Encuestas pagadas

Tras la solicitud de Celis a Diez Canseco, el empresario respondió a su colaborador indicando que él ya venía apoyando dicha candidatura con “montos fuertes”. “Nosotros estamos apoyando directamente a Jessica con unos montos fuertes de encuestas y eso lo está manejando Nancy. Yo me reuní con Jessica también, y su esposo, en mi casa”.

Consultado por este Diario, Mauricio Diez Canseco confirmó que la voz del audio le pertenece, pero negó haber realizado aportes. Indicó que sus declaraciones buscaban “desviar” el pedido de dinero. “Fue una respuesta para mandarlo al desvío, porque en realidad mi respuesta es no apoyamos ni queremos apoyar a nadie (...). Se acercan a mí de distintas partes a pedir dinero. Siempre les digo, como mandándolos al desvío”.

Sin embargo, el empresario confirmó que conoce a Jessica Vargas, aunque también negó -según lo referido en su mensaje de voz- la reunión que habría sostenido con la alcaldesa Vargas y su esposo.

Martín Celis, quien lidera la gerencia de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, estaría solicitando aportes a sus fiscalizados. (FOTO: Antonio Martin Celis García Facebook)

El factor Rústica

El pedido a Diez Canseco para la campaña cobra relevancia por los intereses comerciales de su restaurante Rústica, que cuenta con dos locales en Barranco. En el distrito, regidores como Jaime Chihuán han cuestionado que uno de sus locales ocupe una terraza en el Centro Histórico de Barranco.

De hecho, la gerencia de Martín Celis —a quien se atribuye la voz del audio— supervisa el turismo, desarrollo económico y fiscalización comercial del distrito. Chihuán señaló que pidió reiteradamente información a Celis sobre el uso de ese espacio. “Se han apropiado de ese espacio y lo han cercado con macetas y todo. Lo he pedido en sesión de Concejo”, dijo.

Consultado por el audio, Manuel Espinoza negó haber pedido o encargado a Celis buscar financiamiento. “Él no está apoyándome en la campaña (...) él va a tener que hacer sus descargos”, sostuvo.

Esta Unidad buscó la versión directa de Celis. El funcionario pidió que las consultas se hicieran “por los canales oficiales”. Remitidas estas, tampoco respondió.

Unidad de Investigación