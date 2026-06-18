Resumen

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Este viernes 19 de junio a las 23:59 horas vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidatos que aspiran a la Alcaldía de Lima, en el marco de las elecciones regionales y municipales (ERM 2026).

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