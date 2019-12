El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha informado, mediante un comunicado numerado “034”, los resultados no oficiales del proceso realizado el sábado para elegir a su nueva directiva. En este documento se observa que el candidato Javier Villa Stein obtuvo 4.017 votos de diferencia frente al segundo lugar, César Castañeda, según fuentes de El Comercio.

En la información, que el Comité Electoral del CAL solo publicó en las paredes de su local, se observa que Villa Stein había obtenido 8.027 votos, Castañeda 4.010, Óscar Peña 2.607, William Contreras 2.435, Marco Tulio Gutiérrez 2.013, entre otros. Si este resultado fuera oficial, igual no alcanzaría para que Villa Stein gane en primera vuelta, dado que su votación constituye el 34% de los votos y requeriría más del 50%.

No obstante, dado que no se ha informado el resultado de las elecciones para delegados y miembros de la junta de vigilancia de la institución, este resultado no podría constituir una proclama oficial, explicaron las fuentes del CAL.

Según el último reglamento del Comité Electoral disponible en la web del CAL, la proclama de ganadores debe ser “en primer término, [de] delegados ante la Asamblea General elegidos en cada una de las mesas; en segundo término, a los candidatos ganadores para integrar la Junta de Vigilancia; y finalmente, a la lista ganadora de candidatos para la Junta Directiva”. En este caso, solo se ha cumplido con informar sobre las votaciones de los decanos –quienes encabezan la junta directiva– y no sobre delegados y junta de vigilancia.

Fuentes de El Comercio indicaron que, además, hay dos solicitudes de nulidad que deberán ser resueltas por el Comité Electoral en los próximos días, debido a las irregularidades que se presentaron el día de la elección.

Si el comité no aprobase ninguna de los pedidos, la decana del CAL, Maria Elena Portocarrero, adelantó en Canal N que se ha convocado una asamblea general donde se podría discutir la nulidad de los comicios.