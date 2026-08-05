La candidatura del médico Luis Rubio a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular duró, en la práctica, apenas 49 días. Con su dimisión, Rafael López Aliaga —el exalcalde de Lima que dejó el cargo para tentar, sin éxito, la Presidencia de la República— se mantendrá en carrera en los comicios municipales como candidato a primer regidor en la lista de la agrupación. El orden de la fórmula no sufrirá alteraciones. Sin embargo, de resultar elegida, sería López Aliaga quien asuma el cargo, algo que especialistas y sus contendores cuestionan al calificar la maniobra como una “reelección encubierta”.

El pasado 16 de junio, López Aliaga —quien en las elecciones generales de abril también postuló al Senado— dio a conocer su candidatura a teniente alcalde para los comicios del próximo 4 de octubre. Lo anunció durante una transmisión en sus redes sociales, en la que también presentó la postulación de Rubio a la Municipalidad de Lima por su agrupación.

“Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana acompañando al doctor Luis Rubio, el fundador de los Hospitales de la Solidaridad, para completar y mejorar aún más las obras”, dijo López Aliaga. En esa misma intervención reafirmó que no asumiría el cargo de senador para el período 2026-2031, pese a haber sido elegido, porque —según dijo— sería “avalar el fraude”.

¿Qué ocurre con Rafael López Aliaga tras la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular? Especialistas analizan los efectos jurídicos y políticos del caso. Foto: Difusión/TV Perú

La lista para la Municipalidad de Lima de Renovación Popular solicitó formalmente su inscripción el 19 de junio, en la fecha límite prevista por el cronograma electoral. Luego siguió su trámite hasta ser admitida, no sin antes superar la controversia generada por la postulación de López Aliaga, quien ya había sido elegido senador. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio luz verde a su candidatura y sentó un precedente. Ahora, sin embargo, se abre una nueva controversia.

La mañana de este martes 4 de agosto, Rubio presentó un escrito ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro en el que comunica expresamente que, habiéndose dispuesto la publicación de la relación definitiva de candidatos de Renovación Popular, comunica su intención de renunciar a su postulación. La decisión se da en la víspera de la fecha límite para las renuncias de candidatos y retiro de listas, según dispone el cronograma electoral.

En el documento precisa que su decisión obedece a “razones estrictamente personales” y que tiene carácter “irrevocable”. No ofrece mayores detalles; tampoco respondió a las consultas de El Comercio.

Un nuevo debate jurídico, pero sobre todo político

Según explicaron especialistas en derecho electoral consultados por este Diario, la lista admitida continuará en la contienda electoral, pero sin su candidato a la Alcaldía de Lima. Es decir, los regidores que seguían a Rubio —como López Aliaga— no podrían ocupar su lugar para lo que resta del proceso. Al menos, no desde el punto de vista legal.

José Manuel Villalobos, abogado experto en derecho constitucional y electoral, explicó que la renuncia “no es automática”, sino que, una vez presentada, requiere un pronunciamiento del propio JEE.

Se trata, principalmente, de verificar aspectos formales, como que la solicitud haya sido presentada dentro del plazo, que se haya pagado la tasa correspondiente y que la firma del renunciante esté certificada.

Cumplidos esos requisitos, recién se emitiría una resolución aceptándola. Sin embargo, salvo esas exigencias de forma, el fondo de la decisión no podría ser cuestionado, ni por el JEE ni por el pleno del JNE, coinciden los especialistas.

“El efecto de la renuncia es que la lista queda sin cabeza; es decir, se queda sin candidato a alcalde la lista. No es que suba a alcalde el candidato a teniente alcalde ni que el regidor dos suba a teniente alcalde. La lista se mantiene tal cual (...) López Aliaga en ningún momento se convierte en candidato a alcalde [con esta renuncia]”, agregó Villalobos.

El especialista explicó que la única posibilidad de que López Aliaga vuelva a la Alcaldía de Lima es que la lista de Renovación Popular resulte ganadora. En ese escenario, al no haber candidato a alcalde, le correspondería asumir el cargo. Mientras tanto, para efectos de la contienda electoral, se mantiene como candidato a primer regidor o teniente alcalde.

