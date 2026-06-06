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Resumen

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Por Erik Rivera

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a 587 observadores internacionales para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), una cifra que casi triplica a los 203 registrados durante el balotaje de 2021. Su incremento supone la presencia de 384 observadores adicionales respecto del proceso electoral realizado hace cinco años.

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