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Más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas este domingo 12 de abril, en una jornada de votación sin precedentes. Con más de 30 agrupaciones políticas en carrera, casi 100.000 mesas de votación tanto en el país como en el extranjero y, sobre todo, con la cédula más compleja en la historia electoral con cinco elecciones en simultáneo.
Más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas este domingo 12 de abril, en una jornada de votación sin precedentes. Con más de 30 agrupaciones políticas en carrera, casi 100.000 mesas de votación tanto en el país como en el extranjero y, sobre todo, con la cédula más compleja en la historia electoral con cinco elecciones en simultáneo.
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“Es el proceso electoral más difícil de la historia. Enfrentarte a cinco elecciones, enfrentarte a hasta siete votos preferentes, enfrentarte a hasta 12 marcas en una cédula configura, con el número de organizaciones políticas, una elección sin precedentes, muy compleja. Pero estamos seguros de que va a salir adelante y va a salir adelante bien”, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en una entrevista con El Comercio el viernes.
El proceso electoral en sí mismo implica un amplio despliegue tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cuántos peruanos están habilitados para votar? ¿Cuántas mesas se instalarán? ¿Qué locales concentrarán más electores? ¿Cuál es el centro de votación más remoto? Aquí te presentamos estos y otros datos clave para entender la magnitud de las Elecciones Generales 2026.
Cifras y datos de la contienda
¿Cuántos peruanos, dentro y fuera del país, votarán este 12 de abril?
27,325,432 peruanos están llamados a las urnas: el 95.6% en el territorio nacional y el 4.4% en el extranjero.
¿Cuántas mesas de votación se instalarán en estas elecciones?
92,766 mesas de votación están previstas para instalarse en la contienda.
¿Cuáles son los cinco distritos con más electores del país?
- San Juan de Lurigancho (Lima): 812 692
- San Martín de Porres (Lima): 531 448
- Ate (Lima): 488 948
- Comas (Lima): 446 127
- Callao (Callao): 393 426
¿Cuáles son los 5 distritos con menos electores del país?
1. San José de Ushua (Paucar del Sara Sara, Ayacucho): 172
2. Cajamarquilla (Ocros, Áncash): 181
3. Cochas (Yauyos, Lima): 234
4. Belén (Sucre, Ayacucho): 247
5. San Pedro de Huancayre (Huarochirí, Lima): 247
¿Dónde votará más gente en todo el país?
1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima): 29131 electores / 100 mesas
2. Universidad Ricardo Palma (Surco): 23472 electores / 80 mesas
3. IE 0005 Rosa de Santa María (Breña): 20470 electores / 70 mesas
4. Universidad de San Martín de Porres (Santa Anita): 19435 electores / 65 mesas
5. IE Emblemática Alfonso Ugarte (San Isidro): 19325 electores / 65 mesas
¿Cuál es el local de votación más remoto del país?
El local de votación más distante —en relación a la capital distrital— es la Institución Educativa N.° 17137, ubicada en la comunidad nativa Alto Tuntus, distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas.
Desde la capital distrital hasta ese local hay una distancia aproximada de 500 kilómetros, un recorrido que demanda cerca de 28 horas de viaje mediante transporte terrestre y fluvial. A partir de esta contienda, 218 electores del pueblo awajún podrán sufragar en su propia comunidad.
¿Dónde arranca primero la jornada electoral peruana?
1. Nueva Zelanda: 3 mesas / 841 electores — sábado 11, 14:00 horas (hora peruana)
2. Australia: 18 mesas / 7,077 electores — sábado 11, 16:00 horas (hora peruana)
3. República de Corea: 1 mesa / 379 electores — sábado 11, 17:00 horas (hora peruana)
4. Japón: 81 mesas / 37 660 electores — sábado 11, 17:00 horas (hora peruana)
5. Singapur: 1 mesa / 104 electores — sábado 11, 18:00 horas (hora peruana)
6. China: 4 mesas / 833 electores — sábado 11, 18:00 horas (hora peruana)
¿Dónde y a qué hora se instaló la primera mesa en el Perú en las últimas elecciones?
