El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril, las cuales tuvieron que extenderse un día más para más de 52 mil ciudadanos que no pudieron sufragar por irregularidades en el despliegue del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El exalcalde de Lima dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil.

En el cruce de los jirones Pachacútec y Talara, en Jesús María, al frontis de la sede del JNE, poco antes de las 6:00 p.m. de este martes 14, empezaron a congregarse simpatizantes de Renovación Popular y ciudadanos, los cuales fueron incrementándose con el transcurso del tiempo. Acudieron provistos de pancartas —con mensajes como “No al fraude”, “Proceso electoral viciado” y “La mafia de la ONPE”—, así como vuvuzelas y banderas de distintos tamaños.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Antes de la llegada de López Aliaga, también acudieron a la sede del máximo órgano de justicia electoral los candidatos presidenciales Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y, poco después, el aspirante al sillón presidencial Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

El plazo brindado

López Aliaga arribó aproximadamente a las 7:15 p.m. al lugar junto a los congresistas Norma Yarrow, aspirante a la primera vicepresidencia, y Alejandro Muñante, candidato al Senado, entre otros. Desde la tolva de vehículo, señaló que se trataba de “un día histórico” que iba a definir el destino del Perú.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Acto seguido, hizo un llamado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, así como al jefe de la Policía, a fin de que —según dijo— se “tome preso de inmediato” al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Aseguró que este último era “parte de un engranaje” y que había “una mafia” que había planificado lo ocurrido.

Según indicó, la norma establecía que la autoridad electoral debía entregar previamente el material para su custodia a las Fuerzas Armadas, para luego distribuirlo de manera ordenada en Lima. Asimismo, acusó a Corvetto de haber “violado la ley” a su antojo.

#AHORA Simpatizantes de Renovación Popular llegan a la sede del JNE, en Jesús María, para pedir que se realicen “nuevas elecciones”. @Politica_ECpe pic.twitter.com/FMAUFkkF8B — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) April 14, 2026

“El señor ha entregado material a las diez y media, once, doce, cosa nunca vista. Ni en Venezuela, en la dictadura de [Nicolás] Maduro, se ha visto esta porquería. Basta ya. Señor fiscal, proceda, cumpla con su deber; no sea cómplice de una patraña”, dijo López Aliaga.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Señaló que el objetivo de la “mafia” detrás era “inflar con anforazo inclusive” a un candidato radical, a fin de ponerlo en una segunda vuelta “junto a la señora de siempre”, en clara referencia a la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular). “Quiere poner a la señora con un panetón; y ese panetón le va a ganar pues, otra vez. Basta de panetones rojos. La señora debería estar acá, dando la cara y no ocultarse”, dijo.

En esa línea, mencionó que, aunque Renovación Popular pudiera estar en una segunda vuelta, “no lo aceptamos”. Según señaló, había 1 millón 600 mil personas a nivel nacional que no habían votado y que lo podía demostrar. Asimismo, indicó que había mesas en distintas circunscripciones donde históricamente se registraban 250 o 230 votos y que “ahora están en cien votos”.

“¿Por qué? Porque el material llegó tardísimo, llegó 2:00 p.m., 3:00 p.m. Mucha gente se retiró. Eso suma un millón seiscientos mil votos. Y de eso, digamos que el 30% fuera para Renovación [Popular]. Hablamos de 500 mil votos robados, ladrón Corvetto”, arremetió.

En esa línea, pidió a sus simpatizantes “estar alerta” e, incluso, declaró un “estado de emergencia a partir de este minuto”. Además, señaló que “si el fraude se consuma” convocaría a una marcha a nivel nacional. “Vamos a convocar a todo el Perú, apenas tengamos resultados oficiales. Pero vamos a convocar justamente para declarar la insurgencia civil”, aseveró.

Es importante precisar que la ONPE no ha confirmado aún, de manera oficial, el porcentaje de participación ciudadana ni el de ausentismo. Asimismo, con el 83,554 % de actas contabilizadas (10:37 p.m.), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ubica en primer lugar con 16,857 % de votos válidos; mientras que López Aliaga se encuentra en segundo lugar con 12,284 % de votos válidos.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

“Señores Corveto y presidente del Jurado Nacional de Elecciones, son la vergüenza del país. Son un asco señores. Están siendo parte de un engranaje. Y la única manera de frenar la voluntad popular ha sido vía fraude, así de claro. Esto [es] fraude”, prosiguió.

En otro momento, también se dirigió a las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y les indicó “que se larguen del Perú de una vez”. “Hay que ser ciego y cómplice para no darse cuenta de que se ha violado todo el proceso electoral; se [le] ha herido de muerte”, remarcó.

