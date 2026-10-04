El postulante a la alcaldía de Lima Metropolitana por Avanza País, Francis Allison, inició este domingo 4 de octubre sus actividades por las Elecciones Regionales y Municipales con un desayuno junto a vecinos de El Mirador Eterno, en Villa María del Triunfo. El postulante acudió al encuentro acompañado de su esposa, Carla, y sus hijos.
El postulante a la alcaldía de Lima Metropolitana por Avanza País, Francis Allison, inició este domingo 4 de octubre sus actividades por las Elecciones Regionales y Municipales con un desayuno junto a vecinos de El Mirador Eterno, en Villa María del Triunfo. El postulante acudió al encuentro acompañado de su esposa, Carla, y sus hijos.
Allison explicó que en el desayuno participaron vecinos y personas que lo acompañaron durante la campaña electoral. Señaló que mantiene una relación previa con los habitantes de esta zona y que incluso realizó actividades de campaña junto con su esposa.
El candidato indicó que El Mirador Eterno forma parte de lo que denomina “La Lima Invisible”, en referencia a las zonas periféricas de la capital que, según su apreciación, no reciben suficiente atención de las autoridades.
“Ellos representan al lugar donde vamos. Mirador Eterno de Villa María representa a esa Lima olvidada, invisible a los ojos del Estado y del Municipio”, manifestó.
Asimismo, Allison destacó el vínculo que mantiene con los vecinos que participaron en sus actividades de campaña y afirmó que no acudió al lugar para conocerlo, sino para reencontrarse con personas con las que ha compartido actividades durante su postulación.
“No estoy yendo a conocer el lugar sino donde hay gente que es mi amiga y que ha compartido ese sueño conmigo y mi familia de hacer una ciudad mejor para todos”, sostuvo.
Durante sus declaraciones, el candidato también señaló que este domingo representa “un día de esperanza para las grandes mayorías de Lima” y sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a vivir en una ciudad segura, con obras de calidad y mejores condiciones para sus habitantes.
Finalmente, Allison hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas y elegir de acuerdo con sus propias convicciones.
“Que vayan a votar, que voten con el corazón, y que voten por quien crean que va a estar con ellos, quien se va a cuidar por sus familias, y por el futuro de la gente que aman”, declaró.
¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?
La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.
¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.
¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?
El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.
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