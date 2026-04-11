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Resumen

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Más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas este domingo 12 de abril, en una jornada de votación sin precedentes. Con más de 30 agrupaciones políticas en carrera, casi 100.000 mesas de votación tanto en el país como en el extranjero y, sobre todo, con la cédula más compleja en la historia electoral con cinco elecciones en simultáneo.

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