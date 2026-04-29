Una suerte de guiño hacia determinado sector político o una puesta en evidencia implícita de la carencia de una plataforma política. O ambas cosas. Aunque las autoridades aún no han proclamado oficialmente quiénes serán los rostros de la segunda vuelta, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ya adelantó públicamente estar en “conversaciones” con el exfiscal José Domingo Pérez —actual abogado del golpista expresidente Pedro Castillo— para, según indicó, que encabece una reforma del sistema de justicia en un eventual gobierno suyo. Incluso puso sobre la mesa la posibilidad de nombrarlo ministro de Justicia.

Sánchez afirmó que aguarda el resultado final; sin embargo, también manifestó tener la tranquilidad de que ingresará al balotaje. En esa línea, dijo reconocer que una segunda vuelta “es otro proceso”, con “nuevas situaciones que hay que evaluar también para ofrecer un programa serio, sensato, que logre mayoría política y social para cambios de fondo que necesita el Perú”. Al 96% de actas contabilizadas, con corte a las 4:46 p.m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registraba una diferencia de 23,896 votos a su favor sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

El factor José Domingo Pérez

En el podcast “Brutalidad política”, el actual congresista señaló que se encuentra en una etapa de valoración de liderazgos sociales, políticos y técnicos, y destacó la necesidad de que estos “tengan ascendencia en la población”.

“Por ejemplo, en el campo agrícola, pensaría en un experto o en un dirigente con ascendencia en ese sector para ser el vocero de esas políticas orientadas a lo que nosotros decimos: la segunda reforma agraria. Y así. En realidad, en estos momentos no hemos dicho este ‘sí’, este ‘no’; es un momento de aglutinamiento que ahora de cara a la segunda vuelta necesitamos”, expresó Sánchez.

Sí mencionó que en los próximos días se llevará a cabo un encuentro clave y que, si bien hay voces que sugieren esperar los resultados, sostuvo que “hay una situación de inminencia”. “Creo que en muy pocos días vamos a tener la capacidad de decir: esta es la vocería, este es el equipo, estos son los cuadros, hombres y mujeres de las diferentes regiones que van a identificar y perfilar la propuesta de Juntos por el Perú”, adelantó el aspirante presidencial.

El candidato a la presidencia Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) habla junto a su abogado Roy Mendoza Navarro durante una rueda de prensa. (Foto: EFE/ Paolo Aguilar) / Paolo Aguilar

En ese contexto, se le consultó si era cierto que el exfiscal José Domingo Pérez podría integrar un eventual gabinete en un eventual gobierno suyo. Sánchez confirmó que “hay conversaciones preliminares”, aunque dejó entrever que aún no existe nada definido. “Este es el momento en que se está dialogando y él es una de las personas que ha sido invitado precisamente en esta previa diríamos a ir configurando equipos”, señaló.

En otro momento, reiteró que ha formulado “varias invitaciones” y, aunque evitó brindar mayores detalles, indicó que está en conversaciones con perfiles “que vienen” del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, con la línea de hacer “más social” el actual régimen económico.

También mencionó a Hernando Cevallos, excongresista y exministro de Salud, así como a Jorge Manco Zaconetti, economista a quien ubicó en el sector Energía y Minas. Ambos son candidatos de JPP en esta elección, a senador y parlamentario andino, respectivamente. “En justicia, bueno, está evaluando, veremos la participación a detalle el doctor Domingo Pérez”, añadió.

En declaraciones a la prensa, Sánchez ya había adelantado en la víspera la invitación al exfiscal e, incluso, precisó que su aspiración era “que evalúe liderar la reforma integral del sistema de justicia en el Perú”, en un eventual gobierno suyo. “Lo hemos invitado por ejemplo a Domingo Pérez, nuestra aspiración es que evalúe liderar la reforma integral del sistema de justicia en el Perú”, refirió.

El candidato a la presidencia Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) habla junto a su abogado Roy Mendoza Navarro durante una rueda de prensa. (Foto: EFE/ John Reyes Mejía) / John Reyes Mejía

Pérez, quien integró el Equipo Especial Lava Jato, asumió a inicios de abril la defensa legal del sentenciado expresidente Pedro Castillo —quien cumple una condena de más de 11 años por el delito de conspiración para la rebelión—, previo a la primera vuelta electoral. Inicialmente, fue suspendido en sus funciones por el órgano de control del Ministerio Público; posteriormente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificarlo en el cargo.

