La reelección da continuidad al trabajo legislativo y deja en manos del ciudadano la decisión en las urnas. Este especial reúne y contrasta información pública y registros oficiales, sin establecer responsabilidades ni implicar valoración sobre la legalidad de los hechos.

Accede a los perfiles individuales construidos a partir de datos públicos de los congresistas que postulan a la reelección.

FUENTES Y CONTEXTO: La información se basa en las hojas de vida presentadas para las elecciones de 2021, que consignan la formación académica declarada. Estos datos fueron contrastados con los registros disponibles en Sunedu, con corte a diciembre de 2025.

De los 89 congresistas que postulan en 2026, no se identificaron diferencias entre la información académica declarada y los registros disponibles en Sunedu.

FUENTES Y CONTEXTO: Datos basados en hojas de vida del proceso electoral 2026. La información declarada fue contrastada con registros de propiedad disponibles en Sunarp.

De 89 congresistas que postulan en el 2026, en 0 casos se identificaron diferencias entre la información consignada en sus declaraciones y los registros de propiedad disponibles en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Estas diferencias corresponden a contrastes entre fuentes y no implican, por sí mismas, inconsistencias, omisiones ni determinación de responsabilidad.

FUENTES Y CONTEXTO: La información se basa en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (2021–2025). Los gastos de campaña corresponden al proceso electoral 2021 y fueron obtenidos vía solicitudes de acceso a la información a la ONPE. Las deudas tributarias fueron consultadas en el SAT, con corte a marzo de 2026.

De 89 congresistas que postulan a la reelección, en 0 casos se identificaron diferencias en al menos uno de los tres campos analizados: ingresos, gastos de campaña u obligaciones tributarias, de acuerdo con la información disponible en registros públicos. Estas diferencias corresponden a contrastes entre fuentes y no implican, por sí mismas, inconsistencias, irregularidades ni determinación de responsabilidad.

FUENTES Y CONTEXTO: El análisis considera el periodo entre el 28 de julio de 2021 y el 21 de abril de 2025, previo a la entrada en vigencia de la Ley N.º 32110. La información se basa en las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de 2021, el buscador de proveedores del OSCE y registros de la SUNAT.

De 89 congresistas que postulan a la reelección, en 0 se identificaron familiares declarados con registros de contratos u órdenes de servicio con el Estado. El análisis considera información correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2021 y el 21 de abril de 2025. Durante dicho periodo, la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.º 30225) establecía disposiciones aplicables a la contratación de congresistas y de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) y de afinidad (suegros, yernos o nueras y cuñados). La información presentada se basa en declaraciones juradas y registros administrativos públicos, y tiene carácter descriptivo. No implica valoración sobre la legalidad de los contratos ni determina responsabilidad alguna.

Los casos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la normativa analizada concentran montos que superan los S/ 9 millones. De manera complementaria, se identificaron contratos y órdenes de servicio asociados a familiares declarados por los parlamentarios con vínculos de tercer y cuarto grado —no incluidos en el alcance de dicha normativa— que, en conjunto, superan los S/ 30 millones. En total, los vínculos familiares considerados en ambos grupos registran montos agregados que se aproximan a los S/ 40 millones en contrataciones y órdenes de servicio con el Estado durante el periodo analizado. Estas cifras se elaboran a partir de información contenida en declaraciones juradas y registros administrativos públicos, y tienen carácter descriptivo. Su presentación no implica valoración sobre la legalidad, pertinencia o eventual responsabilidad de las personas involucradas.

Usa el menú para explorar los datos por congresista o pasa el cursor sobre el mapa para ver el detalle.

Mapa de las regiones del Perú donde se concentran contratos y órdenes de servicio vinculados a familiares de congresistas (2021–2025). El color de cada región indica el volumen total de contratación.

FUENTES: Declaraciones Juradas de Intereses (DJI), contrastadas con información de SUNAT y OSCE. Los casos revisados se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la Ley N.º 30225, considerando el periodo entre julio de 2021 y abril de 2025. Este contenido es de carácter informativo y se basa en datos públicos declarados por los propios funcionarios. No implica acusación ni determinación de responsabilidad.

Este gráfico interactivo muestra las relaciones entre congresistas, sus familiares y los contratos u órdenes de servicio registrados en el Estado. La información, basada en declaraciones juradas de intereses y registros públicos, abarca a los familiares comprendidos en la Ley N.º 30225 —que, durante el periodo analizado (28 de julio de 2021 al 21 de abril de 2025), establecía restricciones para contratar hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos). A partir del 22 de abril de 2025, la normativa fue modificada por la Ley N.º 32069.

El contenido de la ficha de Explora se diferencia de Por tipo Hallazgo en que la primera será descriptiva y la segunda detallada con documentos.

Respuestas de los congresistas

Abel Reyes El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Alejandro Muñante El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Alex Paredes El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Américo Gonza El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Ana Obando El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Ana Zegarra El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Angel Aragón El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Ariana Orué Al ser consultada sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Ariana Orué señaló que no ha tenido injerencia en dichas contrataciones y que cumple con sus obligaciones de transparencia.

Luis Alegría Al ser consultado sobre las órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Luis Alegría sostuvo que los contratos cuestionados corresponden a periodos previos al inicio de su gestión legislativa y que, por ello, no existiría prohibición alguna. Según los registros revisados, en el caso de su hermano, Víctor Antonio Alegría García, 11 de sus 12 órdenes de servicio se ubican entre septiembre de 2013 y abril de 2021, es decir, antes del inicio del actual periodo parlamentario. No obstante, en el caso de su padre, Víctor Alegría Gonzales, se identifican órdenes de servicio cuya emisión comienza en mayo de 2022, fecha posterior al inicio de la actual gestión parlamentaria. Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares directos de congresistas, como es el caso del padre.

