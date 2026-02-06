Elecciones 2026: Tribunal de Honor exhortó a suscribir pacto ético a organizaciones políticas

El Tribunal de Honor (TH) del Pacto Ético Electoral (PEE) exhortó a suscribir dicho compromiso por las Elecciones Generales 2026 a aquellas agrupaciones y organizaciones políticas que aun no lo han hecho.

Así, en su Exhortación N°1, remarcó que “la adhesión al Pacto constituye una manifestación expresa de su compromiso con una competencia electoral basada en el respeto y la responsabilidad política frente a la ciudadanía”.

Elecciones Generales 2026

Igualmente, recordó a la población que dicho colegiado ético tiene competencia para conocer todas las denuncias relacionadas con el incumplimiento de los compromisos del Pacto Ético, siempre que estas sean recibidas mediante los canales oficiales establecidos para este fin.

Estos canales están constituidos por la oficina de Servicio al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Mesa de Partes Virtual, para el caso de Lima Metropolitana.

También por los Jurados Electorales Especiales (JEE) establecidos en Lima Metropolitana y por los prestadores de servicio llamados Facilitadores e Implementadores del Voto Informado (Fivi).

A nivel provincial y regional, las vías para hacer estas denuncias son los JEE más cercanos, los Fivi asignados y las Oficinas Desconcentradas (OD) del JNE. Asimismo, pueden efectuarse mediante el correo electrónico tribunaldehonoreg2026@jne.gob.pe

“La vigencia efectiva de los valores democráticos no depende únicamente de las instituciones, sino también de una ciudadanía informada, vigilante y comprometida con la defensa de las reglas que sostienen la convivencia democrática”, subraya el documento.

Suscriben la exhortación Mariela Noles Cotito, presidenta del TH, así como los miembros de este colegiado, Carol Zavaleta Cortijo y Óscar Salazar Gamboa.