los 23 técnicos, hay nueve que han trabajado con el exalcalde en el municipio limeño o en otras administraciones edilicias de Renovación Popular (cuando era Solidaridad Nacional). Además, de Lozano Luyo están Azucena Colcas Vargas, gerente general del Parque de las Leyendas; José Baella, ex jefe del GEIM; Miguel Molinari Portal, exgerente de Cultura; Maali del Pomar, coordinadora parlamentaria; y Fabiola Morales, regidora metropolitana.

También figura Roxana Rocha, regidora metropolitana; Edith Matías Múñoz, ex gerente de Desarrollo Social; y el médico cirujano Luis Rubio, presidente del sistema que administra los hospitales de la Solidaridad.

Además, se encuentra la exprocuradora Katherine Ampuero, que actualmente es jefa de Gabinete de Asesores de la bancada de Renovación Popular.

López Aliaga detalló, durante la presentación, que en este círculo de técnicos existen dos comités: uno referido a la seguridad, que lidera Baella y en el que está el vicealmirante de la Marina en retiro Francisco Calisto Giampietri; y otro sobre la economía, que dirige Álex Contreras, quien fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno de la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Álex Contreras, titular del MEF en la administración de Boluarte, fue presentado como el jefe económico del plan de gobierno de Renovación Popular. (Foto: Lenín Tadeo/ El Comercio)

Baella y Calisto Giampietri- según fuentes cercanas a la cúpula del partido celeste- se encargan de velar por la seguridad del exalcalde de Lima. Ellos van a los lugares donde se presentará el candidato y revisan las instalaciones.

Otras fuentes han señalado que esta situación ha generado cierta molestia de un sector de Renovación Popular, que considera que el resguardo al candidato presidencial debe estar a cargo de “una empresa privada”.

(Foto: Archivo GEC)

Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), dirigió el Grupo Especial de Inteligencia Municipal (GEIM), creado por López Aliaga como alcalde. Este equipo fue cuestionado por su falta de transparencia. En su momento, el hoy candidato presidencial dijo que una de las funciones de este equipo era “chuponear” a los extorsionadores y otros, pero no tenía esta facultad que es de la Policía Nacional, tras la autorización de un juez.

Otro integrante de este círculo de confianza es Absalón Vásquez, ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y candidato al Senado.

En el 2008, Vásquez fue condenado a prisión por peculado en la modalidad de cómplice. Esto por haber apoyado la falsificación de firmas de Vamos Vecino, agrupación que respaldó la reelección del ex mandatario Alberto Fujimori el año 2000. Además, el Poder Judicial le impuso el pago de una reparación civil de más de S/1 millón, que no ha cumplido con pagar en su totalidad.

Las mismas fuentes indicaron que el también excongresista fujimorista es parte del equipo de plan de gobierno de Renovación Popular.

(Foto: Archivo GEC)

López Aliaga ha defendido la presencia de Vásquez en su partido en diferentes oportunidades. La última fue en “Sin rodeos”, donde refirió que el exjuez supremo César San Martín “cometió un abuso” con el exministro fujimorista, al sentenciarlo sin probarle nada.

“Ha sido parte de un gobierno, eso de montesinista, tú se lo estás chantando, invítalo pues para que te explique cuál ha sido su rol. ¿Por qué el señor San Martín cometió un abuso con él? No pudo probarle nada, [dijo] ‘el señor Vásquez tiene que conocer’, le chantó la culpa remota, por eso lo metió a la cárcel”, manifestó entonces.

Otras fuentes cercanas a la cúpula del partido celeste han dejado entender que el candidato presidencial tiene asesores extranjeros en su campaña, aunque evitaron brindar nombres.

Este Diario intentó comunicarse con López Aliaga, pero no respondió, hasta el cierre de esta edición.

Entre los jales de Renovación Popular para esta elección están los excongresistas Rolando Sousa, ex integrante del fujimorismo, y Cecilia Tait, ex voleibolista y medallista de plata en las olimpiadas de Seúl 1988. Ellos tendrán a cargo la reforma del Estado y las políticas deportivas, respectivamente en un eventual gobierno del partido celeste.