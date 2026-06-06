El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a 587 observadores internacionales para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), una cifra que casi triplica a los 203 registrados durante el balotaje de 2021. Su incremento supone la presencia de 384 observadores adicionales respecto del proceso electoral realizado hace cinco años.

Todos ellos acompañarán el desarrollo de los comicios del domingo 7 de junio con el propósito de contribuir a la transparencia, legalidad y equidad de la jornada en la que los peruanos elegirán a su próximo presidente de la República. Su labor comprende el seguimiento de distintas etapas del proceso electoral y la elaboración de informes sobre el desarrollo de la votación.

Según información del JNE, del total de observadores acreditados para esta contienda, 137 pertenecen a la Unión Europea y 92 a la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos misiones con mayor número de representantes desplegados en el país para supervisar la jornada electoral.

A estas delegaciones se suman 36 representantes de Transparencia Electoral, 26 del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), 25 del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, 20 de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y 19 de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

La relación de observadores internacionales también incluye a 12 integrantes de la ONG Alianza de Jóvenes Políticos, diez del Centro Carter, nueve de la Association of World Election Bodies (A-Web), seis del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y dos del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

Además de las misiones de observación, el organismo electoral acreditó a diversos invitados extranjeros. Entre ellos figuran 50 representantes de la Embajada de Estados Unidos, 20 del Reino Unido, 13 del Grupo de América Latina y el Caribe, nueve del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), seis de la Embajada de Canadá, dos de Rusia, dos de IDEA Internacional y uno de la Embajada de Suecia.

¿Cuál es la función de los observadores?

Según el JNE, su permanencia en el país, las misiones internacionales sostendrán reuniones con los organismos que integran el sistema electoral, representantes de las organizaciones políticas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil como parte de sus actividades de observación.

Además, se desplegarán en distintas regiones del territorio nacional y en las mesas de sufragio instaladas en el extranjero para supervisar el desarrollo de la jornada electoral y verificar el cumplimiento de las garantías del proceso.

La observación electoral constituye uno de los principales mecanismos de vigilancia de los comicios, pues permite que entidades nacionales e internacionales evalúen el desarrollo de las distintas etapas de la elección y elaboren informes independientes con recomendaciones sustentadas en la información recogida durante su labor.

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