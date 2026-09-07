El candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, presentó su plan de gobierno denominado “El Ojo de Dios”, en el marco de su candidatura para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Durante una conferencia de prensa, Daza expuso su propuesta para enfrentar la inseguridad y el desorden en el sistema de transporte. En materia de seguridad, planteó la implementación de 1.000 equipos tácticos.

“A todos aquellos policías que en su día de franco están por ahí, los vamos a traer a la municipalidad para que, en un trabajo articulado, se encuentre la Policía Nacional presente en los 1.000 equipos tácticos que vamos a tener” , señaló en diálogo con RPP.

El candidato explicó que cada equipo táctico contará con una camioneta y estará conformado por un sereno, un policía en actividad que se encuentre en sus días de franco o descanso y un policía en situación de retiro.

“¿Qué implica un equipo táctico? Una camioneta. Son 500 que vamos a comprar por dos turnos para tener 1.000 distribuidores en las avenidas principales” , indicó.

Daza agregó que la propuesta contempla la participación de policías en actividad y en situación de retiro como parte de estos equipos.

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Durante la presentación de su plan también fueron presentados Víctor Zanabria, excomandante general de la Policía, y Hugo Felipe Monroy, exjefe de la Región Policial Lima, como integrantes del equipo técnico del candidato.

La propuesta fue presentada de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre.