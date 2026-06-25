El reloj electoral aún sigue corriendo, pero el desenlace parece estar ya escrito. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan resolviendo las actas observadas y recursos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) incorpora progresivamente esas decisiones al cómputo oficial. Sin embargo, el tablero electoral aparece prácticamente definido, en medio de una serie de reveses de los recursos planteados por Juntos por el Perú (JP).

Al cierre de este reportaje, la ONPE había alcanzado el 99.871% de las 92.766 actas electorales levantadas en el balotaje del pasado 7 de junio. Solo permanecían pendientes 120 actas con estado “para envío al JEE”, aún fuera del cómputo oficial. Con ello, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantenía una ventaja de 44.191 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2026

CANDIDATO PARTIDO % VOTOS VÁLIDOS VOTOS DIFERENCIA Keiko Fujimori Fuerza Popular 50.120% 9′207,792 Roberto Sánchez Juntos por el Perú 49.880% 9′163,601 44,191 votos

Según explicó a El Comercio Karent Asca Balaguer, subgerente de Operaciones Electorales de la ONPE, cuando durante el procesamiento se detecta que un acta presenta errores aritméticos, ilegibilidad, información incompleta, votos impugnados, solicitudes de nulidad u otras observaciones previstas por la normativa, esta es remitida al JEE correspondiente para que resuelva la incidencia.

“Es por ello que se denominan ‘para envío al JEE’ [en la plataforma] y permanecen en este estado hasta recibir la resolución que levanta la observación y permite su incorporación al cómputo electoral”, precisó.

Añadió que los votos contenidos en estas actas solo pueden ser contabilizados una vez que el JEE emite la resolución respectiva y esta es incorporada al Sistema de Cómputo Electoral de la ONPE.

Detrás de las cifras

Sin embargo, es precisamente del análisis de las cifras lo que permite advertir que, ya en esta recta final del proceso, la discusión se desplaza del resultado de la elección al margen que finalmente separará a ambos candidatos.

Según un análisis realizado por El Comercio, de las 120 actas que permanecían en trámite ante los órganos de justicia electoral, más del 75% se concentraban en Lima, principalmente en Ate (50) y San Juan de Lurigancho (18). El resto se distribuía en otras siete regiones del país —con Piura a la cabeza (12), seguida de Ucayali (4)— y en cuatro países del extranjero —Estados Unidos (2), España (2), Chile (2) y Argentina (1)— [ver gráfica].

Ese centenar de actas representa un universo de votos que, incluso bajo el escenario hipotético de que todas las mesas tuvieran el máximo de 300 electores hábiles y que la totalidad de esos votos favoreciera a Roberto Sánchez, alcanzaría solo 36.000 votos. No es el caso. Sin embargo, ese ejercicio permite advertir que, incluso en el escenario más favorable para el candidato de JP, la diferencia seguiría siendo inferior a la ventaja de votos registrada ya en el cómputo oficial.

Para José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, “ya el resultado se tornó irreversible”. Ello pues es la propia prueba numérica la que determina que las actas que faltan ingresar, incluso “en un escenario utópico” para Sánchez, “igual no le alcanza con la diferencia de votos que hay”. “Ya es completamente irreversible”, aseveró.

Roberto Sánchez junto a su equipo en conferencia de prensa. (Foto: GEC)

El especialista sostuvo que desde JP ya se avizoraba esta situación, por lo que advirtió que actualmente se desarrolla “una clara y evidente defensa política”, más que legal. Estimó que el objetivo sería preservar la cohesión interna de la agrupación y proyectar una capacidad de influencia frente a sus simpatizantes. “Roberto Sánchez es consciente de que ya perdió”, apuntó.

Por su parte, Silvia Guevara, experta en derecho electoral, señaló que la mayoría de las actas observadas corresponde a lugares donde el fujimorismo obtuvo una mayor votación. En esa línea, explicó que, si bien JP podría sumar votos en esas mesas, Fuerza Popular también lo haría. “Entonces, la tendencia puede que se reduzca, pero no va a ser revertida”, expresó.

Ante ello, Guevara consideró “improbable” que las cifras puedan revertirse. Añadió que ya ningún pedido de nulidad será procedente por extemporáneo y cuestionó la estrategia asumida por Sánchez, a quien atribuyó “una postura irresponsable y poco democrática”. Dijo que, si bien puede agotar las herramientas jurídicas disponibles, sostuvo que los recursos planteados carecen de sustento legal y generan expectativas en la ciudadanía.

“Lo que tiene ahora es un discurso político y de victimización, porque están responsabilizando a los entes electorales de una situación que no se ajusta completamente a derecho. Él está manteniendo este discurso político de victimización, porque seguramente quiere responder a un electorado, dicho sea de paso, al que le está generando una falsa expectativa de algo que no va a cambiar”, expresó Guevara.

En tanto, José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, coincidió en que, incluso si todas esas actas favorecieran a Roberto Sánchez, el candidato de JP “no llega a revertir el resultado”.

“Faltan contar 120 actas. Esas actas representan, en el mejor escenario hipotético para Sánchez, 36 mil votos, si contamos hasta 300 electores por mesa. Así todos esos votos fueran para él, matemáticamente no llega a revertir el resultado”, expresó Villalobos.

Estimó que el cómputo al 100% está próximo a concluir y proyectó que la proclamación de los resultados podría realizarse la próxima semana, en los primeros días de julio.

Keiko Fujimori destacó labor de sus personeros durante la segunda vuelta. (Foto: GEC)

Revés tras revés

En paralelo, los órganos encargados de impartir justicia electoral continúan resolviendo los recursos interpuestos por JP, pero sin resultados favorables. El martes, incluso, Sánchez sostuvo que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori si esta es proclamada sin que se atienda su pedido de anular la votación en oficinas consulares en el extranjero por presuntas irregularidades y que, de no ocurrir ello, “ese fraude se habrá consumado”.

Otro revés para Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. El pleno del JNE sesionó este miércoles en dos audiencias, a las 10:00 a.m. y 6:00 p.m., donde se abordó apelaciones de la agrupación por actas observadas. @Politica_ECpe pic.twitter.com/fNnAylcZ7U — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) June 25, 2026

Durante la jornada de este miércoles 24, el pleno del JNE —máxima instancia de la justicia electoral— sesionó en dos oportunidades, por la mañana y por la tarde. En total, analizó 53 apelaciones presentadas por la agrupación de Sánchez respecto de actas observadas, la mayoría provenientes del JEE Lima Este 1 y vinculadas con mesas de Ate. Todas fueron declaradas infundadas, según pudo confirmar este Diario.