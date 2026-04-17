El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, detalló que ya se habían identificado y advertido irregularidades al interior de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) previo a la jornada del 12 de abril, en donde se registró una grave crisis en el despliegue del material electoral que ocasionó que más de 52 mil peruanos no pudieran votar. El presidente del máximo ente electoral no solo dio detalles previos y sobre esa misma fatídica jornada, sino que además fue enfático en calificar como falsa la información dada por la entidad —que aún dirige Piero Corvetto— respecto a las cuatro cajas con cédulas de sufragio halladas en Surquillo.

En la víspera, el programa “Beto a saber” de Willax TV reportó que las cajas con cédulas de cuatro mesas de sufragio que se instalaron en un colegio en Surco fueron halladas al costado de un tacho de basura, en una esquina de Surquillo. En el mismo programa, una funcionaria de la autoridad electoral atribuyó ello a un “error involuntario” y señaló que sí se había seguido la cadena de custodia, con presencia de un fiscalizador del JNE y de un efectivo policial durante el traslado.

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Al respecto, Burneo precisó que, respecto de esas cajas, “contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador (del JNE) acompañando ni un efectivo policial”. Y que “fueron transportadas por vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo el JNE”.

“Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso. Ya estamos realizando los informes que ya están siendo comunicados a las autoridades como nuestra procuraduría, para que haga las acciones que, en el marco de sus competencias, correspondan”, aseveró Burneo.

Lima, 17 de abril de 2026. El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, se presenta ante la Comisión de Fiscalización. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Tras sus declaraciones, la ONPE indicó que en otro pronunciamiento que la funcionaria —Claudia Sandoval Carmona— brindó “información inexacta” y que ya se realizan las investigaciones del caso para determinar responsabilidades y aplicar sanciones. La entidad pidió disculpas.

Advertencias de Burneo

Burneo arribó este viernes 17 de abril a la Comisión de Fiscalización del Congreso a dar su testimonio de lo acontecido, en medio de una crisis sin precedentes que golpea a todo el sistema electoral. Según expresó, dentro del sistema “hay funciones diferenciadas” en cada uno de los organismos que lo componen y remarcó que, así como el JNE tiene como función de fiscalización y administrar justicia electoral, correspondía a la ONPE “el rol de organizar el proceso electoral en sí, garantizar todo el tema logístico”.

“Comprendemos y nos aunamos a la gran preocupación por los hechos gravísimos y los incidentes gravísimos que han sucedido en esta jornada electoral, ocasionados por ineficiencias de la organización del proceso que le compete a la ONPE durante la jornada electoral, específicamente y especialmente en la ciudad de Lima Metropolitana”, remarcó Burneo.

Agregó que la fiscalización electoral comprende todas las etapas del proceso, como la supervisión de la selección de los miembros de mesa, punto en el que Burneo destacó la participación de los ciudadanos en la jornada “que ha sido de las más largas y más complejas de la historia de país”.

“Mi reconocimiento a todos los ciudadanos que en esta jornada electoral han sacrificado su tiempo y, sobre todo, han demostrado ese gran compromiso cívico, porque la retribución que se ha aprobado no corresponde al gran trabajo de más de 24 horas a nivel nacional y no sólo a nivel nacional, sino a nivel del voto extranjero”, expresó Burneo.

Lima, 17 de abril de 2026. El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, se presenta ante la Comisión de Fiscalización. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Respecto a la fiscalización del despliegue del material electoral, el presidente del JNE señaló que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales “mantuvo coordinaciones permanentes” con personal de la ONPE para el despliegue del material electoral y que estuvieron presentes desde la impresión, la selección de colores y el despliegue del material tanto al extranjero, a nivel nacional como en Lima Metropolitana.

En el caso de este último, agregó, Burneo señaló que “la ONPE informó en todo momento que el material se desplegaría en los locales de votación antes de la llegada de los miembros de mesa”; es decir, 6:00 a.m. del mismo 12 de abril. Y desbarató la versión inicial dada por la ONPE, en la cual se responsabilizó a una empresa contratista de incumplimiento.

