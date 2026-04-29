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Resumen

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Una suerte de guiño hacia determinado sector político o una puesta en evidencia implícita de la carencia de una plataforma política. O ambas cosas. Aunque las autoridades aún no han proclamado oficialmente quiénes serán los rostros de la segunda vuelta, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ya adelantó públicamente estar en “conversaciones” con el exfiscal José Domingo Pérez —actual abogado del golpista expresidente Pedro Castillo— para, según indicó, que encabece una reforma del sistema de justicia en un eventual gobierno suyo. Incluso puso sobre la mesa la posibilidad de nombrarlo ministro de Justicia.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.