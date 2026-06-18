Este viernes 19 de junio a las 23:59 horas vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidatos que aspiran a la Alcaldía de Lima, en el marco de las elecciones regionales y municipales (ERM 2026).

Inicialmente, la fecha límite para cumplir con este trámite era el martes 16 de junio, pero fue ampliada por 72 horas.

Los comicios se desarrollarán a nivel nacional el domingo 4 de octubre. Ese día se elegirán a gobernadores regionales y sus consejeros; así como a alcaldes y regidores provinciales y distritales.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana, el ganador sucederá a Renzo Reggiardo, quien juró al cargo tras la renuncia de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) para postular a la Presidencia de la República.

El viernes pasado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, invocó a las organizaciones políticas a no esperar el último día para solicitar la inscripción de sus listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“En el JNE vamos a estar a su disposición para resolver sus dudas, para ayudarles y procurar que completen sus listas oportunamente; la mayor transparencia es garantizar que sus listas no sean observadas y logren inscribirse”, manifestó Burneo.

Hace unos días, la vocera del JNE, Gloria Rentería, estimó que solicitarían su inscripción unos 500 mil candidatos que buscan a ocupar uno de los 13,000 cargos de elección popular en regiones y municipios.

Detalló, según cita la agencia Andina, que en estas elecciones participan 74 organizaciones políticas, de las cuales 41 son partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

Se espera que se inscriban 14,435 listas. El avance de las inscripciones de las distintas jurisdicciones del país puede conocerse en el portal www.jne.gob.pe, (“Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos ERM 2026” o https://web.jne.gob.pe/reporteinscripcionlistaserm2026).

El JNE precisó que la atención hasta este viernes será de manera presencial desde las 8:00 a.m. hasta las 11:59:59 p.m. y el sistema Declara+ se encuentra disponible las 24 horas del día.

“La fecha límite será este viernes 19 de junio, para que puedan realizar este trámite de manera virtual, mediante la plataforma Declara+ y presencial, en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales a nivel nacional, y en las mesas de partes de Lima, en el Jirón Cusco 653, Cercado de Lima y de las Oficinas Desconcentradas del JNE”, detalló el JNE.