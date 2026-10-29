La lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, tendría asegurada la victoria en las elecciones municipales de Lima Metropolitana, según el avance del cómputo de resultados al 99,85%.

Según la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con corte a las 8:56 p.m., el partido celeste lidera las votaciones con el 27,69%. En tanto, Avanza País, que tiene como candidato a Francis Allison cuenta con el respaldo del 26,80%.

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas electorales José Manuel Villalobos y Fernando Rodríguez Patrón señalaron que, por la diferencia de votos entre Renovación Popular y Avanza País, los resultados pendientes ya no modificarían la ubicación de ambas agrupaciones.

Sin embargo, Jorge Jauregui, también especialista electoral, prefirió no anticiparse y subrayó que, a su criterio, se deben esperar los resultados oficiales.

“No, ya no es posible con el avance del cómputo de resultados.Quedan poco más de 100 actas, que calculo representan unos 30.000 a 35.000 votos. Y la diferencia entre Renovación y Avanza País es de 50.000 votos. Por lo tanto, los votos que faltan contar, así todos fueran para Avanza País, ya no le alcanzarían para superar a Renovación. Eventualmente, Renovación ganó”, sostuvo Villalobos.

El especialista explicó que la proclamación del ganador de Lima Metropolitana corresponde al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro.

No obstante, advirtió que se barajan tres escenarios sobre la entrega de credenciales ante la ausencia de un candidato a alcalde en la lista ganadora.

El primero consiste en proclamar a la lista ganadora y entregar la credencial de alcalde al primer regidor, una fórmula que, según el especialista, tiene como antecedentes los casos registrados en las elecciones municipales del 2018 y el 2022.

“Un vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha señalado que también podría ser que el JEE solo proclame y le entregue la credencial al primer regidor y, en enero, cuando se instale el concejo, ante la ausencia del alcalde, el concejo le pida al JEE que otorgue la credencial de alcalde al llamado por ley, que sería López Aliaga”, explicó.

Un tercer escenario contempla que la credencial de alcalde sea entregada a la segunda regidora de la lista ganadora y no a López Aliaga. La decisión, según Villalobos, deberá ser adoptada en primera instancia por el JEE Lima Centro y, eventualmente, podría ser revisada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), si se presenta una apelación.

“Esos son los tres escenarios que se barajan y quien va a resolver finalmente en primera instancia es Lima Centro. Si no le dan la credencial a López Aliaga, su partido podría apelar al Jurado Nacional y este zanjar el tema”, agregó Villalobos.

Una postura similar tuvo Rodríguez Patrón sobre el avance del conteo: “Matemáticamente, al parecer, Renovación Popular ya se habría impuesto en las elecciones municipales de Lima Metropolitana. Pero estos resultados no resuelven la cuestión de fondo.”

Sin embargo, bajo su mirada, el avance del cómputo electoral no despeja el problema jurídico relacionado con los candidatos a primer regidor que fueron elegidos alcaldes en el 2022.

Rodríguez Patrón sostuvo que el JNE debe distinguir entre la admisión de una candidatura a primer regidor y la posibilidad de asumir posteriormente el cargo de alcalde. Según explicó, ambas cuestiones no son equivalentes, especialmente ante la prohibición constitucional de reelección inmediata.

“El JNE ha dejado claro que una cosa es admitir su candidatura como primer regidor —y lo que López Aliaga dice es que ha postulado a eso— y otra muy distinta determinar si puede recibir credenciales de alcalde, pese a la prohibición de reelección inmediata que se establece en la Constitución”, señaló.

El experto opinó que la postura del Jurado Nacional de Elecciones será determinante para que haya claridad sobre qué cargo puede asumir legalmente quien encabezó una lista ganadora tras la salida del candidato que postulaba a la alcaldía.

