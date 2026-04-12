En uno de sus tantos cambios normativos del último año, el actual Congreso de la República estableció que, para las elecciones regionales y municipales 2026, los partidos políticos pueden usar la figura de “designados” (invitados) para las candidaturas a gobernadores o alcaldes; algo que no se permite, por ejemplo, en la actual contienda presidencial y congresal. Bajo esa normativa, las principales agrupaciones han preferido dejar vacías las casillas de sus cabezas de listas para la Alcaldía de Lima.

El pasado jueves 9 se venció el plazo para que los partidos inscriban ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sus listas paras elecciones primarias que se realizarán el 17 (afiliados) y 24 (delegados) de mayo próximo. La gran mayoría de agrupaciones van con listas únicas pero, en el caso de Lima, pocos partidos revelan los nombres de sus cabezas de lista.

—Nombres fijos—

Hasta el cierre de esta edición, la ONPE no había difundido en su portal web las listas para las primarias. Sin embargo, este Diario pudo conocer algunos nombres a través de los partidos. Las principales candidaturas para Lima provienen de dos distritos: Carlos Bruce de Surco por Somos Perú y Francis Allison de Magdalena por Avanza País.

Bruce viene recorriendo semanalmente cada distrito de la capital, dialogando con los vecinos como parte de su campaña “Primero Escuchar”. Hasta la fecha, Bruce ha recorrido 31 de los 42 distritos y, en varios de estos encuentros, ha estado acompañado de los candidatos distritales. Somos Perú postulará a Juan Carlos Zurek en La Molina, a Kevin Iñigo en Villa El Salvador, Víctor Bazán en San Isidro, Alex von Ehren en Miraflores, y en Surco tienen a Arturo Bobbio como sucesor de la gestión de Bruce.

Hasta la fecha, el alcalde de Surco ha recorrido 31 de los 42 distritos de Lima en actividades con vecinos. En la foto, recorriendo San Juan de Lurigancho junto al actual alcalde de Somos Perú, Jesús Maldonado.

Allison también viene realizando recorridos con sus candidatos distritales y junto a quien ha sido inscrita como la número 1 de su lista de regidores, Ivone Tapia. Entre sus candidatos a regidores también está el actual alcalde de San Bartolo, August Carbajal. Para las distritales, Avanza País tendrá a Salvador Heresi (San Isidro), Jorge Muñoz (Miraflores), Enrique Ocrospoma (Jesús María), Enrique Peramás (Rímac), y José Luis Huamaní (Surquillo).

Otros partidos que tienen candidatos para Lima son Podemos con Daniel Urresti y Acción Popular con Alberto Tejada. Julio Chávez, presidente del partido de la lampa, indicó a este Diario que en las distritales tendrán a Jorge Quintana en Jesús María, Omar Montoro en Surco, y él mismo intentará volver a ser alcalde de San Martín de Porres. Mientras Carlomagno Chacón, exalcalde de Magdalena y actualmente asesor del Ministerio de Justicia, postulará por San Isidro.

Hasta la fecha, el alcalde de Surco ha recorrido 31 de los 42 distritos de Lima en actividades con vecinos. En la foto, recorriendo San Juan de Lurigancho junto al actual alcalde de Somos Perú, Jesús Maldonado.

En Renovación Popular no cuentan con candidatura debido a que Renzo Reggiardo no ha confirmado su intención de postular, por lo que se barajan como opciones a Luis Rubio, a cargo de los Hospitales de la Solidaridad, y el actual alcalde de San Martin de Porres, Hernán Sifuentes. En la última semana, Sifuentes ha presentado dos obras en su distrito junto a Reggiardo.

En Fuerza Popular, fuentes del partido indicaron que se vocea al actual alcalde de Ancón, Samuel Daza, para ocupar la plaza de designado en la lista para la Alcaldía de Lima, pero que se definirá después de la contienda presidencial.

—Campaña activa—

Jeffrey Radzynski, director del Grupo Fides Perú, indicó que la elección subnacional, sobre todo en regiones, viene captando más atención que el actual proceso parlamentario.

“La campaña subnacional ya empezó y tiene más movimiento de lo que parece. No creo que esté pasando desapercibida. En muchas provincias se presta más atención a los candidatos regionales y municipales, que a las parlamentarios”, explicó.

Si bien en regiones, esta campaña ya tomó protagonismo; en Lima, el panorama luce distinto porque afronta los afectos de las elecciones presidenciales. “En Lima tiene que darse un corte con las elecciones generales, por los actores en contienda. Hasta que no se cierre la segunda vuelta, difícilmente va a tomar cuerpo. Hay que mirar la situación de los partidos que perderán la inscripción, porque muchos partidos ya tiraron la toalla y se han puesto a pensar en las subnacionales”, añadió el analista político.

—El antecedente 2006—

Una de las grandes incógnitas para este proceso electoral es la influencia de los resultados en la elección general (presidencial y parlamentaria) sobre las subnacionales (regionales y municipales), dada la proximidad de ambas contiendas. Mientras que la primera y segunda vuelta de la general se da entre abril y junio, la subnacional ocurrirá en octubre.

En 2006 se registró el último antecedente donde Perú tuvo ambos procesos en un mismo año. Aquel año, el fallecido expresidente Alan García quedó segundo en primera vuelta con casi 3 millones de votos, pero remontó para la segunda vuelta donde ganó con el logo del Apra con casi 7 millones de votos.

La victoria de García tuvo una repercusión positiva para el logo de la estrella en las subnacionales. En dichos comicios, el Apra consiguió dos gobiernos regionales, 17 alcaldías provinciales y 231 alcaldías distritales. Este fue un resultado que el Partido Aprista no volvió a repetir en los procesos subnacionales siguientes.

“Hay partidos como Somos Perú que pueden repetir resultados de procesos electorales y meter alcaldes y gobernadores. O Acción Popular que tendrá postulaciones pese a no lograr competir en las elecciones generales. Más complicado va a ser para partidos que han tenido protagonismo en las generales y pueden terminar vistos como derrotados. También tienes casos como Fuerza Popular que nunca ha tenido protagonismo municipal, pero tiene una estructura más fuerte. Hay que mirar el antecedente del 2006″, indicó Jeffrey Radzynski.