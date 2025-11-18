Sin favoritos, ni liderazgos consolidados: el panorama de las candidaturas de izquierda a cinco meses de elecciones

La elección de Ronald Atencio, abogado del legislador condenado por terrorismo Guillermo Bermejo, como candidato de la alianza Venceremos terminó de definir las candidaturas de izquierda.

Con su victoria, el antropólogo aymara Vicente Alanoca, la carta del partido Nuevo Perú como parte de la misma alianza, quedó fuera de la carrera prematuramente, incluso antes de que las elecciones primarias se hagan de forma oficial.

En el mismo espectro político, aunque con distintos matices, se encuentran las postulaciones del congresista limeño Roberto Sánchez con Juntos por el Perú, el prófugo Vladimir Cerrón con Perú Libre, y el exrector de la UNI Alfonso López Chau con Ahora Nación.

Según la más reciente encuesta de IPSOS, solo Alfonso López Chau figura en las encuestas con una intención de voto de 3%. El resto está relegado a la sección ‘Otros’. En tanto, de acuerdo con una encuesta de Datum difundida durante el CADE 2025, un 15% de peruanos se identifica ideológicamente como de izquierda: 9.4% en su variante “moderada” y 5.7% como “radical”.

Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo, encabeza la plancha presidencial de Venceremos. Fue la última candidatura de izquierida confirmada para las próximas elecciones (Foto: Ronald Atencio)

La situación de Venceremos

Venceremos está formado oficialmente por Nuevo Perú, partido liderado por Verónika Mendoza, y por Voces del Pueblo, del hoy condenado Guillermo Bermejo. La coalición también suma como “invitados” a las agrupaciones Patria Roja, Humanismo Andino, Colectivo Dignidad y Unidad Popular, del exjuez supremo Duberlí Rodríguez.

El último fin de semana, los integrantes de la alianza izquierdista acordaron por mayoría apoyar en sus elecciones internas la fórmula liderada por Ronald Atencio, del partido Voces del Pueblo.

El abogado asumió el liderazgo ‘de facto’ de esta agrupación luego de la detención de Guillermo Bermejo, quien iba a ser el precandidato.

Pese al súbito cambio, Ronald Atencio logró imponerse a Vicente Alanoca, cuya precandidatura había sido anunciada por Nuevo Perú en mayo pasado, con mucha más anticipación. La elección se dio gracias al apoyo de los militantes de Voces del Pueblo, a los que sumaron representantes de Unidad Popular y Patria Roja para superar a los de Nuevo Perú.

Desde el sector afín a Ronald Atencio alegan que se inclinaron hacia él debido a que tendría una postura más “firme” respecto a temas como la necesidad de convocar una asamblea constituyente, a pesar de que ésta también era una propuesta de Vicente Alanoca.

Otras fuentes, añaden que pesaron temas que son más valorados por los representantes de la izquierda más “tradicional” (encarnada por Unidad Popular y Patria Roja), entre los que están las posturas de ambos precandidatos en cuanto a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Ronald Atencio será el candidato presidencial de Venceremos tras vencer a Vicente Alanoca en proceso interno. (Foto: Ronald Atencio)

La disputa entre ambos precandidatos también tuvo como inesperado protagonista al excongresista Alberto Quintanilla, militante de Nuevo Perú quien terminó yéndose a la fórmula liderada por Ronald Atencio como segundo vicepresidente.

El trasfondo, según fuentes consultadas por este Diario, fueron disputas entre él y Vicente Alanoca que se remontan a su pasado en la política regional puneña, las cuales se tradujeron en tensiones en torno a quién lideraba la lista al Senado por Puno.

Ante la ONPE, Nuevo Perú terminó inscribiendo a Vicente Alanoca como precandidato al Senado por Puno con el número 1, mientras que Alberto Quintanilla fue inscrito como candidato a la Cámara de Diputados por la misma región y con el número 3.

Vicente Alanoca, quien aún figura oficialmente como precandidato presidencial de Venceremos y precandidato al Senado por Puno, sostuvo mediante su cuenta de Facebook que su derrota en las internas fue fruto de la “forma clásica, racista y odiosa de hacer política”. Desde entonces, no ha hecho más declaraciones ni ha respondido reiteradas consultas de este Diario sobre el tema.

