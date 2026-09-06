Las Elecciones Regionales y Municipales están a la vuelta de la esquina y los partidos que buscan competir por las gobernaturas regionales y las alcaldías provinciales ya presentaron sus listas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, una revisión de El Comercio a todas las candidaturas para ambos niveles de gobierno permitió constatar que al menos tres partidos políticos con representación en el Congreso bicameral se encuentran en riesgo de perder su inscripción.

Se trata del Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú. Ninguna de estas organizaciones cumple con el requisito de haber presentado listas en por lo menos el 50% de las regiones, es decir, en 13 circunscripciones; ni en el 20% de las circunscripciones provinciales existentes, que equivale a 40.

La última decisión del JNE dispuso inaplicar para las elecciones de octubre la Ley 32657, aprobada por el Congreso para reducir del 50% al 30% el número de postulaciones regionales. El motivo fue que la norma se promulgó después de la convocatoria del proceso electoral.

Elección regional y provincial

El Partido del Buen Gobierno, por ejemplo, solo presentó listas regionales en Ayacucho, Callao, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali. En las elecciones provinciales, en tanto, aparece apenas en 36 registros.

El caso del Partido Cívico Obras no es distinto. La agrupación figura en cuatro postulaciones regionales: Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. Asimismo, registra 11 candidaturas a los municipios provinciales.

Partidos Inscripciones presentadas Regionales Provinciales Fuerza Popular 9 45 Obras 4 11 Renovación Popular 13 84 Buen Gobierno 8 36 Juntos por el Perú 8 13 Ahora Nación 12 95

Juntos por el Perú tampoco alcanza el número requerido de postulaciones regionales. Aparece con ocho listas en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Madre de Dios y Moquegua.

Entre tanto, Renovación Popular aparece en 14 regiones: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali. Asimismo, figura en el registro de 76 candidaturas a municipios provinciales.

Si bien Fuerza Popular solo aparece en el registro de nueve candidaturas para las gobernaturas regionales, cumple con el requisito de las provinciales al aparecer con 45 listas.

Similar es el caso de Ahora Nación, que tiene 11 listas para la gobernatura regional, pero en las provinciales aparece con 95 candidaturas para los municipios provinciales.

¿Serán salvados por completo?

José Manuel Villalobos, experto en materia electoral, afirmó que el Jurado aclaró que aplicará la regla vigente antes de la modificación de la normativa, pero ahora tendrá que interpretar si exige los dos requisitos o si con uno ya se pasa la valla.

“El requisito lo cumples si participas con 13 en las regionales o 40 en las provinciales. No obstante, el Jurado dijo que aplicará la regla antes de la modificación, pero ahora tendrá que interpretar si exige los dos requisitos o con uno pasa la valla”, agregó.

Sostuvo que le parece que lo más favorable a los partidos es que con uno de ellos pase la valla.

Silvia Guevara, experta electoral, afirmó que para cancelar la inscripción de una organización política se requiere el incumplimiento de ambos requisitos de manera conjunta, es decir, menos de 13 regiones y menos de 40 provincias, y que no bastaría incumplir solo uno de los requisitos.

“El literal F del artículo 13 de la LOP, que donde se determina la causal de cancelación demanda que para su configuración se tengan que incumplir los dos porcentajes que ahí se refieren. ¿Por qué? Porque hay una conjunción. Es decir, no basta con que el partido o la organización política incumpla con uno de los dos, sino que tiene tendría que incumplir con ambos porcentajes para recién estar incursa en la causal", refirió.

Agregó que dentro de esos hitos del reciente acuerdo plenario “hace referencia a la realización de las elecciones primarias y la frase que agrega es ‘cuyos resultados determinaron el ámbito de participación de las organizaciones políticas’”.

Sostuvo que cuando hace esta acotación está haciendo referencia desde la fecha en la que ya se tenían los resultados de las elecciones primarias.