“Sin embargo, no obstante las diferentes actas que se han levantado desde abril 10 hasta el 12 de abril, la ONPE no cumplió con lo que se había comprometido en todo momento. Entiendo que ellos han indicado que hubo fallas en lo que corresponde al contratista que habían ellos contratado para el transporte del material electoral, pero según los informes que aparecen en nuestros registros y las actas levantadas por los diferentes fiscalizadores de los Jurados Electorales Especiales, el retraso sobre todo se ha debido a fallas logísticas de la ONPE”, aseveró.

Lima, 17 de abril de 2026. El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, se presenta ante la Comisión de Fiscalización. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Burneo continuó indicando que las unidades vehiculares de transporte “estaban desplegadas en los locales de la ONPE y lo que ha fallado en torno a este tema de despliegue no era el material en sí”, sino el despliegue del material informático; es decir, como computadoras e impresoras. Ello pues, en Lima Metropolitana, iba un vehículo transportando material electoral, así como otro vehículo transportando material tecnológico, junto a un vehículo de las fuerzas del orden.

“Esto es lo que hemos reportado en todo momento. Sin embargo, de la información proporcionada por la ONPE, no reflejó esta situación real”, remarcó Burneo.

Sobre el fatídico 12 de abril

El presidente del JNE también señaló que se emitieron disposiciones “sin precedentes”, pues nunca antes se había registrado una problemática de este tipo en el despliegue de material electoral. Y contó que se amplió el horario de instalación y sufragio, pues a partir de las 8:30 a.m. ya se tenía un diagnóstico sobre la problemática que se estaba registrando en las mesas, por lo que se convocó un pleno, mientras que la ONPE “ya a las 10:00 a.m. o más” solicitó presentarse al mismo, a lo cual se accedió.

También detalló que allí Corvetto pidió que se amplíe el horario “por una hora”, tanto para la instalación de las mesas de sufragio como para el acto de sufragio en sí mismo; es decir, hasta la 1:00 p.m. en caso del primero.

Según su versión, el jefe de la ONPE indicó que eso era “suficiente para terminar el despliegue total del material electoral a nivel de Lima Metropolitana”. Sin embargo, agregó, fue tras la consulta de los miembros del pleno que se decidió dar una hora más a lo solicitado, garantizando Corvetto “que hasta las 14 horas se podía desplegar todo el material electoral”, remarcó Burneo.

En una sesión previa, la Comisión de Fiscalización también recibió al jefe de la ONPE. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Detalló que también se comprometió a no utilizar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) ante las fallas que se venían registrando y porque, según contó, había advertencias desde el 10 de abril de que las computadoras e impresoras no habían sido puestas a prueba antes de ser embaladas y enviadas e, incluso, contó que había impresoras que fallaron luego de tres impresiones. Ante ello, se le requirió al jefe de la ONPE volver al sistema convencional, a lo cual se comprometió, pero “no cumplió”.

“No cumplió tampoco con desplegar hasta las 2:00 p.m. el material electoral”, remarcó. Tanto es así, prosiguió, que después, ante nuevos informes de fiscalización, nuevamente se convocó a otro pleno, por lo cual se tomaron nuevas medidas. Se amplió la jornada hasta el día siguiente en aquellas circunscripciones en donde se registraron inconvenientes.

Comentó también que se registraron 24,867 incidencias en el marco del proceso electoral, de las cuales 998 corresponden a la jornada en sí misma. Además, contó que se habían registrado hasta el momento 85 pedidos de nulidad de diferente naturaleza a nivel de los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) y del JNE, de los cuales 14 son de nulidad parcial y 71 de nulidad total del proceso.

También detalló que se contó en la jornada de votación a nivel nacional con 163,368 personeros de diferentes organizaciones políticas, de los cuales 34,361 personeros corresponden a Lima.