Quintanilla a Alanoca: Que se rectifique o que brinde una explicación

La noche del juevez, Quintanilla fue consultado en RPP por las duras frases de Alanoca. El excongresista dijo que espera una rectificación o una explicación del por qué se sintió de esa manera.

“No encuentro explicación sobre este pronunciamiento, lo hemos tratado de la forma más fraterna. (…) Ninguno manifestó expresiones de discriminación (…) Son expresiones duras, espero que se rectifique Vicente Alanoca o de una explicación de por qué se ha sentido así“, expresó Quintanilla.

Añadió que “perder democráticamente una votación, una elección no nos debe llevar a encontrar” ese tipo de explicaciones.

Vicente Alanoca fue elegido en mayo como precandidato presidencial por el partido Nuevo Perú. Su intención naufragó en las internas de la alianza Venceremos (Foto: Nuevo Perú)

La anunciada derrota en las internas cayó como un baldazo de agua fría en Nuevo Perú.

En el 2016 y 2021, no pudieron postular por su cuenta porque no tenían inscripción oficial como partido, lo que los llevó a alianzas inestables con Tierra y Libertad y Juntos por el Perú, respectivamente. Para el 2026, sí lograron la inscripción propia, pero su alianza con Voces del Pueblo resultó en una derrota anticipada en las internas mediante el sistema de delegados. Según conoció este Diario, se adoptó ese mecanismo a pedido de Voces del Pueblo.

Pese a ello, todo apunta a que la coalición sigue en pie, al menos por ahora. Masticada la derrota interna, la consigna en Nuevo Perú es seguir adelante y dar todo su apoyo, en particular, a sus candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. La jefatura de la campaña presidencial, en tanto, ya fue asignada por Ronald Atencio a Jaime Laos, un militante de Voces del Pueblo.

Verónika Mendoza, candidata presidencial en el 2016 y 2021 que este año dio un paso atrás para apoyar a Vicente Alanoca, rompió su silencio respecto a la derrota este lunes mediante una publicación en Facebook. “La mayoría de las fuerzas políticas que integran la Alianza Venceremos, de la cual somos parte, decidió respaldar a Ronald Atencio como candidato”, reconoció.

“Nosotros cumplimos nuestra palabra y somos respetuosos de los acuerdos, así que nos toca apoyar con toda nuestra fuerza dicha candidatura y a nuestros candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de diputados, espacios que serán decisivos -sobre todo el Senado- para revertir las atrocidades que ha hecho la mafia en nuestro país”, dijo.

En cuanto a Vicente Alanoca, le agradeció “haber tenido la valentía de asumir la precandidatura presidencial del Nuevo Perú”. “No será fácil pero tenemos la responsabilidad histórica de dar la pelea hasta el final, incluso cuando las condiciones no son las que hubiéramos querido. No se hace política solo cuando el viento sopla a tu favor, es precisamente cuando azotan las peores tormentas que toca perseverar”, afirmó.

Duberlí Rodríguez liderará la lista al Senado de Venceremos, según se anunció el último fin semana. Allí también figuran la excanciller Aida García Naranjo y el actual legislador Hamlet Echevarría. En la lista de candidatos a Diputados por Lima figura el mismo Ronald Atencio con el número 1 y la hoy congresista Sigrid Bazán con el número 2.

La apuesta castillista

Los representantes de Venceremos tienen un discurso de defensa hacia Pedro Castillo, pero su figura no es su eje central. Quien sí apunta a tener a la figura del golpista expresidente como foco de su campaña es Juntos por el Perú, que tiene al congresista y exministro castillista Roberto Sánchez como candidato a Palacio de Gobierno.

La semana pasada, Roberto Sánchez anunció a Pedro Castillo como candidato número 1 al Senado de Juntos por el Perú. De momento, su postulación es posible ya que el Congreso nunca lo inhabilitó por su fallido golpe de estado, pero si es condenado en su juicio penal por el golpe de estado en las próximas semanas, quedaría inhabilitado de ser candidato.

