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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Alexander Villarroel Zurita

A tan solo una semana de las Elecciones Generales 2026, el tablero electoral sigue moviéndose y reacomodándose, especialmente tras la serie de debates presidenciales. Aunque el porcentaje de indecisos es aún elevado, las cifras muestran que la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) entra a la recta final al frente de la contienda, mientras el segundo lugar se encuentra en empate técnico entre los candidatos Carlos Álvarez (País para Todos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.