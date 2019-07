Elecciones internas abiertas y obligatorias quedaría fuera de reforma política

La Comisión de Constitución del Congreso tiene previsto debatir este lunes el proyecto de reforma política mediante el cual el Ejecutivo plantea la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos; así como que las elecciones internas de las elecciones políticas sean abiertas para todos los ciudadanos y de forma obligatoria.

Sin embargo, a través de un texto sustitutorio elaborado por la Secretaría Técnica de la comisión, el predictamen no contempla estas propuestas que fueron sometidas a la cuestión de confianza y, ciertamente, las modifica de fondo. Anteriormente, El Comercio ya ha informado respecto a las modificaciones sobre la paridad.

Mediante el Proyecto de Ley N°4187/2018-PE, el Ejecutivo propone al Congreso que se modifique la actual normativa sobre organizaciones políticas y establecer que las elecciones para elegir a los candidatos a presidente de la República y congresistas se realicen de forma libre, obligatoria, entre “los afiliados y ciudadanos no afiliados”.

Este es un modelo que ya se ha implementado en países de la región como Argentina y Uruguay (no son obligatorias).

En la iniciativa del Gobierno, se señala que cuatro quintas partes de los candidatos se elegirán en base a esta modalidad y solo “hasta un quinto de la totalidad de los integrantes de las listas de la organización política puede ser designado por el órgano […] que disponga el estatuto”.

Las elecciones internas abiertas y obligatorias, de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, serían de forma simultánea entre las organizaciones.

"Para las elecciones generales, estas se realizan el primer domingo de octubre del año anterior a la elección", se lee en el proyecto presentado. En caso del las regionales y municipales, se añade, "se realizan el primer domingo de mayo del mismo año de la elección".

No obstante, el predictamen elaborado por la Comisión de Constitución no toma en cuenta esto y mantiene la modalidad que está vigente a la fecha. En esta se incluye las elecciones abiertas para la población, pero no es de forma obligatoria sino opcional.

Es decir, de aprobarse este texto en el grupo de trabajo, se dejaría la potestad a las organizaciones políticas de elegir entre tres formas de elegir a sus candidatos a presidente y congresistas.

1. Elecciones con voto libre, voluntario, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados.

2. Elecciones con voto libre, voluntario, directo y secreto solo de afiliados.

3. Elecciones a través de delegados nombrados por el órgano que establezca el estatuto.

Por otro lado, el predictamen incorpora la propuesta del Ejecutivo para que todo precandidato que desee postular debe contar como mínimo un año de afiliación por la organización que desee postular. Este requisito de mantiene de ser una alianza electoral.

También se insiste en la disposición complementaria, mediante la cual se señala que, para las elecciones del 2021, los postulantes a las elecciones internas solo deberán tener seis meses de afiliación.

Para el vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, actualmente las elecciones internas abiertas se hacen necesario debido a la falta de “democratización” en los partidos políticos.

“Creo que hay que democratizar la participación porque, cuando tengamos partidos políticos sólidos y democráticos con una gran militancia, podrán hacerse las elecciones cerradas. Pero en este momento que no tenemos eso sí se hace necesario que participe la población”, refirió el portavoz.