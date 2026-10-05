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Resumen

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Rafael López Aliaga (centro), Francis Allison (izquierda) y Carlos Bruce (derecha) ocupan los tres primeros lugares, según el boca de urna de Datum.
Rafael López Aliaga (centro), Francis Allison (izquierda) y Carlos Bruce (derecha) ocupan los tres primeros lugares, según el boca de urna de Datum.
Por Thalía Cadenas

Renovación Popular, que tiene a Rafael López Aliaga, como cabeza de lista; y Avanza País, con Francis Allison, lideran los resultados de la elección para la alcaldía de Lima, según el conteo rápido de Datum para América Multimedia al 100%.

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