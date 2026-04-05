A tan solo una semana de las Elecciones Generales 2026, el tablero electoral sigue moviéndose y reacomodándose, especialmente tras la serie de debates presidenciales. Aunque el porcentaje de indecisos es aún elevado, las cifras muestran que la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) entra a la recta final al frente de la contienda, mientras el segundo lugar se encuentra en empate técnico entre los candidatos Carlos Álvarez (País para Todos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Detrás de ellos, de cara a esta primera vuelta electoral, otro bloque de candidatos configura un empate técnico con diferencias mínimas entre sí: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Belmont (Obras), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente).

Así lo revela la más reciente encuesta de intención de voto y simulacro de votación de Datum Internacional para El Comercio, el último estudio antes de la entrada en vigor de la prohibición legal de publicación de sondeos.

Realizado a escala nacional entre el 1 y el 4 de abril, el estudio se basa en una muestra de más de 3,000 personas y presenta un margen de error de ±1.8%. Como señala Urpi Torrado en su columna, se trata de la muestra más amplia realizada hasta el momento.

Análisis… La pelea ya no es por los indecisos, por Urpi Torrado El debate finalmente movió los cimientos de una campaña que había tardado en calentarse. Aunque en un formato poco amigable, permitió que algunos candidatos destaquen y conecten con ese electorado indeciso que seguía buscando alternativas. Como suele ocurrir, también pasó factura a quienes no lograron transmitir claridad, solvencia o cercanía. Sin embargo, nada está definido. Aun con una muestra ampliada a 3,000 casos —la más grande realizada hasta ahora— reduciendo así el margen de error a +/- 1.8, el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto. Las diferencias entre varios candidatos se ubican dentro del rango del empate estadístico, por lo que más que posiciones absolutas, lo relevante es observar las tendencias. En ese contexto, Keiko Fujimori mantiene la tendencia positiva de las últimas semanas, aunque enfrenta el reto de consolidar ese crecimiento, ya que pierde algunos de esos votos al momento de la simulación con cédula. Carlos Álvarez es el candidato que más crece, confirmado la tendencia mostrada en la anterior encuesta de Datum y, aun perdiendo votos en cédula, se mantiene en el segundo lugar, aunque se acorta la distancia con Rafael López Aliaga. Por su parte, López Aliaga registra una caída en la intención de voto. Si bien se ubica en tercer lugar, la cercanía con el segundo lo mantiene en carrera por el pase a la segunda vuelta. No obstante, la tendencia creciente de otros candidatos podría complicar su posición en los próximos días. Jorge Nieto se mantiene estable, mientras que Alfonso López Chau muestra señales de debilitamiento. Roberto Sánchez, en cambio, sostiene su votación y podría crecer si sus electores terminan de definirse en la última semana, replicando un comportamiento similar al observado en el 2021. Además, dos candidaturas que destacan por su crecimiento tras el debate son las de Ricardo Belmont y Marisol Pérez Tello. El escenario sigue siendo abierto, de alta volatilidad y con márgenes estrechos. La pelea ya no es por los indecisos, es entre los mismos candidatos, para crecer tienen que quitarle electores a otro. Lamentablemente, la ley impide la publicación de nuevas encuestas desde mañana, por lo que ya no será posible seguir de cerca cómo evolucionan estas diferencias.

*Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional.

Las cifras sobre la mesa

La intención de voto (con tarjeta) y el simulacro de votación (con modelo de cédula) muestran resultados consistentes, con ligeras variaciones entre ambas mediciones. Fujimori alcanza 14.5% en intención de voto, 13.5% en votos emitidos y 18.1% en votos válidos. Álvarez —en ascenso en las últimas mediciones— registra 10.9%, 8.0% y 10.8%, respectivamente; mientras que López Aliaga —que muestra un retroceso— obtiene 9.9%, 7.6% y 10.3%.

En el siguiente bloque, Nieto —que en enero figuraba en el rubro “otros”— registra ahora 6.0% en intención de voto y 5.3% en votos emitidos. Belmont, que en la última medición de intención de voto tenía 2.9%, sube a 5.5% y alcanza 4.8%.

Sánchez se mantiene estable, con 4.9% en intención de voto y 5.2% en votos emitidos, mientras que López Chau —que en la última medición de intención de voto alcanzaba 6.1%— desciende a 4.7% y registra 3.4%. Por su parte, Pérez Tello, quien también muestra un incremento significativo, alcanza 4.5% en intención de voto y 3.5% en votos emitidos.

El porcentaje de indecisos se redujo de un considerable 49.8% en diciembre del año pasado a 16.8%. Sin embargo, aún se mantiene en dos dígitos, lo que refleja que el escenario electoral sigue abierto y que el resultado permanece incierto de cara al 12 de abril, en un contexto de alta fragmentación e indefinición del electorado.

En la antesala de la primera vuelta de 2021, Datum registró —antes de la veda electoral y del debate presidencial— un empate técnico por el segundo lugar entre cinco agrupaciones, con Pedro Castillo justo detrás de ese bloque, con 3.7% de votos emitidos. La campaña aún no termina.