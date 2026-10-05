Renovación Popular, que tiene a Rafael López Aliaga, como cabeza de lista; y Avanza País, con Francis Allison, lideran los resultados de la elección para la alcaldía de Lima, según el conteo rápido de Datum para América Multimedia al 100%.

En los dos últimos simulacros de votación de Datum para América TV y El Comercio, la agrupación celeste se perfilaba como la favorita de los vecinos de la capital. Ahora alcanza el 27.6% en el conteo rápido.

Allison obtuvo un 26,7%, mientras que Carlos Bruce, de Somos Perú, alcanzó 15%.

Según el conteo rápido, el cuarto lugar lo ocupa Daniel Urresti (Podemos Perú) con 8,1%.

¿Quién es el gran perdedor y la gran sorpresa de la jornada? Los analistas políticos y periodistas Juan Paredes Castro y Diana Seminario, junto al politólogo de Wiñaq Franco Olcese, examinan los resultados.

1.- ¿El peso del logo inclinó la balanza?

Diana Seminario: Es notorio el arrastre que tiene López Aliaga en zonas como Villa María del Triunfo, Carabayllo. Esa llegada a esas zonas en las que no han logrado posicionarse candidatos como Bruce y Allison. El logo, la R (de Renovación Popular) ha sido bien fuerte, pero no nos olvidemos que la presidencial de la primera vuelta la gana López Aliaga en Lima. Es evidente que la plaza electoral de López Aliaga es Lima. En la primera vuelta de las elecciones generales no ganó una sola provincia, solo ganó en Lima. No solamente es la R, es él, porque hay que recordar que Luis Rubio, cuando era el candidato, no figuraba en las preferencias electorales.

López Aliaga ha sabido aprovechar el arrastre que tiene en las zonas periféricas, pero, además, gana San Isidro por amplísimo margen. Es una candidatura digna a estudiar porque también gana en Lima Norte y Lima Sur.

Por años y por tradición el símbolo de Somos Perú, el corazón, es el símbolo municipalista, pero esta vez parece que no ha sido de esa manera. El tren no es tan conocido. De hecho, en la presidencial el tren no despegó, pero es meritorio el trabajo, más allá que haya llegado en un segundo lugar, de Francis Allison en estas últimas dos semanas.

Juan Paredes Castro: Uno de los factores a favor de López Aliaga es el hecho de que haya venido siendo alcalde de Lima y renuncie para postular a la presidencia. Su postulación a la presidencia y la performance. Ha tenido bastante competencia con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la primera vuelta y con otros importantes candidatos también que cobraron fuerza. Nunca se ha quitado la gorra con la R, de Renovación. Eso contribuye mucho a identificar a una personalidad en su disputa por el poder.

Franco Olcese: López Aliaga es un candidato conocido, es un candidato que a un grupo de gente le gusta y, principalmente, lo que inclinó el resultado es que a los que no les gustaba su propuesta estuvieron bastante divididos.

Es muy pronto para el análisis de los resultados, pero lo que hemos visto es que se mantiene su pozo [de electores], por las victorias que parece haber sacado en otros distritos. Su perfil es similar al que tenía antes, pero con una presencia popular aun mayor que la que había conseguido con anterioridad. Entonces esto para López Aliaga es claramente un paso adelante.

Sin lugar a dudas el perfil ganador es el de Renovación Popular. Han conseguido varios distritos, entonces se posiciona muy fuertemente en la ciudad.

La R no solo es la recordación de que él estuvo insistiendo mucho. El nombre es muy conocido y también el logo y ese posicionamiento viene, por lo menos, desde hace 10 meses, y se da con las elecciones nacionales.

2.- ¿Quién es el gran perdedor y la gran sorpresa de la jornada?

Diana Seminario: La sorpresa ha sido Francis Allison, que ha escalado al segundo lugar concentrándose no tanto en López Aliaga sino en presentar sus propuestas. Creo que el error de Carlos Bruce, que queda tercero, ha sido más bien que la última semana se concentró demasiado en el tema de las credenciales a diferencia de Allison, que dijo que eso era una crónica de una muerte anunciada y que él no se iba a a concentrar en el tema de las credenciales. Yo creo que eso ha marcado la diferencia. Además de lo de Allison, hay muchas más sorpresas en diversos distritos.

Juan Paredes Castro: La sorpresa ha sido sin duda Allison. Ha sido casi como una carrera de caballos, que en la última curva se ha puesto encima de Bruce. Que este último haya quedado tercero ha sido una sorpresa lógicamente negativa para él, que no se lo esperaba. Allison tuvo ciertos conatos de confrontación con Rafael López Aliaga, pero eso no fue el ‘leitmotiv’ de su candidatura. Él ha estado muy enfocado en los temas realmente municipales.

En cambio, Bruce ha estado en permanente confrontación. Primero vinieron las provocaciones de Rafael López Aliaga y Bruce estuvo confrontacional. Esta actitud pareciera rendir frutos al principio, pero luego no.

Franco Olcese: La sorpresa es cómo el alineamiento final de varios voceros mediáticos y voceros políticos lograron que Allison se acercara a López Aliaga. Los simulacros previos nos mostraban una situación de empate entre Bruce y Allison, pero con una mejor tendencia de Allison. Como candidato Allison logró esa victoria entre comillas. Y el perdedor es claramente Bruce, que aparecía hace unos meses como un candidato bien posicionado para ganar las elecciones y ha quedado tercero.

