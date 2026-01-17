El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 rechazó la tacha presentada contra Moisés Tambini del Valle, candidato de la lista al Senado del Partido Aprista Peruano (PAP)

Esta tacha había sido presentada contra el candato debido a que el tachante argumentó que fue incluido en la lista al Senado en lugar de Víctor López García, quien se encontraba dentro de los 15 primeros candidatos de género masculino que obtuvieron la mayor votación en las elecciones primarias del partido.

“Se incorporó al ciudadano Moisés Tambini del Valle, ubicado en el puesto veinte (20) del ranking de votación, desplazando a candidatos con mayor votación, entre ellos Víctor Manuel López García, ubicado dentro de los quince (15) primeros lugares”, indica el documento.

“Siendo ello así, aun en el supuesto de que hubiese existido imposibilidad de participación de algún candidato ubicado en los primeros lugares, existían otros postulantes con mejor derecho preferente para ocupar dichas posiciones, por lo que la incorporación del señor Tambini del Valle no se ajusta al criterio de prelación establecido por la voluntad popular expresada en las elecciones primarias”, añade.

Ante ello, e l Partido Aprista argumentó que el citado candidato no participa bajo la modalidad de elección por voto, sino en calidad de candidato designado, conforme a la cuota de hasta el veinte por ciento (20%) permitida por el ordenamiento electoral.

Por ello, el JEE de Lima Centro 2 advirtió que Tambini del Valle cumplió con los requisitos formales y sustanciales, no estando incurso en ningún supuesto de nulidad.

“Es decir, la designación del ciudadano Moisés Tambini del Valle se realizó de acuerdo con el Estatuto y la norma electoral, además dicha designación no contraviene el proceso de designación y democracia interna”, determina.

Así, determinaron que el candidato ha sido válidamente designado por parte de la presidencia de la organización política y, en consecuencia, no se encuentra impedido de participar como candidato, debido a que no se vulneró la forma de designación ni la ubicación del candidato.