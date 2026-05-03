El partido Renovación Popular respondió al comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que propuso una “auditoría informática integral y exhaustiva” a la primera vuelta de las elecciones generales realizada en todo el Perú el pasado 12 de abril, calificando que esta medida “carece de la seriedad necesaria”.

A través de un pronunciamiento, la agrupación sostuvo que el organismo electoral es consciente del nivel de desconfianza existente y criticó la forma en que se viene manejando la situación.

“En un mal intento de mejorar tal percepción, proponen realizar una auditoría con sus propios técnicos, sin señalar fecha, ni plazo, ni nombres de quienes la llevarían a cabo”, indica.

El partido político agregó que “tal propuesta carece de la seriedad necesaria para una respuesta apropiada, ante el grave momento al que la ONPE y el JNE de elecciones nos han llevado, al haber ejecutado un pésimo trabajo tanto en la realización de las elecciones como en la supervisión de las mismas.

Asimismo, Renovación Popular solicitó que el JNE se abstenga de emitir resultados hasta que se lleve a cabo una auditoría “transparente realizada por una empresa internacional o por alguna entidad que no se encuentre vinculada a ninguna agrupación política o tenga conflicto de intereses”.

Finalmente, el partido liderado por Rafael López Aliaga advirtió que cualquier resultado que se proclame en estas condiciones “carecería de legitimidad”. Además de hacer imposible la realización de una segunda vuelta electoral sin garantías de transparencia.