Por Martin Hidalgo

En uno de sus tantos cambios normativos del último año, el actual Congreso de la República estableció que, para las elecciones regionales y municipales 2026, los partidos políticos pueden usar la figura de “designados” (invitados) para las candidaturas a gobernadores o alcaldes; algo que no se permite, por ejemplo, en la actual contienda presidencial y congresal. Bajo esa normativa, las principales agrupaciones han preferido dejar vacías las casillas de sus cabezas de listas para la Alcaldía de Lima.

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