La postulación de López Aliaga para este cargo se da cuando el artículo 194 de la Constitución prohíbe expresamente la reelección inmediata de alcaldes; y dispone que, únicamente transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular.

Villalobos sostuvo que esta situación evidencia “un defecto de nuestra normatividad”, pues, tras prohibirse la reelección inmediata de alcaldes, no se reguló ni se impidió un escenario como este. Advirtió, además, que la misma figura está siendo utilizada por candidatos de otras organizaciones políticas.

“La norma tiene el defecto de que se pueda dar esa figura que al postular a teniente alcalde y no haya candidato alcalde, sea este elegido alcalde. No hay reelección porque lo que se va a decir es que yo no postulé para ser alcalde”, acotó.

En términos prácticos, la renuncia no tendrá un impacto visible en la cédula de sufragio que recibirán los electores el próximo 4 de octubre, pues en ella únicamente figuran los símbolos de las organizaciones políticas. La diferencia se advertirá en la relación de candidatos que la ONPE exhibirá en las cámaras secretas y en los locales de votación, donde el espacio correspondiente al candidato a la alcaldía de Renovación Popular quedará en blanco.

En símil, Silvia Guevara, especialista en temas electorales, explicó que la consecuencia tras la dimisión es que la lista “no se cae” y se mantiene respecto a la candidatura de los regidores. Y que, de llegar a inscribirse formalmente y ganar en las elecciones del 4 de octubre, correspondería López Aliaga que juramente al cargo. “Es decir, se va a mantener su candidatura como primer regidor; no existe un reemplazo a la candidatura a la alcaldía”, expresó.

En la mirada a Guevara, esto “es un abuso del derecho y es una evidencia clara de una voluntad de una reelección encubierta”. No solo por el cargo que ya ocupó, sino porque, de llegar a ganar Renovación Popular y López Aliaga retornar al cargo, culminado incluso ese nuevo período podría postular para ser alcalde de nuevo por haber sido elegido en su condición de candidato a primer regidor.

“Si Rafael López Aliaga gana su lista, finalmente juramenta como alcalde pese a haber participado como primer regidor y más adelante, si no cambian las reglas, tranquilamente podría volver a postular para la alcaldía”, acotó Guevara.

José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, indicó que una lista de regidores puede quedar legalmente acéfala, pero se trata, en su mirada de “una reelección encubierta” y que el Congreso debería abordar una reforma constitucional.

“Se ha consumado una sacada de vuelta a la ley. Se tiene que cambiar la norma y que cuando el alcalde o el gobernador o vicegobernador se reelijan una sola vez, pero que luego no puedan participar en la elección en ningún cargo en el consejo regional o edil. Es una reelección encubierta. Juramentaría como regidor, pero ejercería la alcaldía ante la ausencia del alcalde”, expresó.

Postura del partido

En un comunicado difundido en redes sociales y suscrito por Rafael López Aliaga aseguró ver “con profunda tristeza” la decisión de Luis Rubio de no continuar en la carrera electoral. “Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame”, agregó.

Asimismo, señaló que no tenía autorización “para dar detalles”, aunque indicó que “circunstancias muy personales le impiden continuar”. “No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía”, añadió.

En diálogo con El Comercio, la secretaria general de Renovación Popular y diputada, Norma Yarrow, afirmó que se trataba de “una decisión única y personalísima”. Además, se limitó a señalar que corresponde a López Aliaga y a Luis Rubio brindar las explicaciones, y calificó al ahora excandidato de “intachable”.

“Todos esperamos que esta decisión sea por un tema complejo en llevarlo a tal caso. Nada más. Yo considero a Rubio una gran persona”, dijo Yarrow.

Críticas de contendores

El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, cuestionó la renuncia de Luis Rubio a su candidatura con Renovación Popular y sostuvo que el episodio “confirma una línea de conducta de mentiras con el ánimo de intereses personales” por parte de Rafael López Aliaga. Bruce sostuvo que la renuncia era previsible y calificó el caso como “una reelección encubierta”.