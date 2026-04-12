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Resumen

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¿Qué hubiera pasado si eran menos de 34, no más de 20, quizá 15, idealmente una decena de candidatos? Los hubiéramos repartido mejor en el debate y en nuestra memoria; para tocar nuestro corazón pulsando las venas del amor/odio. En lugar de seis tandas con rostros difíciles de retener; bastaban dos grupos de 5 caras reconocibles. Antes que un problema de fragmentación y representación; hemos padecido un problema de recordación; peor que eso, desafección por cantidad, desinterés por sobreoferta, ‘son muchos, me mareo, qué flojera’. Con menos, había más campaña que abrazar.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.