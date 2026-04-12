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Resumen

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Más de 27 millones de peruanos están llamados este domingo 12 a las urnas para enfrentarse a las elecciones más difíciles de la historia. Una jornada de votación sin precedentes por múltiples razones. Nunca antes se había tenido 37 organizaciones políticas en carrera —35 de ellas con aspiración presidencial— en una elección general. Tampoco se habían tenido cinco elecciones en simultáneo en una misma jornada.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.