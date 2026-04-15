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Resumen

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Por Alexander Villarroel Zurita

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril, las cuales tuvieron que extenderse un día más para más de 52 mil ciudadanos que no pudieron sufragar por irregularidades en el despliegue del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El exalcalde de Lima dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil.

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