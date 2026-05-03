Resumen
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El partido Renovación Popular respondió al comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que propuso una “auditoría informática integral y exhaustiva” a la primera vuelta de las elecciones generales realizada en todo el Perú el pasado 12 de abril, calificando que esta medida “carece de la seriedad necesaria”.
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