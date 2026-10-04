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Resumen

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Por Martin Hidalgo

Cuatro especialistas abordan los ejes clave que deberá tener en cuenta el burgomaestre de Lima que salga elegido para el inicio de su gestión, el 1 de enero de 2027. Los temas principales son seguridad ciudadana, desarrollo urbano, transporte y la relación con el gobierno central.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.