César Revilla Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista César Revilla calificó la información como un “refrito malintencionado” en el contexto de la campaña electoral e indicó que sustenta su posición en una sentencia del Tribunal Constitucional.

Elizabeth Medina El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Elizabeth Taipe El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Elva Julón Al ser consultada sobre las órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Elva Julón señaló que el servicio observado corresponde al alquiler de un inmueble, precisando que dicha relación contractual se inició en el año 2013, antes de que ejerciera funciones legislativas. Según los registros revisados, en el caso de su abuela paterna, Elva Rosa Díaz Delgado, 4 de sus 6 órdenes de servicio se ubican entre julio de 2018 y marzo de 2021, es decir, antes del inicio del actual periodo parlamentario. No obstante, se identifican 2 órdenes de servicio adicionales emitidas con posterioridad al 28 de julio de 2021, ya durante su gestión. Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, como es el caso de la abuela.

Ernesto Bustamante El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Esdras Medina El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Esmeralda Limachi Al ser consultada sobre las órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Esmeralda Limachi señaló que estos no se encuentran dentro del segundo grado de consanguinidad y que las órdenes de su hermano se iniciaron antes de que asumiera el cargo. Según los registros revisados, se identifican órdenes de servicio asociadas a sus familiares con posterioridad al inicio del periodo parlamentario en julio de 2021. En el caso de su hermano, Vittorio Felipe Limachi Quispe, sus dos órdenes de servicio se registran a partir de agosto de 2021, coincidiendo con el inicio de la actual gestión. Asimismo, su cuñada, Soledad Lupaca Lupaca, registra 10 órdenes de servicio que se ubican a partir de agosto de 2024. Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, como es el caso del hermano y la cuñada.

Flavio Cruz El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Francis Paredes El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Guido Bellido El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Héctor Valer Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Héctor Valer señaló que cada persona es responsable de sus propias acciones. Asimismo, se remitió a descargos previos en los que se pronunció sobre la situación de su hija, quien fue sancionada por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Isaac Mita Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Héctor Valer señaló que cada persona es responsable de sus propias acciones. Asimismo, se remitió a descargos previos en los que se pronunció sobre la situación de su hija, quien fue sancionada por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Javier Padilla Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Héctor Valer señaló que cada persona es responsable de sus propias acciones. Asimismo, se remitió a descargos previos en los que se pronunció sobre la situación de su hija, quien fue sancionada por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Jeny López Al ser consultada sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Jeny López señaló que la municipalidad es la entidad responsable de las contrataciones y que, de identificarse irregularidades, solicitaría las acciones de control correspondientes.

Jorge Marticorena El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

José Arriola Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista José Arriola señaló que la información debe ser evaluada de manera rigurosa, a fin de evitar afectaciones a su honor.

José Cueto Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista José Cueto señaló que la persona mencionada no corresponde a su entorno familiar, sino que se trataría de un caso de homonimia. Sin embargo, según los registros revisados, el DNI asociado a dicha persona coincide con el consignado en la declaración jurada del propio congresista, lo que permite establecer la vinculación familiar para efectos del presente análisis.

José Luna El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Kelly Portalatino Al ser consultada sobre las órdenes de servicio de sus familiares, la congresista Kelly Portalatino señaló que no se encuentra impedida por ley ni ha intercedido en dichas contrataciones, las cuales calificó como labores de naturaleza técnica. Asimismo, indicó que sus familiares mantienen vínculos contractuales con el Estado desde antes de su gestión y exhortó a que se mantenga la rigurosidad en el manejo de la información. Según los registros revisados, se identifican órdenes de servicio asociadas a sus familiares con posterioridad al inicio del periodo parlamentario en julio de 2021. En el caso de su suegra, Orfelinda Benites de Ramos, tres de sus cuatro órdenes se ubican a partir de diciembre de 2021. Por su parte, su suegro, Gudelio Heracleo Ramos Parra, registra una nueva orden en marzo de 2025, luego de una pausa desde 2019. Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares hasta el segundo grado de afinidad, como es el caso de la suegra y el suegro.

Margot Palacios El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Mery Infantes El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Miguel Ciccia El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Nivardo Tello El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Pasión Dávila El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Patricia Juárez El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Raúl Huamán Al ser consultado sobre las órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Raúl Huamán señaló que sustenta su posición en un fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia. El presente análisis se basa en los registros identificados dentro del periodo evaluado, en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares de congresistas.

Roberto Chiabra Al ser consultado sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares, el congresista Roberto Chiabra manifestó su disposición para brindar sus descargos de manera presencial. Según los registros revisados, en el caso de su hermano, Guillermo Enrique Chiabra León, 30 de sus 32 órdenes de servicio se ubican entre 2014 y mayo de 2021, es decir, antes del inicio del actual periodo parlamentario. Estos registros se ubican dentro del periodo en el que la normativa de contrataciones públicas establecía impedimentos para la contratación de familiares directos de congresistas, como es el caso del padre.

Roberto Sánchez El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Rosangella Barbarán El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Rosio Torres El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Rosselli Amuruz El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Ruth Luque El Comercio solicitó al congresista su descargo sobre los contratos y órdenes de servicio de sus familiares; hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.