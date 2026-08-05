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Resumen

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La candidatura del médico Luis Rubio a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular duró, en la práctica, apenas 49 días. Con su dimisión, Rafael López Aliaga —el exalcalde de Lima que dejó el cargo para tentar, sin éxito, la Presidencia de la República— se mantendrá en carrera en los comicios municipales como candidato a primer regidor en la lista de la agrupación. El orden de la fórmula no sufrirá alteraciones. Sin embargo, de resultar elegida, sería López Aliaga quien asuma el cargo, algo que especialistas y sus contendores cuestionan al calificar la maniobra como una “reelección encubierta”.

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