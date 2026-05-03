Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Asimismo, el partido lidereado por Rafae López Aliaga afirma que es "imposible la realización de una segunda vuelta electoral sin garantías de transparencia". Foto: Andina
Asimismo, el partido lidereado por Rafae López Aliaga afirma que es "imposible la realización de una segunda vuelta electoral sin garantías de transparencia". Foto: Andina
Por Redacción EC

El partido Renovación Popular respondió al comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que propuso una “auditoría informática integral y exhaustiva” a la primera vuelta de las elecciones generales realizada en todo el Perú el pasado 12 de abril, calificando que esta medida “carece de la seriedad necesaria”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.