Roberto Sánchez y Pedro Castillo. El hoy precandidato presidencial fue su ministro de Comercio Exterior durante todo su gobierno. (Foto: Archivo Agencia Andina)

Aun así, el acercamiento de Pedro Castillo a Juntos por el Perú fue confirmado por él mismo durante una de las audiencias de su juicio, en el que aprovechó el espacio en que debía acreditarse ante los jueces para anunciar la plancha presidencial liderada por Roberto Sánchez.

El exmandatario también se distanció del partido en formación Todo con el Pueblo, en el que él mismo y algunos familiares militan, alegando que su coordinador, el exministro Nicolás Bustamante había “traicionado” el encargo que le hizo para formar un partido político a su nombre. Desde el castillismo, la etiqueta de “traidores” e incluso “caviares” se ha extendido en ocasiones a otras fuerzas de izquierda contra las que competirán en estas elecciones.

La lista de candidatos al Senado de Juntos por el Perú tiene el número 1 designado para un invitado. Se trata del puesto reservado para Pedro Castillo, al margen de la viabilidad de su candidatura.

Otros aspirantes a senadores con los actuales parlamentarios Margot Palacios, Elías Varas, Víctor Cutipa, Wilson Quispe, todos allegados a Pedro Castillo. En tanto, en la lista de diputados figuran el propio Roberto Sánchez con el número 1 por Lima Metropolitana y el exministro castillista Modesto Montoya.

Antes de definir su alianza con el castillismo, Roberto Sánchez apuntó hacia una alianza con Antauro Humala (Foto: Facebook)

El socialismo de López Chau

Alfonso López Chau despejó cualquier duda sobre su autoposicionamiento durante, nada menos, su participación en la CADE 2025, donde fue uno de los únicos dos precandidatos presidenciales que accedió a presentarse. Ante los empresarios y la prensa que cubría el evento, se definió a la vez como socialista y cristiano.

El exrector de la UNI ganó protagonismo político a inicios del 2023 por albergar en el campus de la universidad a manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte. En los meses siguientes, se dedicó a la formación del partido político Ahora Nación, en el que ahora lidera la única fórmula presidencial presentada ante las autoridades electorales.

López Chau es otro de los candidatos con más tiempo haciendo campaña y recorriendo el país, lo cual se ha visto reflejado solo un 3% de intención de voto a cinco meses de las elecciones. Si bien es más que el resto de los aspirantes de izquierda, aún está por detrás de los derechistas Rafael López Aliaga (9%) y Keiko Fujimori (8%), y de Mario Vizcarra (7%), cuya única orientación ideológica conocida es el apoyo a la figura de su hermano Martín.

La fórmula de Lopéz Chau la completan el sindicalista Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y la lideresa asháninka Ruth Buendía. Ambos también postulan al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente.

Alfonso López Chau es el candidato presidencial del partido Ahora Nación. (Foto: Difusión)

La lista de candidatos parlamentarios de Ahora Nación revela una apuesta por perfiles más académicos que políticos. Allí están, por ejemplo, el exprocurador Antonio Maldonado; el rector de la UNAP, Rodil Tello; la bióloga Ruth Jiménez; o el escritor Roger Rumrrill, como aspirantes al Senado. Eso sí: en la lista de diputados está Carlo Magno Salcedo, quien fue asesor del expresidente Francisco Sagasti y hoy es uno de los principales asesores de López Chau.

Un ejemplo. En aquella aparición en CADE, donde no abundaron las propuestas específicas, López Chau sí dijo estar a favor de la “reinscripción” de los mineros informales excluidos del Reinfo, aunque no pudo dar detalles de la propuesta. Horas después, consultado por El Comercio, Salcedo hizo la respectiva traducción: “No implica la ampliación del Reinfo, sino que es parte de una nueva estrategia de formalización de los mineros informales, que implicaría el inmediato apoyo (asistencia técnica y financiamiento) del Estado para la construcción de plantas de procesamiento de minerales”.

La mochila del prófugo

Desde la aparente tranquilidad de su clandestinidad, el prófugo Vladimir Cerrón fue inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre. Su fórmula, la que ha bautizado como la de la “revancha”, la completan el legislador puneño Flavio Cruz y su madre, la educadora Bertha Rojas.

