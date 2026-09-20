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Resumen

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Un audio atribuido a Martín Celis, gerente de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Barranco, registra un pedido de aportes para la campaña de Manuel Espinoza, candidato de Renovación Popular. El pedido, dirigido a Mauricio Diez Canseco, a través de un colaborador, plantea pagar directamente a proveedores: “Estoy apoyando a Manuel en la campaña. Te pido un apoyo (...) estamos para acá para servirte”.

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