Tras asumir la defensa, Pérez sostuvo que tanto él como Castillo fueron ‘víctimas’ de una “componenda mafiosa” y adelantó que llevará su mensaje “más allá de los tribunales de justicia” para que se pueda identificar que patrocinado “está injusta y arbitrariamente privado de su libertad”. En su mirada, Castillo se encuentra “secuestrado”.

Fuentes de El Comercio ratificaron que, hasta el momento, lo que existen son acercamientos, pero que aún no hay nada concreto con Pérez. Explicaron que, en esta primera etapa, se busca que pueda sumarse al programa del partido de cara a la segunda vuelta y “encargarse del tema de la reforma judicial”. Sin embargo, todavía no se ha definido desde qué espacio lo haría; es decir, si desde un ministerio u otra instancia en caso ser gobierno.

De acuerdo con las fuentes, la agrupación busca en estos momentos conformar un “equipo técnico” y se encuentra en una etapa de “repensar” y “afinar” las propuestas programáticas ya formuladas, como la idea de una asamblea constituyente y la reforma agraria. Un ejemplo claro de ello es el cambio de tono respecto a la postura de Sánchez sobre Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Por otro lado, el candidato presidencial Roberto Sánchez insistió en desvincularse de Antauro Humala, cabecilla del Andahuaylazo. Indicó que no está afiliado a su partido y que “como mucha gente, hoy está viniendo y nosotros recibimos a todos”, pero que ello —dijo— no implica una alianza. “Hemos tenido y tenemos coincidencias, como por ejemplo la asamblea constituyente, pero no pena de muerte. Él es responsable de sus palabras”, aseveró.

Además, en el podcast insistió en que no comulga con todas las propuestas de Humala. “Él [Humala], por ejemplo, a través de su partido tiene 20 propuestas, y nosotros compartimos, de ellas, cuatro o cinco, donde hemos hecho un punto común. (…) Cada quien diríamos es responsable de lo que dice, pero que represente lo va a ser Juntos por el Perú, evidentemente que no lo es”, refirió.

Puntos de vista

A opinión de Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, este anuncio efectuado por Sánchez dice muchas cosas; entre ellas, evidenciaría la improvisación en la formulación de la campaña y la propuesta del candidato, que ahora se intenta cubrir. “Se ve que no tenían cuadros, no tenían nada armado y pareciera que ahora están haciendo un ‘casting’ para llenar los espacios que requieren para continuar en campaña”, remarcó.

No obstante, consideró que también se pone en cuestión la independencia de Pérez cuando estuvo en la fiscalía, pues ya no solo es abogado de Pedro Castillo —quien cometió delito contra la democracia y que está en la cárcel—, sino que además se perfila como aliado de Roberto Sánchez, quien disputaría la segunda vuelta con Keiko Fujimori, a quien investigó y acusó como fiscal.

“Las posiciones políticas, ideológicas, las afinidades, no surgen de un momento a otro. Son una continuidad. Esto demuestra la falta de independencia con que actuó Pérez en el pasado. Y eso también habla muy mal de la fiscalía en aquel entonces, de manera retrospectiva, porque no estaba actuando independientemente, estaba actuando contra una persona que luego fue liberada por el mismo sistema judicial”, remarcó Benavente.

El candidato a la presidencia Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) habla junto a su abogado Roy Mendoza Navarro durante una rueda de prensa. (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Por su parte, en opinión del analista político Enrique Castillo, Sánchez necesita unificar a la izquierda “contra algo” de cara a esta segunda vuelta, pero no únicamente a la izquierda radical que aúpa a figuras como Pedro Castillo o Antauro Humala.

“Necesita también hacerle guiños a la centroizquierda, progresista, y todos sabemos que José Domingo Pérez es un símbolo de lo que significa la persecución contra Keiko Fujimori. Entonces, con esto, lo que está haciendo es tratar de ganarse el favor y el compromiso de todos aquellos sectores que siempre pensaron que el fujimorismo debería tener un castigo penal”, expresó el analista.

Añadió que, si bien Domingo Pérez se ha desprestigiado en los últimos tiempos, Sánchez busca capitalizar esa imagen del exfiscal como símbolo de persecución contra el fujimorismo.

“Más que improvisación lo que debe estar buscando es con quién hace alianzas para tratar de mandar mensajes a la población de que él no está en una línea radical solitaria; y que más bien él sí tiene capacidad de diálogo y apertura para poder llegar a otros sectores”, comentó Castillo.