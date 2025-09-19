Dos agrupaciones políticas con representación nacional, Avanza País y Alianza Para el Progreso (APP), difundieron comunicados en los que coincidieron en rechazar cualquier intento de proscripción de partidos en vísperas de un proceso electoral. Ambas organizaciones alertaron que una medida de este tipo no solo afectaría directamente a las fuerzas políticas implicadas, sino que además generaría un grave daño en la confianza ciudadana hacia el sistema democrático.

En su pronunciamiento, Avanza País remarcó que la exclusión de organizaciones políticas únicamente puede disponerse con pruebas inequívocas y una motivación reforzada que asegure la legalidad y legitimidad de la decisión. Asimismo, respaldó expresamente la demanda competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el Tribunal Constitucional, que busca garantizar el respeto al principio de preclusión electoral, el cumplimiento estricto de los hitos del cronograma y la observancia plena de la normativa vigente.

“Respaldamos la demanda competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones, que reafirma la necesidad de respetar el principio de preclusión electoral, cumplir de manera estricta los hitos del calendario y observar plenamente la ley y la normativa vigente. Tales obligaciones deben ser asumidas por todas las organizaciones políticas con conciencia, responsabilidad, profesionalismo y solvencia técnico-legal en materia electoral. Solo de esta forma será posible garantizar un proceso electoral justo, predecible y confiable para todos los ciudadanos ”, precisó la agrupación en su comunicado, firmado por su Comité Ejecutivo Nacional.

Por su parte, APP, a través de un pronunciamiento público fechado el 19 de septiembre, ratificó su defensa irrestricta de la democracia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la institucionalidad política en el país. La organización liderada por César Acuña subrayó que el Estado peruano se sustenta en un sistema democrático de derecho, en el que el pluralismo político y el respeto a los derechos fundamentales deben prevalecer por encima de intereses coyunturales.

“Defendemos el pluralismo y el derecho a elegir y ser elegido. La proscripción de organizaciones políticas solo procede con pruebas inequívocas y motivación reforzada. Cualquier decisión excepcional en vísperas electorales pone en riesgo la confianza en el proceso. Las diferencias se resuelven con votos, no con exclusiones ”, enfatizó APP en su pronunciamiento.

Ambos partidos coincidieron en que garantizar elecciones transparentes y predecibles es esencial para consolidar la gobernabilidad y preservar la estabilidad democrática en el Perú. En ese sentido, instaron a todas las organizaciones políticas y actores estatales a actuar con responsabilidad, profesionalismo y apego irrestricto a la ley, evitando cualquier interferencia que ponga en riesgo la confianza ciudadana en los comicios del 2026.