Francis Allison acudió a Villa María del Triunfo para desayunar con vecinos que lo acompañaron durante la campaña. (Foto: Captura / Latina Noticias)
Francis Allison acudió a Villa María del Triunfo para desayunar con vecinos que lo acompañaron durante la campaña. (Foto: Captura / Latina Noticias)
Por Redacción EC

El postulante a la alcaldía de Lima Metropolitana por Avanza País, Francis Allison, inició este domingo 4 de octubre sus actividades por las Elecciones Regionales y Municipales con un desayuno junto a vecinos de El Mirador Eterno, en Villa María del Triunfo. El postulante acudió al encuentro acompañado de su esposa, Carla, y sus hijos.

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