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Rafael López Aliaga y Francis Allison se disputan la Alcaldía de Lima.
Rafael López Aliaga y Francis Allison se disputan la Alcaldía de Lima.
Por Thalía Cadenas

La lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, tendría asegurada la victoria en las elecciones municipales de Lima Metropolitana, según el avance del cómputo de resultados al 99,85%.

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