Samuel Daza anuncia equipos con serenos y policías en actividad y retiro. (Foto: Facebook)
Samuel Daza anuncia equipos con serenos y policías en actividad y retiro. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

El candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, presentó su plan de gobierno denominado “El Ojo de Dios”, en el marco de su candidatura para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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