En lo discursivo, Cerrón busca presentarse como el candidato más radical: autodefinido como marxista leninista y mariateguista, impulsor de una nueva Constitución y defensor de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, fue incluido en la fórmula de Perú Libre. (Foto: Facebook)

El historial de Perú Libre a lo largo de casi cinco años en el Congreso, sin embargo, evidencia un carácter más pragmático y propenso a alianzas con bancadas de derecha, las cuales le han permitido permanecer por tres años como miembro de la Mesa Directiva. En paralelo, una llamativa ineficacia de la Policía y el sector Interior le han permitido permanecer prófugo de la justicia desde octubre del 2023.

Perú Libre va por su cuenta a estas elecciones. Su lista de precandidatos inscrita ante la ONPE evidencia que el núcleo de congresistas ‘cerronistas’ irán por la reelección, principalmente como senadores o diputados: Waldemar Cerrón, el propio Flavio Cruz, María Agüero, Kelly Portalatino, Segundo Montalvo, Américo Gonza, Isaac Mita y Elizabeth Taipe.

A ellos se suman personajes ligados al partido y la bancada, y que incluso tuvieron cargos durante el gobierno de Pedro Castillo, como Wilber Supo, Braulio Grajeda, Julián Palacín o Gianpere Guerra. También están otros nombres como el de Richard Rojas o Yuri Castro, excandidato municipal por Lima.

El panorama de Perú Libre no es sencillo. A la condición de prófugo de su precandidato presidencial se suman los señalamientos de “traición” que les hacen desde el castillismo y desde otras fuerzas de izquierda por su actual rol en la conducción del Congreso. Se trata de una ‘mochila’ electoral que puede ser incluso más pesada que los problemas judiciales de Vladimir Cerrón.

José Jerí y Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, integran la Mesa Directiva del Congreso. Sus partidos, Perú Libre y Somos Perú, son aliados parlamentarios. Foto: Presidencia

Entre las precandidaturas presidenciales inscritas ante la ONPE también está la del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), otro partido de izquierda, en el que Napoleón Becerra figura como líder de la fórmula. Sin embargo, según conoció El Comercio, la agrupación atraviesa una grave crisis interna que ha hecho que sus bases migren su apoyo a otras fuerzas del sector, lo que pone en duda su futuro electoral.

Luego están las agrupaciones que, sin considerarse enteramente de izquierda, apuntan al sector “moderado” de ese electorado. Son las que se consideran de centro, centro izquierda, centro “progresista” o centro “transformador”, entre otras definiciones que hacen guiños a la izquierda sin posicionarse directamente allí.

Allí figuran nombres como los de Primero la Gente, con Marisol Pérez Tello y Miguel del Castillo como precandidatos; el Partido del Buen Gobierno del exministro Jorge Nieto; el Partido Morado con los precandidatos Richard Arce y Mesías Guevara; Salvemos al Perú con el exministro Mariano González, y Cooperación Popular con el excongresista Yohny Lescano. Incluso podría incluirse allí a Perú Primero, partido de los hermanos Vizcarra.

Sin favoritos

En diálogo con El Comercio, los analistas políticos Gonzalo Banda y Mabel Huertas coincidieron en que, entre las opciones de izquierda para las elecciones 2026, no hay un claro favorito o un liderazgo que se puede advertir como emergente. Sin embargo, recordaron que las perspectivas pueden cambiar a medida que avance la campaña, sobre todo en las últimas semanas previas al 12 de abril.

Los analists consideraron que Vicente Alanoca podía ser un mejor candidato para la izquierda por el factor identitario, pero que su derrota en las internas evidenció una falta de capacidad política (Foto: @NuevoPeruMov / X)

Gonzalo Banda recordó que “siempre va a haber un bolsón electoral importante para la izquierda en el Perú, porque suelen embanderar causas que son populares”. “En términos de posibilidades, como bolsón electoral no representa la mayoría del Perú, pero un 15 a 20% del electorado siempre se mueven esas coordenadas", dijo.