Insistió en que había “un arqueo” en mesas en las cuales históricamente se tenía entre 80% y 85% de participación a nivel de Perú e internacional, y que ahora se encuentran en 30% o 40%. “Eso suma 1 millón 600 mil votos, de los cuales 40%, 30% ya, 500 mil votos son de Renovación [Popular]; y eso inclina la cancha completamente, estaríamos por encima de la ‘señora K’. Nos han robado estar número uno”, manifestó.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Señaló que la fiesta popular se había transformado “en un drama feroz” y en “un drama horrible para el Perú”; y que, si querían “incendiar la pradera, la vamos a incendiar señores”. También comentó que había invitado a varios políticos, pero que no asistieron, por lo que los señaló como “cómplices de esta cochinada”.

Reiteró que, con los 500 mil votos “que nos han robado”, Renovación Popular está “por encima de la ‘señora K’”. “Esa es la verdad que quieren ocultar. ¿Por qué no dice nada la ‘señora K’? Esto lo vamos a parar. Vamos a esperar resultados, pero, aun así, aunque nos favorezca, vamos a pedir nuevas elecciones. Señores del JNE, les damos un plazo: tienen 24 horas para declarar la nulidad de esta porquería”, aseveró.

Incluso se dirigió al presidente del JNE, Roberto Burneo, a quien acusó de no haber reconocido “la verdad”. “Decir que únicamente el daño ha sido de algunas mesas no abiertas, no. Este es un método que se usa en Venezuela”, refirió.

Los que se plegaron

Antes del arribo de López Aliaga, llegó al lugar el candidato Herbert Caller (PPP), quien lo hizo flanqueado por simpatizantes con chalecos de la agrupación. Sostuvo que la alternativa ante lo acontecido eran “nuevas elecciones” y dijo que ello lo amparaban no solo las normas electorales, sino también la Constitución.

“Las elecciones se deben anular por varios motivos: baja representación en la elección, actos de corrupción, ilegalidad en el proceso electoral, por todo lo que hemos visto y porque no debemos permitir que lleguen partidos corruptos o comunistas improductivos a gobernar el país”, sostuvo Caller.

Herbert Caller, candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú, acudió al lugar.(Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Agregó que el jefe de la ONPE debería “responder ante la justicia”, pues, más allá de si ha habido intención o no, “son delitos de función” al no cumplir con su deber siendo el titular de una de las instituciones que representan el sistema electoral.

Por su parte, Grozo señaló que su presencia se debía a “la arbitrariedad que ha sucedido con este proceso electoral que ha nacido viciado desde esta mesas que no fueron abiertas, que después han tratado de decir que voten al día siguiente totalmente irregular”. Además, remarcó que estaba pidiendo “la nulidad” de todo el proceso electoral.

El candidato presidencial Wolfgang Grozo también arribó a los exteriores del JNE. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

“Porque no se puede hablar de aquí a que al día siguiente se abrieron las mesas. No estamos hablando de 63 mil votos, estamos hablando de cientos de miles de peruanos que no votaron porque sus mesas se abrieron a las dos, tres de la tarde, que se retiraron porque tenían que trabajar. Eso es absolutamente inaceptable”, dijo a El Comercio.

La postura naranja

El candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Miguel Torres, cuestionó la postura de López Aliaga y señaló que no existen indicios para hablar de fraude.

“No vemos ninguna prueba que nos lleve a una conclusión de esa magnitud, ni siquiera un indicio. Lo que sí es claro es que hay una ineptitud tremenda”, dijo en diálogo con Canal N por la noche.

Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular. (Foto: Captura YouTube)

En opinión de Torres, es irresponsable desconocer los resultados de los comicios. “Que llamen a la insurgencia o al desconocimiento de resultados me preocupa. Falta un componente claro de responsabilidad, de seriedad. Si no te gustan los resultados, tienes las vías para poder discutirlos. Así no te gusten, tienes que reconocer que estás en un Estado de Derecho, con reglas y procedimientos”, afirmó.

En tanto, en conferencia de prensa, el candidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) dijo que confía en ser él quien pase a segunda vuelta con Fujimori. No obstante, indicó que respetará los resultados.

Si bien consideró que se observan “irregularidades, ineptitudes y morosidades” en el proceso electoral, exhortó: “Quien tiene acusaciones de fraude que las pruebe. Y si no las tiene que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra. Y eso tenemos que rechazarlo”.

Más temprano, desde JP se aseguró que sus proyecciones ubican a Sánchez en segunda vuelta. “Más allá de expresiones que no creemos que tengan evidencia como para decir nuevas elecciones. Quien cree que hay una afectación, que lo demuestre. La comunidad internacional, todos los actores, vemos que puede haber ocurrido situaciones graves, pero el sistema de justicia está tomando acción”, dijo Sánchez.