3.- ¿Cómo evaluar el mapa que dejan regiones?, ¿cuál es el peligro de que candidatos con sentencia se conviertan en gobernadores regionales?

Diana Seminario: Se viene el fenómeno El Niño. Y hay una tendencia en Piura a que gane Reynaldo Hilbck, que precisamente ya fue gobernador regional durante el fenómeno El Niño en el año 2017. Yo creo que eso le da a Piura, por lo menos, cierta experiencia. Si bien es candidato por Alianza para el Progreso, no hay que olvidar que él fue candidato a senador por Renovación Popular. Entonces, ya es una persona que tiene un recorrido político.

Juan Paredes Castro: Juntos por el Perú desaparece del mapa, no está en ningún lado. Verónika Mendoza, quien fuera candidata presidencial de esta agrupación, ya tiene prácticamente ganada la región de Cusco con otro partido. En las regiones hay la presencia de Avanza País, Somos Perú, Podemos, Alianza para el Progreso, pero JP y la izquierda quedan fuera.

Franco Olcese: No hay tantas sorpresas, desde el punto de vista que los que se veían competitivos terminaron entre los primeros lugares. La segunda conclusión es que los movimientos regionales ya no forman parte tan grande de los ganadores y los partidos nacionales son los que tienen un peso mucho más fuerte; sin embargo, con los resultados que tenemos hasta ahorita, que son a boca de urna, es muy temprano para decir quién ha ganado en varios lugares. Hubo retorno de los candidatos previos. El hecho de haber participado antes o haber sido gobernador les puso un pie adelante y hemos visto en varias regiones que esa situación se ha dado. Por ejemplo, en Loreto, Fernando Meléndez.

Sobre los candidatos que tienen sentencia y podrían convertirse en autoridades regionales, es un peligro [...[ pero lo que nos está demostrando eso es que el hecho de tener una sentencia en muchos casos no es tan relevante y no forma parte tan importante del debate, la gente no lo sabe e inclusive sabiéndolo no es un factor de decisión tan potente como la recordación.

4.- ¿Cómo afectará al gobierno el nuevo mapa electoral de Lima, si se concreta el triunfo de Rafael López Aliaga, y los resultados en otras regiones? ¿Cómo será la relación del Ejecutivo con el nuevo alcalde de Lima y con los presidentes de regiones claves ?

Diana Seminario: No nos olvidemos que Patricia Juárez le llega a ofrecer disculpas a Rafael López Aliaga por los dichos de Samuel Daza en el debate, pero antes de eso López Aliaga había dicho que quiere ayudar al gobierno. Y Martha Moyano le llama la atención publicamente. Entonces, el fujimorismo no creo que mire con malos ojos que López Aliaga llegue a la Alcaldía de Lima.

El soporte que actualmente le está dando Renovación Popular al Ejecutivo en el Parlamento es importante. Todo va a depender que las relaciones Ejecutivo-Lima no se dañen. Va a tener mucho que ver cómo salga adelante el famoso tren de Chosica, que ya está en la cancha del Ejecutivo. Eso va a marcar mucho la relación entre el alcalde de Lima y el Ejecutivo.

Juan Paredes Castro: La alianza de Fuerza Popular y Renovación Popular es clave en el Congreso. La negociación, el diálogo con Fuerza Popular va a ser muy importante, pero viendo a un López Aliaga con aspiraciones presidenciales, también conociendo su carácter y sus posiciones, no descarto que sea también bastante crítico y confrontacional con el Gobierno en algunos momentos, al mismo tiempo que esperará también apoyo del gobierno en muchísimas cosas. Con otras regiones, el Gobierno tiene que ‘voltear la tortilla’ de lo que es la victimización del sur. No es que esté absolutamente desatendido … el sur viene recibiendo mucho presupuesto y los gobiernos regionales no se pueden quejar de la dirección presupuestal del gobierno central, lo que pasa es que tienen una gestión pobre y corrupta. Debe exigirles resultados de gestión y no regalarles presupuesto tan fácilmente. Lamentablemente, el brazo de la contraloría no llega hasta estos puntos.

Franco Olcese: La relación más importante es con López Aliaga. En esas primeras votaciones en el Congreso ha estado alineados Renovación Popular y Fuerza Popular, yo no hablaría de una alianza, pero ha habido un alineamiento con el oficialismo, con el con el fujimorismo.

López Aliaga tiene que tomar una decisión importante. Si es que quiere llevar la fiesta en paz desde el punto de vista de gestión por el hecho de haber muchos espacios de colaboración entre el Gobierno Nacional y Lima, especialmente con una Lima muy endeudada, como la ha dejado.

Él siempre se ha visto como alguien antisistema o por lo menos un outsider. Pero si hace eso, su gestión podría verse obstaculizada.

Desde el punto de vista de las regiones, también es una situación similar, posicionarse en contra del gobierno dificulta la gestión, especialmente de cara al fenómeno El Niño y de una colaboración que pueda llevar adelante las obras que las regiones necesitan.