“Lo que nos han enseñado las últimas elecciones en el Perú es que quien termina ganando es quien termina capitalizando políticamente el momento oportuno. Más que preocuparse por cómo comenzaban la carrera, importa en qué momento el candidato sabe golpear ese bolsón de votos, que tiene siempre una demanda, sobre todo en un país tan fracturado”.

En esa línea, el analista consideró que una candidatura de esta orientación tiene posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Sin embargo, dada actual la oferta electoral en ese sector, tampoco se puede descartar que terminan llegando al balotaje dos candidatos de derecha, sobre todo a partir de las rencillas entre los mismos candidatos de izquierda.

“Las posibilidades de la izquierda van a depender de la misma astucia que sepan tener para tratar de no dilapidarse entre ellos, porque también cabe la posibilidad de que producto de esa dispersión sean dos candidatos de derecha los que pasen a segunda vuelta”.

Ronald Atencio ingresó a la carrera presidencial a último momento, ante la detención de Guillermo Bermejo por su condena por terrorismo. Foto: CSNJPE

A esto se suma que los actuales candidatos de izquierda aún resultan “insípidos” y ninguno despierta un particular entusiasmo en el electorado, como sí hicieron en su momentos las candidaturas de Verónika Mendoza o Pedro Castillo. “No hay un gran caudillo populista que uno vea que está emergiendo. Quizás las sorpresas pueden venir más del centro”, consideró.

Para Mabel Huertas, socia de la consultora 50+Uno, consideró que en términos generales, la oferta de candidatos en la izquierda “es muy pobre”. “ Hasta ahora, en la foto de hoy, yo en realidad no le veo oportunidad a la izquierda con lo que tiene”, consideró.

La analista consideró que Alfonso López Chau podría verse beneficiado con la salida de carrera de Vicente Alanoca, ya que tenían un perfil académico similar. “En cambio, Atencio es es radical, es una persona a la que hay que observar en esta en esta campaña. Tiene un discurso radical y antisistema, que puede tener mucha llegada en un elector que está poco cansado del sistema y que no necesariamente creen los valores democráticos, porque la democracia no le está dando beneficios", sostuvo.

Gonzalo Banda consideró que, en teoría, Vicente Alanoca se perfilaba como un mejor candidato para el elector del sur del país por un factor identitario. Sin embargo, consideró que no se debe subtestimar la capacidad de operador político de Ronald Atencio: “La izquierda usualmente ha perdido elecciones porque no ha podido movilizar. Es más, Nuevo Perú no ha podido movilizar. En cambio, creo que [Atencio] tiene capacidad de movilización y de recursos”.

Los analista consideraron que apelar a la figura de Pedro Castillo podrá ganar votos a la candidatura de Juntos por el Perú, pero que no bastaría para ganar la presidencia. (Justicia TV)

En cuanto a López Chau, recordó que “hasta el momento no aparece” pese a que tiene ya un buen tiempo como precandidato y consideró que es más probable que el elector de izquierda termine optando por un candidato más radical que él a medida que avance la campaña.

Sobre Roberto Sánchez, consideró que la estrategia de apelar a la imagen de Pedro Castillo le servirá para ganar votos y quizás obtener una representación en el Congreso, pero que tiene pocas posibildadades de ganar. Lo mismo opinó en cuanto a Vladimir Cerrón, sobre quien cree que apunta más bien a lograr una bancada en el Congreso para “buscar un blindaje político”.

Mabel Huertas opinó que Alfonso López Chau no ha despegado en su candidatura al tener un discurso “gaseoso” y de pocas propuestas concretas, lo que perjudica su candidatura. “Su intervención en CADE, que era como una oportunidad de oro, al final dijo todo y dijo nada. No aterriza sus propuestas. Y además, es aburrido", consideró.

Esto último también aplica, consideró Huertas, para Roberto Sánchez, a quien apelar a la figura de Pedro Castillo no le bastaría para ganar una elección. Sin embargo, acotó que “todo eso se va a ir transformando en el camino. Probablemente veamos una evolución de de estos personajes”.

Un aspecto en común que tendrán las candidaturas de izquierda, agregó, será que pondrán el foco en un discurso “antilimeño” para buscar el voto de las regiones, particularmanette del sur, y en la propuesta de una asamblea constituyente.