“Acá no se trata, en mi opinión, de desconocer la voluntad expresada por los electores en las urnas, sino de determinar qué cargo puede asumir legalmente quien encabezó una lista ganadora. El JNE tenía y tiene la obligación de resolver con fundamentos jurídicos el criterio aplicable, pero no lo ha hecho”, manifestó.

Rodríguez Patrón también cuestionó la demora en abordar el tema y consideró que la falta de una definición contribuye a mantener la incertidumbre. A su juicio, las reglas debieron estar claras antes de las elecciones.

“Esto me trae a la memoria lo que planteó el magistrado Ghunter Gonzales, quien solicitó al pleno que se convoque a una audiencia para adoptar un acuerdo vinculante sobre estos casos, pero [el presidente del JNE, Roberto Burneo] no convocó a la sesión”, afirmó.

“Me parece que hay que esperar con calma a que salga el conteo final de la ONPE”, expresó Jáuregui.

El experto explicó que la demora en la entrega de resultados electorales responde a que el Perú cuenta con un sistema “extremadamente garantista y seguro”. A diferencia de Brasil, señaló, en el país no se aplica el voto electrónico, que permite conocer los resultados en tiempo real.

De otro lado, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habría cometido infracciones al admitir la candidatura de Rafael López Aliaga, debido a que este postuló cuando tenía la condición de senador electo.

“Como si esto fuera tierra de nadie, el JNE lo abstrae de la condición de senador, una decisión para la que no está facultado. El JNE solo puede resolver renuncias en una etapa previa a la jornada electoral. Las elecciones son preclusivas, es un hito que el propio jurado aprueba. Por eso, López Aliaga nunca debió entrar al proceso de elecciones municipales porque, al ser senador, estaba impedido”, sostuvo Jauregui.

Respecto a la candidatura del líder de Renovación Popular como primer regidor, el experto consideró que el JNE se habría apartado del orden constitucional.

“López Aliaga está impedido. Si gana Renovación Popular, él tiene que ser excluido porque fue elegido alcalde en el proceso del 2022. Lo que él ha hecho es fraude a la Constitución y el JEE no debe darle la credencial a él, sino a la siguiente persona de la lista”, remarcó.

Añadió que, si el caso llega a una segunda instancia, el pleno del JNE debería ratificar la decisión del JEE.

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Lento avance

De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima alcanzaron el 100% de avance en el procesamiento de las actas observadas.

Sin embargo, de los 1.917 expedientes recibidos, al cierre de este informe, 11 están pendientes de resolución en segunda instancia por el pleno del organismo electoral y aún quedan nueve audiencias de recuento de votos por programar.

Este Diario consultó al Jurado Nacional de Elecciones cuándo estiman terminar con la evaluación de las actas observadas y cuándo iniciarán los 10 JEE de Lima con las proclamaciones de resultados de la Municipalidad Provincial de Lima.

El último martes, Ernesto Rosales, especialista legal del JNE, indicó que a partir de mañana hasta la segunda semana de noviembre, los Jurados Electorales Especiales realizarán la proclamación de resultados oficiales de las ERM 2026, y con ello la ciudadanía podrá conocer quiénes son las autoridades elegidas.

“Las proclamaciones se irán dando de manera progresiva en los próximos días, entre la primera y segunda semana de noviembre”, dijo al canal de YouTube del JNE.

Previamente, en conversación con Canal N, Rosales señaló que en los casos que involucran a exautoridades que postulan como candidatos a primer regidor, como Rafael López Aliaga, el funcionario aseveró que las decisiones se adoptarán una vez que se cuente con el procesamiento total de los votos y se analice cada situación particular.

“Entiendo el interés de la ciudadanía, pero hay que tener en cuenta que la justicia electoral no puede ponerse en supuestos, tenemos que tener el caso concreto resuelto al 100% del procesamiento de votos”, manifestó.

El representante del JNE recordó que la justicia electoral contempla dos instancias: los Jurados Electorales Especiales (JEE), que evalúan inicialmente cada caso, y el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que debe emitir un pronunciamiento conforme a derecho cuando corresponda.