La primera mesa de sufragio en instalarse fue la N.° 028982, en Pataz (La Libertad), a las 2:23 a.m. del 11 de abril de 2021.
¿Dónde se instalaron las últimas mesas en el Perú en las elecciones pasadas?
Las últimas mesas en instalarse se ubicaron en Lima, en Santiago de Surco y San Borja, a las 12:00 p.m., la hora límite.
¿Cómo ha evolucionado la asistencia de miembros de mesa?
Los datos revelan que cada elección registra menos miembros de mesa presentes. En 2021, solo 6 de cada 10 miembros se presentaron en la apertura de sus mesas.
Porcentaje de miembros de mesa que se presentaron en la apertura de sus mesas de votación (2006-2021)
2006 → 84.1%
2011 → 74.4%
2016 → 71.9%
2021 → 61.4%
2026 → X
¿Cómo va la capacitación de los miembros de mesa en el Perú y el extranjero en estas Elecciones 2026?
Para esta elección, a nivel nacional, todas las mesas de votación contaban con al menos un miembro —titular o suplente— capacitado al 7 de abril. Sin embargo, solo siete distritos tenían todas sus mesas con todos sus miembros de mesa capacitados.
En el extranjero, ninguna mesa de votación contaba con todos sus miembros capacitados hasta la misma fecha. En Boston y Dallas (EE.UU.) incluso no se registraba ningún miembro de mesa capacitado.
Los nuevos, los más antiguos y los más financiados
¿Quiénes son los 3 candidatos más jóvenes en carrera?
|N°
|NOMBRE
|EDAD
|CARGO, REGIÓN Y PARTIDO
|1
|Raúl Ángelo Solorzano Benancino
|25 años, 3 meses y 25 días (2000-12-18)
|Candidato a diputado — Ucayali — Partido del Buen Gobierno
|2
|Jackeline Rossy Gutiérrez Gonzales
|25 años, 4 meses y 15 días (2000-11-28)
|Candidata a diputada — Ucayali — Fuerza y Libertad
|3
|Sara María Anne Contreras Alarcón
|25 años y 5 meses (2000-11-12)
|Candidata a diputada — Lima Provincias — Fuerza y Libertad
¿Quiénes son los 3 candidatos de mayor edad en carrera?
|N°
|NOMBRE
|EDAD
|CARGO Y PARTIDO
|1
|Isaac Humala Núñez
|94 años (1931-07-02)
|Candidato a senador nacional — Juntos por el Perú
|2
|Moisés Tambini del Valle
|91 años (1934-11-25)
|Candidato a senador nacional — Partido Aprista Peruano
|3
|Emilio José Salcedo Rubio
|90 años (1935-03-22)
|Candidato a senador nacional — SíCreo
¿Quiénes son los 3 candidatos con mayor financiamiento de campaña?
|N°
|NOMBRE
|CARGO Y AGRUPACIÓN
|INGRESOS
|1
|Valer Pinto Héctor
|Candidato a senador nacional — Somos Perú
|S/408,769.70
|2
|Sevillano Campaña Enrique Kennedy
|Candidato a diputado por Cajamarca — Alianza Venceremos
|S/337,360.00
|3
|Torres Morales Miguel Ángel
|Candidato a senador nacional — Fuerza Popular
|S/264,000.99
¿Qué partidos concentran más financiamiento de campaña?
|N°
|NOMBRE
|CANDIDATO PRESIDENCIAL
|INGRESOS
|1
|Alianza para el Progreso
|César Acuña Peralta
|S/7,196,365.60
|2
|Libertad Popular
|Rafael Belaunde Llosa
|S/1,264,370.00
|3
|Somos Perú
|George Forsyth Sommer
|S/1,022,663.77
Fuente: Portal Claridad – ONPE, información financiera de campaña electoral al 10/04/2026 (primer reporte).
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