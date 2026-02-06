Elecciones 2026: Tribunal de Honor exhortó a suscribir pacto ético a organizaciones políticas

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La cantidad de candidatos, la proliferación de propuestas y el ruido informativo dificultan una comparación serena. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Tribunal de Honor (TH) del Pacto Ético Electoral (PEE) exhortó a suscribir dicho compromiso por las Elecciones Generales 2026 a aquellas agrupaciones y organizaciones políticas que aun no lo han hecho.

