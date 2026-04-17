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Resumen

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, detalló que ya se habían identificado y advertido irregularidades al interior de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) previo a la jornada del 12 de abril, en donde se registró una grave crisis en el despliegue del material electoral que ocasionó que más de 52 mil peruanos no pudieran votar. El presidente del máximo ente electoral no solo dio detalles previos y sobre esa misma fatídica jornada, sino que además fue enfático en calificar como falsa la información dada por la entidad —que aún dirige Piero Corvetto— respecto a las cuatro cajas con cédulas de sufragio halladas en Surquillo.

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